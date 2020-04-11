Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,26
29,64
  1. Последние новости Украины

Олег Ляшко: Массовые заболевания COVID-19 среди медиков – на совести мародеров

11 апреля, 15:56

Руслан Ровик

Лидер Радикальной партии призвал расследовать продажи средств защиты в разгар эпидемии

Мародеры, устроившие распродажу средств защиты в разгар эпидемии коронавируса, виновны в массовых заболеваниях медиков, которые борются с COVID-19.

Об этом заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

"Из 2513 инфицированных коронавирусом в Украине 334 – это медицинские работники. Каждый седьмой! Вдумайтесь в эту цифру. Если так и дальше пойдет, не будет кому лечить людей", - заявил политик.

Реклама

По словам Олега Ляшко, угроза здоровью наших "героев-врачей – на совести тех мародеров, которые при попустительстве власти в разгар эпидемии вывезли из Украины все средства защиты".

В тренде
Как пройдет Пасха и когда закончится учебный год: главные новости Украины за неделю

"Я требую от власти немедленно начать расследования и назвать имена мародеров. Все награбленное они должны вернуть в бюджет и выплатить из собственного кармана миллионные компенсации пострадавшим медикам", - резюмировал он.

Напомним, ранее украинское руководство пообещало, что в страну прибудут не менее семи новых самолетов с медицинскими принадлежностями для борьбы с коронавирусной эпидемией, в том числе защитными средствами – перчатками, масками и халатами.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

мародеры Олег Ляшко защитные меры Радикальная партия

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 11 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 11 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 11 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 11 апреляУкраина
Аваков рассказал, за что жить украинцам на карантине
Аваков рассказал, за что жить украинцам на карантинеПолитика
У Черновол проводят обыски по делу Майдана: подробности
У Черновол проводят обыски по делу Майдана: подробностиПолитика
Выплаты врачам и семьям умерших: Зеленский пообещал помощь украинцам во время карантина
Выплаты врачам и семьям умерших: Зеленский пообещал помощь украинцам во время карантинаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...