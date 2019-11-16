Оккупанты в Крыму продлили арест шести фигурантам "Хизб ут-Тахрир"

Крымские татары будут находится в СИЗО до 5 февраля

Крымские татары / Фото: Сегодня

Подконтрольный России т.н. "Верховный суд" оккупированного Крыма продлил арест шести фигурантам "Хизб ут-Тахрир" до 5 февраля. Об этом сообщает "Крымская солидарность".

"Верховный суд" отклонил апелляционные жалобы защиты и оставил под арестом Айдера Джеппарова, Ризу Омерова, Энвера Омерова, Руслана Нагаева, Ленура Халилова и Эскендера Сулейманова, которые будут находиться в СИЗО до 5 февраля.

"Все жалобы судом были отклонены. Или не были приняты во внимание все основные доводы, которые нами уже неоднократно излагались", – отметил адвокат.

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Напомним, российский суд продлил еще на три месяца содержание под стражей задержанного в этом году крымскотатарского активиста Руслана Сулейманова.

Кроме того, в российском Ростове-на-Дону военный "суд" приговорил к длительным срокам заключения в колонии строгого режима шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир". Как стало известно, Муслим Алиев был приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усейн Куку – 12 лет, Вадим Сирук – 12 лет, Арсен Джеппаров – семь лет и Рефат Алимов – восемь лет.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая партия, которую в России признали террористической организацией. В Украине она легальна. На сайте украинской организации говорится, что цель партии – возобновление исламского образа жизни посредством установления халифата. Также отмечается, что "Хизб ут-Тахрир" не практикует насильственные методы, не содержит и не финансирует вооруженные группы.

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