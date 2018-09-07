Олег Сенцов отказался от госпитализации – Денисова

Украинский политзаключенный режиссер заявил об отсутствии у него болезни и удовлетворительных условиях содержания и лечения в медицинской части колонии

Российская коллега омбудсмена Людмилы Денисовой ответила на одно из ее многочисленных обращений по поводу здоровья незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

"Татьяна Москалькова сообщает, что состояние здоровья Олега не ухудшилось. Ему продолжают вводить инъекции, а также предоставляют поддерживающую смесь", – пишет на своей странице Денисова.

Сенцов якобы отказался от госпитализации в Лабытнангскую городскую больницу в Ямало-Ненецком автономном округе, где находится его колония, под предлогом отсутствия у него болезни и удовлетворяющих его условиях содержания и лечения в медчасти колонии.

"Но мы все хорошо знаем, истинную причину его отказа. Поскольку в городской больнице к нему относятся ужасно. Ему не оказывают надлежащую медицинскую помощь и давят психологически", – добавила украинский омбудсмен, отмечая, что подтверждающие документы Москалькова ей не предоставила.

Кроме того, на вопрос о скорейшем обмене политзаключенными, Москалькова "в очередной раз сообщила, что нет таких полномочий".

Как уже сообщалось, в прошлом месяце Денисова передала Комиссии по вопросам помилования обращение матери политзаключенного в РФ Олега Сенцова о помиловании ее сына.

Напомним, что согласно опросу только 4% россиян поддерживают идею помилования Олега Сенцова, а половина из них вообще о его заключении не слышала.

Кроме того, узник Кремля написал письмо активисту Автомайдана Алексею Гриценко и рассказал, что не собирается сдаваться.