Почти сутки в аэропорту "Борисполь": пассажиры с трудом вылетели в Египет

Представители SkyUp объяснили задержку рейса техпричиной

Фото предоставил пассажир.

Пассажиры, которые сегодня ночью, 5 июня, в 00:05 не могли вылететь из аэропорта "Борисполь" в Шарм-эль-Шейх, таки улетели на отдых в Египет. Они прошли регистрацию на рейс от авиакомпании SkyUp еще 4 июня в 22:40, но их вылет был отменен. Около 200 человек, среди которых 70 детей, провели полночи и полдня в аэропорту. Их рейс откладывали много раз в течение дня, и в 15:30 пассажиры наконец-то отправились на посадку.

"Спустя сколько времени объявили посадку", – написал пассажир Дмитрий сайту "Сегодня".

Нам также удалось наконец-то связаться с авиакомпанией SkyUp. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что задержка рейса прошла по техпричине.

"Техпричина. У нас всегда трудности бываю по техпричине", – сказали в пресс-службе авиакомпании и отправили смотреть точное время вылета на табло аэропорта.

Напомним, ранее в Международном аэропорту "Киев" им. И.Сикорского задержались несколько рейсов в Египет.

Кроме того, туристическая компания Join UP! сообщала о задержке 11 рейсов из Украины на Кипр, в Турцию, Египет и обратно.

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