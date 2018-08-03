Оккупантов ждет расплата: Наев рассказал о важном моменте ООС

Сегодня, 11:05

Командующий ООС пригрозил боевикам жестким ответом, если те будут стрелять


Со сменой на Донбассе военной операции изменился принцип ведения боевых действия – если раньше во время перемирия запрещали украинским военным давать "ответку", то теперь они сами решают – стрелять во врагу или нет. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он пригрозил боевикам, что отныне они будут получать адекватный ответ на обстрелы позиций ВСУ.

"Мы перестали мириться с безнаказанными обстрелами оккупационными войсками наших позиций. Решение об открытии огня принимает лично каждый военнослужащий, если ему угрожает опасность. За эти два месяца враг уже убедился в этом. Оккупанты и их приспешники знают, что за каждое преступление они получат адекватный ответ. Украинский солдат не мишень в тире, для оккупантов расплата за пролитую кровь наших воинов будет неизбежной – сейчас и в будущем. Враг должен об этом всегда помнить".

Читайте полный текст интервью с командующим ООС Сергеем Наевым: "Украинский солдат – не мишень в тире".

Как сообщалось, командующий Операцией объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал об итогах трех месяцев операции Объединенных сил. На встрече у командующего ООС были представители СБУ, Нацполиции, Нацгвардии и Пограничной службы.

В свою очередь офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что за месяц ВСУ подстрелили сотню боевиков. Он отметил, что противник и сам облегчает работу украинской армии – на оккупированных территориях процветает суицид и самострелы.
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"Сегодня"

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