Олег Ляшко: Массовые заболевания COVID-19 среди медиков – на совести мародеров

Мародеры, устроившие распродажу средств защиты в разгар эпидемии коронавируса, виновны в массовых заболеваниях медиков, которые борются с COVID-19.

Об этом заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

"Из 2513 инфицированных коронавирусом в Украине 334 – это медицинские работники. Каждый седьмой! Вдумайтесь в эту цифру. Если так и дальше пойдет, не будет кому лечить людей", - заявил политик.

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По словам Олега Ляшко, угроза здоровью наших "героев-врачей – на совести тех мародеров, которые при попустительстве власти в разгар эпидемии вывезли из Украины все средства защиты".

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"Я требую от власти немедленно начать расследования и назвать имена мародеров. Все награбленное они должны вернуть в бюджет и выплатить из собственного кармана миллионные компенсации пострадавшим медикам", - резюмировал он.

Напомним, ранее украинское руководство пообещало, что в страну прибудут не менее семи новых самолетов с медицинскими принадлежностями для борьбы с коронавирусной эпидемией, в том числе защитными средствами – перчатками, масками и халатами.

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