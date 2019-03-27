Оккупанты на Донбассе остановили уникальный завод, строивший Останкинскую телебашню

1200 человек остались без работы из-за отсутствия сырья

Останкинская телебашня. Фото: Pixabay

Оккупанты на Донбассе остановили уникальный завод, строивший Останкинскую телебашню //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/934/162/5c9934162a74a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/934/162/5c9934162a74a.jpg 2019-03-27T04:30:00+02:00 Украина 1200 человек остались без работы из-за отсутствия сырья

В оккупированном местными боевиками и российскими военными Донецке из-за отсутствия сырья "филиал №1 Донецкий металлургический завод ЗАО "Внешторгсервис" с начала февраля 2019 года остановил работу и может вообще ее не возобновить.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По словам военного эксперта, бессистемные остановки и запуски доменных печей на предприятии могут привести к их повреждению и разрушению.

А на контролируемой "ДНР" территории с конца февраля 2019 года остановлена работа "ГП "Харцызский сталепроволочный-канатный завод "Силур" (на котором работает более 1200 человек). Причиной остановки производства называется отсутствие сырья.

Ранее в релизах предприятия особо отмечалось, что продукция харцызских сталеканатчиков экспортировалась в десятки стран мира и использовалась при строительстве таких всемирно известных объектов, как Останкинская телебашня в Москве и монумент Евгения Вучетича "Родина-мать зовёт" в Волгограде, напомнил координатор "Информсопротивления".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что на оккупированных территориях процветает мародерство в промышленных масштабах. Например, в Первомайске Луганской области боевики порезали шахту на металлолом и вывезли в Россию .

А в Горловке донецкой области боевики разграбили машиностроительный завод .

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Оккупанты на Донбассе остановили уникальный завод, строивший Останкинскую телебашню". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.