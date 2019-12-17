Оккупанты в Крыму не могут навести порядок с историческими памятниками: карта разрушений

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Крым – уникальная территория, которая хранит следы истории множества культур. Доступ к артефактам древности оказался отрезан вместе с аннексией полуострова РФ. Российские оккупанты не церемонятся с историческими ценностями: строительство трассы Керчь – Севастополь, по оценкам специалистов, привело к уничтожению 90 памятников археологии. Еще десятки объектов окажутся под угрозой исчезновения в следующем году.

В отношении исторических объектов Крыма украинские специалисты выделяют 4 вида нарушений:

- Присвоение объектов;

- Незаконные археологические исследования;

- Незаконные перемещения предметов из Крыма в Россию;

- Перестройка и изменение недвижимых исторических памяток с потерей аутентичности.

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Против сохранности исторического наследия Крыма играет, впрочем, и правовая система России. Специалисты объясняют: в Украине исторические памятники делятся на 2 группы: национального и местного значения. В России таких категорий больше: там выделяют памятки федерального, местного и регионального значения.

В 2014-2015 году, когда длился так называемый "переходной период", памятки, которые уже были внесены Украиной в государственный реестр недвижимых памяток Украины, автоматически были перенесены в реестр памяток РФ. Но некоторые из них понижены с памятника национального до местного значения.

На сегодняшний день РФ не может поставить на учет 2,5 тысячи объектов археологического наследия Крыма. Эти объекты археологического наследия находились в списках, составленных местными органами охраны культурного наследия.

В 2014 году, когда РФ начала применять на территории Крыма так называемый "переходной период", она так и не смогла внести в государственный реестр эти памятки по следующей причине:

В Российской федерации все объекты археологического наследия являются объектами федерального значения, а чтобы сделать их объектами федерального значения, нужно разработать проектную документацию. Разработать проектную документацию на 2,5 тысячи памяток они не могут, поэтому не могут внести их в свои реестры", – объясняет Денис Яшный, автор карты потерь археологических объектов при строительстве трассы "Керчь-Севастополь"

Отсутствие статуса делает исторические местности "уязвимыми" перед российским бизнесом. Историки разработали "карту потерь", которая наглядно демонстрирует количество исторических памяток, уничтоженных оккупантами лишь во время строительства трассы "Керчь-Севастополь".

На очереди — десятки подобных трассе инфраструктурных объектов. А значит, историческое наследие Крыма продолжат уничтожать.

Все о теме уничтожения культурного наследия читайте в нашей статье "Россия грабит Украину в Крыму: удастся ли сохранить исторические ценности и памятники".

А ранее мы также рассказывали о том, что изменит недавняя резолюция Генассамблеи ООН по Крыму:

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