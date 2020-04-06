Олег Ляшко прокомментировал скандальное заявление иранского депутата о сбитом самолете МАУ

Заявление члена комиссии по законодательству и юстиции парламента Ирана Хассана Норузи о том, что арестов за сбитый под Тегераном украинский самолет не будет , вызвало бурную реакцию лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко.
На своей странице в Fаcebook он заявил, что родственники жертв катастрофы в США, Канаде и других странах обратились в суды с многомиллиардными исками, обвиняя иранские власти в намеренном уничтожении нашего самолета, и призвал власти Украины последовать их примеру.
Политик заявил, что отечественный МИД должен немедленно отреагировать на скандальные заявления иранского депутата.
Он также обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом провести переговоры с лидерами стран, чьи граждане погибли на этом рейсе, и наконец инициировать международный трибунал для расследования этого тяжкого преступления и добиться реального привлечения к ответственности и осуждения убийц PS752.
Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, был сбит ракетным ударом Корпуса стражей Исламской республики вскоре после вылета. На борту находились 176 человек, включая 11 граждан Украины, все они погибли.
Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране
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