Оккупанты запутывают следы: россиянам выдают паспорта "Л/ДНР", местным боевикам – РФ

/ Фото: Минобороны РФ

Командование Вооруженных cил Российской Федерации усиливает меры по сокрытию пребывания российских войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В связи с этим "республиканские комиссариаты" активизировали работу по оформлению соответствующих военно-учетных документов прикрытия для всех кадровых военнослужащих ВС РФ, проходящих военную службу в составе соединений и частей т. н. 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ.



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Кроме того, оккупанты принимают активные меры в интересах завершения к 1 января 2020 процесса предоставления российского гражданства местным боевикам.

Российские пропагандисты пустили слух, что якобы по завершении кампании паспортизации денежное обеспечение наемникам будет выплачиваться на уровне выплат кадровым военнослужащим ВС РФ.

Как сообщали новости "Сегодня", Россия начала отказывать боевикам в выдаче паспортов. Оккупанты боятся потока преступников с оккупированных территорий Украины.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса: "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке".

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

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