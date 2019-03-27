Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,46
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Оккупанты на Донбассе остановили уникальный завод, строивший Останкинскую телебашню

Сегодня, 04:30

1200 человек остались без работы из-за отсутствия сырья

Останкинская телебашня
Останкинская телебашня. Фото: Pixabay
Оккупанты на Донбассе остановили уникальный завод, строивший Останкинскую телебашню //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/934/162/5c9934162a74a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/934/162/5c9934162a74a.jpg Украина 1200 человек остались без работы из-за отсутствия сырья

В оккупированном местными боевиками и российскими военными Донецке из-за отсутствия сырья "филиал №1 Донецкий металлургический завод ЗАО "Внешторгсервис" с начала февраля 2019 года остановил работу и может вообще ее не возобновить.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По словам военного эксперта, бессистемные остановки и запуски доменных печей на предприятии могут привести к их повреждению и разрушению.

А на контролируемой "ДНР" территории с конца февраля 2019 года остановлена работа "ГП "Харцызский сталепроволочный-канатный завод "Силур" (на котором работает более 1200 человек). Причиной остановки производства называется отсутствие сырья.

Ранее в релизах предприятия особо отмечалось, что продукция харцызских сталеканатчиков экспортировалась в десятки стран мира и использовалась при строительстве таких всемирно известных объектов, как Останкинская телебашня в Москве и монумент Евгения Вучетича "Родина-мать зовёт" в Волгограде, напомнил координатор "Информсопротивления".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что на оккупированных территориях процветает мародерство в промышленных масштабах. Например, в Первомайске Луганской области боевики порезали шахту на металлолом и вывезли в Россию .

А в Горловке донецкой области боевики разграбили машиностроительный завод

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег завод, Донецк, останкинская башня, Тымчук

Вы сейчас просматриваете новость " Оккупанты на Донбассе остановили уникальный завод, строивший Останкинскую телебашню". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Боевой дух оккупантов резко упал: военный эксперт назвал причину

21 марта, 04:30

Видео с уничтожением позиций и техники противника бьют по моральному состоянию боевиков

У боевиков "Л/ДНР" возникли серьезные проблемы: военный эксперт рассказал подробности

20 марта, 04:30

Все чаще фиксируются случаи открытого выражения недовольства рядовыми боевиками, говорит Тымчук

Боевики ждут "танковое наступление ВСУ": перебросили артрезерв в Дебальцево

19 марта, 04:30

Пользуясь перемирием, оккупанты пригнали подразделение 100-мм орудий МТ-12 "Рапира"

Россия помогает боевикам: на Донбасс пригнали эшелоны снарядов и горючего

18 марта, 06:30

В Ровеньки пришли десятки цистерн ГСМ, в Иловайск – 21 вагон артбоеприпасов

17-летняя дочь Михайлова поменяла имя и стала красавицей

Что пишут в Европе о поражении сборной России

Переход офицера ВСУ на сторону боевиков "ДНР": сделано заявление

Когда наступает биологическая старость человека?

Скончался известный украинский актер

Звон в ушах – предвестник многих болезней

Олеся Судзиловская: Муж сказал: «Тонешь в болоте — замечательно!»

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

"Это моя цель": Вакарчук заявил о новой революции в Украине

Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд вместе с невестой
Загрузка...

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

Вчера, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Вчера, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

24 марта, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

24 марта, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта

В Сети появилось последнее видео с участием Юлии Началовой

В соцсетях издеваются над Хабибом (видео)