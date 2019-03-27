Оккупанты на Донбассе остановили уникальный завод, строивший Останкинскую телебашню
1200 человек остались без работы из-за отсутствия сырья
В оккупированном местными боевиками и российскими военными Донецке из-за отсутствия сырья "филиал №1 Донецкий металлургический завод ЗАО "Внешторгсервис" с начала февраля 2019 года остановил работу и может вообще ее не возобновить.
Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По словам военного эксперта, бессистемные остановки и запуски доменных печей на предприятии могут привести к их повреждению и разрушению.
А на контролируемой "ДНР" территории с конца февраля 2019 года остановлена работа "ГП "Харцызский сталепроволочный-канатный завод "Силур" (на котором работает более 1200 человек). Причиной остановки производства называется отсутствие сырья.
Ранее в релизах предприятия особо отмечалось, что продукция харцызских сталеканатчиков экспортировалась в десятки стран мира и использовалась при строительстве таких всемирно известных объектов, как Останкинская телебашня в Москве и монумент Евгения Вучетича "Родина-мать зовёт" в Волгограде, напомнил координатор "Информсопротивления".
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что на оккупированных территориях процветает мародерство в промышленных масштабах. Например, в Первомайске Луганской области боевики порезали шахту на металлолом и вывезли в Россию .
А в Горловке донецкой области боевики разграбили машиностроительный завод .
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