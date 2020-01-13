Окончание долгих выходных: психолог рассказала, как настроиться на рабочий лад

Чтобы придать себе «рабочее» настроение, стоит заняться планированием и уборкой стола

Чтобы привести себя в рабочую форму, стоит прибраться на рабочем месте / Фото: Pixabay

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В этом году на Новогодние праздники украинцы отдыхали немало – так, выходные были с 29 декабря по 1 января включительно, потом два рабочих дня и снова отдых — с 4 по 7 января. Такие затяжные выходные стали своеобразным мини-отпуском, после которого тяжело настроиться на рабочий лад.

Как это сделать по окончание долгих выходных – говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Елена Дишкант, кандидат психологических наук, говорит, что символично начать новую рабочую жизнь в новом году поможет генеральная уборка на рабочем столе.

"Скорее собраться с мыслями и силами для выполнения срочных дел поможет их планирование на день (цветные стикеры с задачами, наклеенные на монитор, которые вы будете убирать по ходу выполнения задач, помогут структурировать время и наглядно покажут наполнение рабочего дня)", — отмечает Елена Дишкант.

Она добавляет, что на первые рабочие дни хорошо планировать рабочие встречи, т. к. все находятся в одинаково приподнятом состоянии после праздников: в такое время можно не только приятно пообщаться, но и решить немало рабочих вопросов.

Не менее важно обеспечить себя хорошими эмоциями в первые рабочие дни. Стоит вспомнить, за что именно вы любите свою работу, и заняться любимыми делами.

"После первого рабочего дня порадуйте себя любимыми вкусностями в приятном месте, это гарантированно повысит ваше настроение. Поднимет энергию новое интересное занятие, новое подвижное хобби (как танцы, аэробика, плавание, утренние пробежки, зимние развлечения) или новые покупки", — советует Дишкант.

Помимо этого, после праздников можно заняться планировкой предстоящего в этом году отпуска. Исполняющая обязанности HRD в корпорации "Биосфера"Виктория Желдак рекомендует после новогодних каникул запланировать будущий отпуск и наметить рабочие цели, которые к этому моменту должны быть достигнуты. Тогда новый рабочий год не будет казаться марафонской дистанцией длиной в вечность.

Ранее сообщалось, что эксперты дали советы о планировании выхода на работу после праздников .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Как войти в рабочий ритм после праздников: советы экспертов" .

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, какими после Нового года стали цены на продукты. Подробности — в сюжете.

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