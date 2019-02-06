Оккупированный Донецк: вопросы и ответы, часть 2

Об отношении мирных жителей к боевикам, необходимости скрывать свой патриотизм, украинских каналах и т.п.

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Оккупированный Донецк: вопросы и ответы, часть 2 Станислав Донец , Глеб Широков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9ff/a39/5c59ffa39b9f2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9ff/a39/5c59ffa39b9f2.jpg 2019-02-06T07:24:00+02:00 Украина Об отношении мирных жителей к боевикам, необходимости скрывать свой патриотизм, украинских каналах и т.п.

После первой части материала о ситуации на Донбассе мы продолжаем рассказ о жизни людей в оккупации, которые согласились ответить на самые часто задаваемые вопросы своих соотечественников с мирных территорий Украины.

- Как себя чувствуют проукраински настроенные жители в условиях оккупации?

- Так же, как и проросийски настроенные – плохо. Только причины разные: у первых отняли нормальную жизнь, работу, страну, будущее, у вторых "русский мир" оказался не таким уж дивным, как обещали им в 2014-м году. За четыре года многие сменили круг общения и сейчас с трудом могут найти общий язык с представителями противоположного лагеря. В коллективах проукраинцы особо свою политическую точку зрения не выражают – жизнь дороже. Мало ли кому в голову придет "светлая мысль" поделиться услышанным со знакомым сотрудником "МГБ ДНР". Поэтому сохраняют видимость нейтралитета, вежливо говорят "Мы за мир" или вливаются в общий сонм ноющих – только чтобы отстали. Вся честность – дома и для близких друзей, с которыми можно нормально поговорить. Так что все "соцопросы", проводимые в Донецке, – филькина грамота, не имеющая ничего общего с реальными настроениями и мнениями дончан. Никто не скажет на телекамеру "Я, знаете ли, за Украину и в гробу видал все ваше "днр".

Многие украинские патриоты работают на "удаленке", получают зарплаты на банковские карты, оставляют немалые суммы на подконтрольной территории, закупая там обувь, одежду, продукты. Мы ездим на отдых, если позволяют финансы, некоторые даже пользуются страховкой, берут товар в кредиты, покупают билеты онлайн. Банки стали более лояльными, кстати, в последнее время.

Прав был тот, кто сказал, что однажды Донбасс станет самым проукраинским регионом Украины. Тут патриотизм выстрадан и закален, он передается детям, пусть и под грифом "секретно". Они не кричат об этом на каждом углу, они все понимают – но однажды они смогут громко заявить: "Я – донецкий украинец". Верим в это.

- Правда ли, что уже растет поколение, потерянное для Украины?

- Давайте так: в Сумах, Херсоне, Полтаве или Киеве порой находятся такие сепаратисты, какие Донецку и не снились. Можно ли назвать их детей потерянным поколением? Нет, так же, как и наших. Все зависит от воспитания и окружения. Можно жить в Украине, но любить при этом Россию или СССР. Примеры мы все увидели с 2014 года. А можно наоборот. Да, с 2014 года рождались дети, которые провели свои первые годы жизни под обстрелами, которых кормили смесями и кашами из гуманитарной помощи Фонда Ахметова, которые не знают жизни без комендантского часа и блокпостов и которые в следующем году пойдут в школу. Они не знают пока другой жизни, но тут уже дело родителей – объяснить, что можно жить иначе. И дело нашего государства – не огульно записывать всех старых и малых в террористы и коллаборанты, а спокойно донести до каждого мысль: настоящая жизнь возможна только в свободной Украине, а не на оккупированных территориях.

- Вы боитесь обстрелов? Это страшно?

- Сейчас чувство страха притупилось, тем более обстрелы переместились на окраины, основная масса дончан слышит их редко. Хотя если почитать сводки боевиков, где они пишут, что якобы ВСУ обстреливают города и села, там уже камня на камне не должно было остаться… Страшно было в первые годы, когда мы не знали, что это так бабахает. Сейчас, если где-то особенно громко что-то бумкнет, люди даже не повернут головы. Хотя раньше мы не задумываясь падали на землю. Причем даже на мирных территориях – от звуков фейерверка или выхлопной трубы автомобиля. Дети, конечно, с трудом отходили от такого шока, многих приходилось водить к психологам. Но там и родителям помощь была нужна, от них шли волны ужаса, которые добавляли детям стресса.

