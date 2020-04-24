Около 580 тысяч малообеспеченных украинцев получили бесплатные проднаборы от "АТБ" на 100 млн грн

Корпорация "АТБ" завершила наиболее масштабный национальный благотворительный проект по поддержке социально незащищенных слоев населения, и к 23 апреля около 580 тысяч украинцев получили бесплатные наборы продуктов питания и товаров первой необходимости, на закупку которых было выделено 100 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе корпорации "АТБ", на данное время жители 191 населенного пункта на территории Украины получили 571 572 бесплатных набора, состоящих из товаров первой необходимости и продуктов питания, среди которых крупы, макароны, сахар, соль, растительное масло, лимоны, печенье, чай и прочее.

"Это самая масштабная благотворительная акция национального охвата, инициированная корпорацией "АТБ", по оказанию поддержки тем, кто в ней сегодня остро нуждается. Сотрудники нашей компании вместе с социальными работниками Минсоцполитики на местах оказали реальную помощь в сложный карантинный период сотням тысяч украинцев — старикам, малообеспеченным, инвалидам и другим людям, которым в нынешних условиях в первую очередь требуется забота со стороны крупного социально ответственного бизнеса", — прокомментировал итоги проведенной акции Борис Марков, генеральный директор корпорации "АТБ".

В рамках этого благотворительного проекта бесплатные наборы были предоставлены нуждающимся с 3 по 23 апреля. Для реализации социальной инициативы "АТБ" задействовала сотрудников 241 магазина своей сети, охватывающей всю территорию Украины. Адресную доставку продуктовых наборов от "АТБ" осуществляли волонтеры и социальные работники согласно персонализированным спискам, составленным Минсоцполитики и его местными и региональными подразделениями социальных служб, а также департаментов областных и Киевской городской государственных администраций.

Представители власти в регионах и отдельных населенных пунктах по достоинству оценили вклад корпорации в поддержку украинцев в период эпидемии коронавируса и преодоление тяжелых экономических последствий связанного с ним карантина, написав в адрес корпорации благодарственные письма.

"Благодаря проекту корпорации "АТБ", который Вы реализовали при поддержке Минсоцполитики на территории Украины по обеспечению социально незащищенных людей продуктами питания, в Винницкой области социальные работники территориальных центров социального обслуживания (предоставления социальных услуг), центров предоставления социальных услуг объединенных территориальных общин раздали 17 841 продуктовый набор одиноким людям преклонного возраста и пожилым людям, проживающим в городах, селах и поселках региона и нуждающимся в такой помощи. Выражаю Вам искреннюю благодарность за такую мощную поддержку тех, кто больше всех в ней нуждается", — сказано в письме на имя главы корпорации "АТБ" Бориса Маркова от Натальи Заболотной, заместителя председателя Винницкой областной государственной администрации.

Руководитель департамента социальной защиты и семейной политики Житомирской областной государственной администрации Юрий Прокопец отметил вклад корпорации "АТБ" в социальную помощь жителям области благодарностью на имя гендиректора корпорации "АТБ" Бориса Маркова.

Благодарственные письма аналогичного содержания руководству "АТБ" прислали руководители управлений социальной защиты исполкома Малинского горсовета Житомирской области, Новоднестровского горсовета Черновицкой области, исполкома Павлоградского горсовета Днепропетровской области.

В то же время в некоторых регионах в помощи от корпорации "АТБ" не увидели особых заслуг, а где-то и вовсе благотворительный проект компании выдавали за собственную инициативу.

Большую роль корпорации "АТБ" в поддержке украинцев в период карантина и преодолении последовавших за ним экономических сложностей отметила и руководитель Минсоцполитики.

"Сегодня вся страна, каждый из нас проходит не только испытания вирусом, но и сдает своеобразный экзамен на человечность, — прокомментировала проект "АТБ" глава Министерства социальной политики Марина Лазебная. — Мы переживаем времена, когда призыв "Помоги ближнему!" обретает реальные формы конкретных действий. Привлекаются к оказанию такой помощи и социально ориентированный бизнес, и предприниматели, и волонтеры, и обычные граждане. Первая социальная инициатива корпорации "АТБ", которая обеспечила продуктовыми наборами одиноких пожилых людей и лиц с инвалидностью, была реализована при поддержке Минсоцполитики".

Как сообщалось ранее, корпорация "АТБ" инициировала предоставление адресной помощи продуктами питания и товарами первой необходимости одиноким людям старше 80 лет, лицам преклонного возраста, нуждающимся в уходе, а также людям с инвалидностью, другим представителям социально незащищенных слоев населения и предложила поддержать реализацию такого проекта Министерству социальной политики.

Таким образом, вклад компании в противодействие эпидемии COVID-19 и преодоление ее экономических последствий превышает 110 миллионов гривен. Корпорация "АТБ" по просьбе Офиса Президента Украины закупила во Франции на 10 миллионов гривен 12 флагманских высокопроизводительных систем CFX96, позволяющих проводить ПЦР-диагностику и мультиплексный анализ сотен образцов в режиме реального времени. Это оборудование, предоставленное в распоряжение украинских медиков корпорацией "АТБ", позволяет осуществлять оперативную диагностику COVID-19, а также других инфекционных заболеваний. С 6 по 17 апреля диагностические системы от АТБ начали использовать для противодействия пандемии коронавируса в областных лабораторных центрах и больницах Житомира, Полтавы, Ивано-Франковска, Львова, Сум, Черновцов, Херсона, Чернигова, Киева и Днепра.

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