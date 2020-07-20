Олег Ляшко хочет взять в семью ребенка, которого бросили в роддоме

О планах Ляшко журналисты узнали случайно, услышав разговор политика с женой Роситой

Олег Ляшко с женой Роситой собираются удочерить младенца. Об этом политик сказал журналистам перед допросом в ГБР. Руководитель РПЛ позвонил жене и попросил связаться с роддомом, чтобы выяснить все детали. После этого политик признался журналистам, о чем был разговор:

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"В одном роддоме ребенка оставили, мы с женой хотим ее удочерить", – сказал Ляшко.

Позже стало известно, что речь идет о новорожденную девочку, которую родители оставили в элитном киевском роддоме "Аист", узнав о врожденной болезни.

Сейчас девочку переводят в Охматдет, где ей сделают операцию. В генетических родителей есть еще два месяца на то, чтобы изменить решение.

Видео признания Ляшко опубликовал сайт "Информатор"

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Напомним, в мае в семье Ляшко родился второй ребенок – сын Александр. Также супруги воспитывают 17-летнюю дочь Владиславу.

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