Оккупанты на Донбассе проводят "ротацию": бывших зэков оставят на передовой

А «армии Л/ДНР» не хватает штыков, поэтому командование пошло на уловки

/ Фото: Сегодня

Командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях начало очередную ротацию передовых подразделений соединений и частей т.наз "1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ".

Об этом сообщает Главное управление разведки на официальном сайте Министерства обороны Украины.

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В то же время ротации в т.наз. "армии Л/ДНР" не подлежат военнослужащие, призванные на военную службу по программе досрочного освобождения из мест лишения свободы. В связи с этим командиры подразделений оккупантов в срочном порядке уточняют и подают по команде списки военнослужащих, привлекавшихся к уголовной ответственности.

Новости "Сегодня" со ссылкой на ГУР МОУ сообщали, что российское оккупационное командование на Донбассе принимает дополнительные меры для повышения эффективности агитации на военную службу местного населения. Потенциальных рекрутов в армию "Л/ДНР"вывозят на полигон и дают пострелять.

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Также писалось, что оккупантам на Донбассе не хватает пушечного мяса: вербуют студентов и выпускников школ.

А тем временем напомним, что "нормандская четверка" может встретиться по Донбассу уже в ближайшее время:

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