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Оккупанты на Донбассе запретили высокие зарплаты гражданским: названа причина

Сегодня, 04:27

Предприниматели не могут платить жалование выше 4 тысяч гривен

Фото: Pixabay
Оккупанты на Донбассе запретили высокие зарплаты гражданским: названа причина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/483/fc7/5c6483fc7c20c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/483/fc7/5c6483fc7c20c.jpg Украина Предприниматели не могут платить жалование выше 4 тысяч гривен

На фоне ухудшения социально-экономической ситуации на оккупированных местными боевиками и российскими военными территориях, "власти ДНР" запрещают местным предпринимателям выплачивать своим работникам зарплату выше 12 000 руб (около 4000 грн).

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, аналогичные ограничения введены в "бюджетной сфере". Данное распоряжение вызвано необходимостью поддержания "престижного" уровня денежного содержания боевиков (составляет около 15 000 руб., или 6000 грн) т.е. выше зарплаты гражданских, с целью привлечения местного населения в ряды оккупационных войск.

А тем временем Международный Комитет Красного Креста направил гуманитарную помощь в ОРДЛО. Однако оккупационные "власти" часть гуманитарки перепаковали и выдали жителям оккупированных территорий от т.наз. "благотворительного фонда "Рука помощи" (Донецк) основной деятельностью которого является помощь семьям погибших боевиков "ДНР", добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты не платят населению зарплаты, а магазины превращают в наливайки. Оставшиеся без выплат рабочие массово увольняются.

Также напомним, что цены на яйца и мясо, масло и хлеб на оккупированном Донбассе пошли в активный рост.

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Тег Донецк, запрет, зарплаты, боевики, бюджетники, вербовка, Тымчук

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