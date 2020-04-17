Около 20 человек в день: ученые спрогнозировали пик смертности в Украине

В Украине дали новый прогноз пика смертности от коронавируса. Пиковый период по заболеваемости припадет на первые дни мая, а в районе 3-8 мая в день могут умирать около 20 человек.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказала директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского АМНУ Виктория Задорожная.

По ее словам, специалисты из Национальной академии наук получают от Минздрава эпидемические данные и составляют новый прогноз по коронавирусу, который говорит о примерном количестве инфицированных в день, о пике заболеваемости и пик летальности.

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"Теперь в расчетах там нет конкретного числа, сколько людей (инфицировано – ред.), Потому что это посчитать невозможно. Вы понимаете, что тот первый прогноз был посчитан по эпидемиологическим данным, исходя из закономерности распространения инфекции. Так оно было, если бы никто ничего не делал. А, поскольку уже введен карантин, то речь идет о пике заболеваемости, и о пике летальности. Но, это опять же, ориентировочные данные. Потому что мы пригласили более точные данные, которые необходимы для более точного прогноза. Если будет сохраняться такая ситуация, как сейчас, меры карантина будут соблюдать и при этом Пасху и майские праздники не повлияют на нарушение карантина, то пик заболеваемости придется на 2-5 мая. А пик летальности на 3-8 мая", – сказала Задорожная.

Директор института эпидемиологии отмечает, что прогнозируемые уровень смертности в пиковый период – приблизительно 20 человек в день.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 17 апреля

"Наша статистика – это не точные цифры. Это зависит от того, всех ли диагностировали, всех ли обследовали, а на самом деле мы не знаем, насколько всех (с COVID-19) выявили", – подчеркнула она.

Отметим, что изначально пик заболеваемости в Украине прогнозировали на вторую половину апреля. Как рассказывал недавно замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, 10 тысяч больных COVID-19 к концу апреля – это нормально. По его словам, в Украине динамика роста количества зараженных ниже, чем в соседних странах.

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А тем временем в Украине зафиксирован рекордный скачок заражений коронавирусом. По состоянию на утро 17 апреля были лабораторно подтверждены 4662 случая COVID-19, из которых 125 летальных, 246 пациентам удалось вылечиться. Только за последние сутки зафиксировано 501 новый случай. Отметим, что Черновицкая область уже обогнал Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Видео: Сергей Осачук

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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