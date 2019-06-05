Почти сутки в аэропорту "Борисполь": пассажиры с трудом вылетели в Египет
Представители SkyUp объяснили задержку рейса техпричиной
Пассажиры, которые сегодня ночью, 5 июня, в 00:05 не могли вылететь из аэропорта "Борисполь" в Шарм-эль-Шейх, таки улетели на отдых в Египет. Они прошли регистрацию на рейс от авиакомпании SkyUp еще 4 июня в 22:40, но их вылет был отменен. Около 200 человек, среди которых 70 детей, провели полночи и полдня в аэропорту. Их рейс откладывали много раз в течение дня, и в 15:30 пассажиры наконец-то отправились на посадку.
"Спустя сколько времени объявили посадку", – написал пассажир Дмитрий сайту "Сегодня".
Нам также удалось наконец-то связаться с авиакомпанией SkyUp. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что задержка рейса прошла по техпричине.
"Техпричина. У нас всегда трудности бываю по техпричине", – сказали в пресс-службе авиакомпании и отправили смотреть точное время вылета на табло аэропорта.
Напомним, ранее в Международном аэропорту "Киев" им. И.Сикорского задержались несколько рейсов в Египет.
Кроме того, туристическая компания Join UP! сообщала о задержке 11 рейсов из Украины на Кипр, в Турцию, Египет и обратно.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Почти сутки в аэропорту "Борисполь": пассажиры с трудом вылетели в Египет". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самолет из Киева совершил аварийную посадку в Таллинне
Инцидент произошел из-за разрушения покрышки шасси