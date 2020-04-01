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Около 30 украинцев застряли на охваченном COVID-19 круизном лайнере в Греции

1 апреля, 15:34

Тина Наринецкая

Коронавирус уже подтвердили у 20 пассажиров судна

На греческом круизном лайнере "EL.VENIZELOS", на котором обнаружили инфекцию COVID-19, застряли около 30 украинцев. Об этом в Facebook сообщила благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль" в Одессе.

"На борту находятся люди из 13 стран мира, в том числе турки, казахи, граждане Украины (около 30 человек), Индонезии и других стран", – говорится в сообщении.

На данный момент на судне подтвердили уже 20 случаев COVID-19. Сейчас лайнер пришвартовали в порту Пирея, и он находится на карантине. Проблемы с его снабжением решаются. Отмечается, что этот круизный лайнер принадлежит греческой судоходной компании. Он выполнял рейс из Турции в испанский город Кадис, но прервал свой маршрут из-за ситуации с коронавирусом в Испании.

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Напомним, в Испании продолжает расти количество зараженных коронавирусом. 1 апреля, в стране зафиксировано 102 136 случаев заражения COVID-19.

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Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Европа приближается к пику пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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