Не могу сказать, что боюсь обстрелов. Страшнее – взрывы гранат в жилых домах или во дворах. Боевики живут среди нас, они приносят домой взрывчатку, оружие. С пьяных глаз могут выстрелить или взорвать что-то у себя на кухне – а достанется всему дому. Никогда не знаешь, что у них на уме. Сколько таких случаев уже было, десятки… Недавно рассказали знакомые: в центре города в пятиэтажке обнаружили склад боеприпасов. На третьем этаже дома, лежали на балконе. Бдительные старушки узрели и позвонили в полицию. А что еще оставалось делать – взлетать на воздух, если бы хозяин алкогольную "белку" в очередной раз поймал?

- Как вообще отношение к боевикам?

- Далеко не радостное, как было у некоторых пять лет назад. Уже закончились сказки про местных "шахтеров-трактористов", которые защищают русскоязычных в Донецке, уже все поняли (даже самые тупые), что приехавшая шваль (не извиняюсь за такое слово) тупо пытается заработать денег, убивая и грабя. Мы их называем "орки", "пятнадцатитысячники", "оплаченцы", есть пара неприличных прозвищ. Они неприятны даже своим гражданским "собратьям" по духу. Много из них тут женились, обзавелись детьми, однако жены упорно едут в Украину оформлять свидетельство о рождении ребенка. Подожди, родная, а почему не в Россию? Ах, ты кричишь мне, что вы граждане Украины? Вспомнили, надо же! А как же ты едешь в Мариуполь, там же хунта и всех русскоязычных убивают? Ах, не убивают и концлагерей нет… Но в Донецке ты все равно расскажешь, как там плохо.

- В Донецке постоянно напоминают, какая в Украине дорогая коммуналка…

- Честно говоря, уже не знаю никого, кто серьезно бы это все воспринимал. Все уже хоть раз побывали "за границей", пообщались с живущими там людьми, узнали слово "субсидия"… Приехали в Донецк и с зарплаты в 5000 рублей заплатили 1000 рублей коммуналки – 20% от всех доходов. При этом дома не ремонтируются, отопление не у всех, вода тоже, электричество прыгает в сети. Жаловаться некому и некуда – "у нас война и все такое". Так что да, прямо "повезло" нам с коммуналкой.

- А как с развитием экономики и промышленности?

- Слово "развитие" подходит к оккупации так же, как рыбке бантик. О каком развитии может идти речь, если регион был экспортноориентированный, промышленность, в основном, – горная, металлургическая, машиностроительная, требующая постоянных поставок сырья и продажи готовой продукции на внешних рынках. "Стирол" приказал долго жить, на ДМЗ недавно затушили последнюю печь, трубный завод в Харцызске также закрыли. В Донецке работают всего три или четыре шахты! Нет, если считать развитием работу птицефабрик – тогда да, процветаем. Правда, не всем по карману курочки-яички, пенсионеры с пяти утра занимают очередь в магазины, где курицу можно на 10 рублей дешевле купить… Но это мелочи, главное – что все по-русски.

- В Донецке вообще нет украинских телеканалов?

- Официально все кабельные операторы и интернет-провайдеры их отключили. Но местные, прости господи, телеканалы постоянно крутят украинские новости со своей глупой интерпретацией. Многие смотрят украинские каналы в интернете, так что все в курсе, что, где и как. Но я знаю тех, кто ориентируется только на интернет-ресурсы, предпочитая самостоятельно анализировать информацию, а не слушать ее телевизионную трактовку.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о запустении и безнадеге предновогоднего Донецка и опубликовал фото оккупированного города.

Кроме того, рассказывалось, что попрание прав и свобод стало обыденностью в гетто под названием "ДНР" и "ЛНР". "Скоро наколют нам номера на руки, как в концлагерях", – сетуют дончане.

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АВТОРЫ: Станислав Донец , Глеб Широков Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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