Окончание "стройки века": чем грозит Украине открытие Керченского моста

В Крыму произошло эпохальное событие — было открыто автомобильное движение по скандальному мосту через Керченский пролив. В будущем по нему должны пойти и поезда. В воскресенье в Керчи запустили подъезд к мосту. По мнению экспертов, и построенная, и даже разрушенная эта переправа несет для Украины и экономические, и военные риски.

Стройка века

В воскресенье, 13 мая, в Керчи было открыто движение на новом путепроводе, который обеспечивает подъезд к Крымскому мосту и соединяет два микрорайона города.

Строительство этого объекта, который должен соединить аннексированный Крым с материковой частью РФ, началось в 2015 году. Бюджет строительства составляет около $5 млрд. Протяженность моста, который будет состоять из автомобильной и железнодорожной части, — 19 км. Открытие прошло с участием президента РФ, который уделяет строительству моста большое медийное значение.

Сроки запуска неоднократно менялись. Изначально пустить по мосту автомобили предполагалось в конце 2018 года. Но работы пошли с опережением графика, и открытие решили приурочить к 9 Мая. Но 3 мая российское издание "КоммерсантЪ" сообщило, что правительство РФ распорядилось сдвинуть сроки государственного контракта на работы по обеспечению безопасности Крымского моста с 30 апреля 2018 года на 1 декабря 2019 года. Таким образом, автомобильная и железнодорожная части моста должны были открыться одновременно — в декабре 2019 года. Однако на прошлой неделе российское издание Газета.ru, со ссылкой на источники в Кремле, сообщило о том, что открытие автомобильного движения все же состоится в мае — 15 или 16 числа.

Опасения по поводу безопасности вполне обоснованны — мост строился с проблемами. Например, в феврале 2018 года стало известно, что строители не могут состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода над морем. Расхождение составило около 2 метров в длину и около 1 метра в высоту.

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Самое плохое место

Опасения есть и у российских ученых. Старший научный сотрудник Института водных проблем Академии наук РФ и кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар пояснил, что расхождение возникло из-за неравномерной просадки опор моста, установленных на глинистой почве. По словам Медовара, Крымский мост представляет из себя арочную конструкцию, которую можно сооружать только на скальном основании.

"А здесь полутвердые водонасыщенные плавучие глины. Это самое плохое место (для строительства моста. — Авт.), но они его выбрали", — заявил ученый в интервью журналистам.

Медовар также напомнил, что требование строить арочные мосты на твердых основаниях содержалось и в соответствующих строительных нормах. Но в 2017 году это требование убрали.

Юрий Медовар является едва ли не единственным российским ученым, который не боится утверждать, что мост рано или поздно обрушится. Недавно он сообщил о геологических сложностях в Керченском проливе:

"Это сейсмический район. Там разломы, там тяжелая геология, грязевой вулканизм. Сейчас мост стоит только под нагрузкой собственного веса. Сама по себе арка весит 10 тысяч тонн. Но когда по нему откроют автомобильное движение, а потом железнодорожное, никто не знает, как он себя поведет".

Судя по всему, в России о чем-то таком догадываются, поэтому и не спешат назначать конкретные сроки открытия объекта. Кроме того, стало известно, что даже после открытия моста далеко не все машины смогут по нему проехать. В частности, движение транспортных средств с разрешенной массой свыше 3,5 тонны будет осуществляться только через паромную переправу в Керченском проливе. Об этом сообщил эксперт по вопросам Крыма Андрей Клименко. Другими словами, на первых порах ничего тяжелее "Газели" или микроавтобуса на мост просто не пропустят.

Не первая попытка

Мрачные прогнозы насчет Крымского моста связаны с тем, что все предыдущие попытки построить транспортный переход через коварный пролив закончились неудачей. Например, в 1944 году, после освобождения Крыма от германских войск, был построен Керченский железнодорожный мост. Однако зимой 1945 года сооружение было разрушено ледоходом из Азовского моря, после чего правительственная комиссия постановила его полностью разобрать.

Сразу же началось проектирование нового моста. Однако и это строительство было прервано в 1950 году в пользу организации паромной переправы, которая действует до сих пор. По словам Юрия Медовара, во времена СССР строительство моста через Керченский пролив не прошло согласований как раз из-за сложных геологических условий в этом районе.

А после распада СССР возведение мостового перехода через Керченский пролив рассматривалось как совместный инфраструктурный проект России и Украины. История распорядилась таким образом, что проект был реализован без участия украинской стороны. Теперь же этот мост представляет опасность для Украины и в том случае, если он будет стоять, и в том случае, если он будет разрушен.

Троянский конь

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, из-за Керченского моста украинская сторона уже теряет десятки миллионов гривен. Убытки связаны с ограничениями параметров судов, которые следуют под арками моста из Азовского в Черное море, и обратно.

"Это может привести к ежегодным потерям 1 млн тонн экспорта украинского металла только в США", — отметил Омелян.

Возможны и экологические проблемы, потому что мост может помешать миграции некоторых видов рыб и дельфинов через Керченский пролив.

Обвал Крымского моста грозит Украине еще большими неприятностями. По мнению представителей группы "Информационное сопротивление", такая катастрофа может стать поводом для российского вторжения в Украину через Азовское море. Как отметил координатор группы ИС Константин Машовец, виновные в обрушении моста уже заранее назначены российской пропагандой:

"Это украинские ДРГ или радикалы".

В РФ выделили на охрану моста огромные деньги, — около $840 млн.

"Остается ждать, когда керченский недострой рухнет, и как этот повод использует Россия в агрессии против нашей страны", — уверен Машовец.

Координатор ИС предупреждает, что действия российской армии могут быть направлены на захват Мариуполя или Бердянска, чтобы создать "зону безопасности" перед крымскими перешейками. Но российские войска также могут предпринять бросок к Геническу или даже к Запорожью, чтобы создать "сухопутный коридор" в Крым.

"Попытаться остановить агрессора на Азове и в Приазовье можно исключительно ассиметричным способом. Попытка вести тут какие-либо иные боевые действия с многократно превосходящим противником с большей долей вероятности приведет к трагическим последствиям", — считает Машовец.

По его словам, боевые возможности России в Азовском море превосходят украинские. Так, РФ может выставить до 16 пограничных кораблей с артиллерийским вооружением и как минимум 36 быстроходных пограничных катеров, оснащенных крупнокалиберными пулеметами.

Наш Генштаб готовится как раз к ассиметричному ответу на возможное российское вторжение.