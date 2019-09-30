Оккупанты на Донбассе давят на ювелиров: заставляют "волонтерить" для боевиков

В Запорожье разоблачили ювелиров-мошенников. Фото: "Вся власть"

Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях усиливают давление на местных частных предпринимателей.

Об этом сообщает Главное управление разведки на сайте Министерства обороны Украины.

По мнению оккупантов, некоторые предприниматели якобы проявляют недостаточную лояльность к т.наз. "властям" и избегают участия по оказанию "волонтерской помощи" подразделениям соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) "армейских корпусов" ВС РФ.

Реклама

Как стало известно, оперативные группы т.н. "республиканских управлений по борьбе с преступностью МВД" проводят рейды по проверке предприятий, специализирующихся на производстве и продаже ювелирных изделий.

При этом, указанными т.н. "правоохранителями" уже задержан ряд предпринимателей, за освобождение которых у родственников требуют "выкуп" и дополнительные выплаты за предоставление возможности продолжить ювелирный бизнес, говорится в сообщении.

Новости "Сегодня" сообщали со ссылкой на ГУР МОУ, что на оккупированных территориях Донбасса оккупанты усилили "полицейский режим" , а прикрывают это все страшилками об "украинских диверсантах" и возможном наступлении украинской армии.

Также сообщалось, чтобоевики усиленно тренируют мобилизацию. На оккупированных территориях Донбасса российское командование проводит подготовку боевиков к масштабным учениям, в частности отрабатывается мобилизация местного населения на фронт.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама