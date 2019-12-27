Олександр Ягодка розповість про плюси та мінуси заборони грального бізнесу

Останніми тижнями активно обговорюється питання легалізації грального бізнесу в Україні. Що це означає, які плюси та мінуси даного законопроєкту – детальніше розповість експерт в галузі права Олександр Ягодка.

Нам всім відомо, що казино та гральні автомати в Україні працюють вже багато років. Чимало разів підіймалося питання про шкоду такого бізнесу для людей. Попри офіційну заборону гральні зали облаштовували під виглядом звичайних лотерей, які не заборонені законом.

І ось в черговий раз у Верховній Раді України підняли питання про легалізацію грального бізнесу. Тобто, фактично це мало б вивести з тіні те, що насправді вже давно працює, та отримати значні надходження до державного бюджету.

З одного боку, непогана, на перший погляд, ідея, але депутати не проголосували за вказаний законопроєкт.

За нормами цього законопроєкта передбачається видача ліцензії на такий вид діяльності. Деякі депутати порівняли видачу дозволу на діяльність з грального бізнесу з видачею ліцензії на вбивство.

На мою думку, це не зовсім так, оскільки казино, букмекерські контори, різноманітні лотереї й так працюють всупереч забороні.

Їх легалізація дала б можливість дізнатись кількість таких закладів та здійснювати нагляд за їх діяльністю. Ну і звичайно, це була б значна частина надходжень до державного бюджету.

Безумовно зараз багато громадян страждають від ігроманії, але це не означає, що, якщо легалізувати цей бізнес, кількість таких людей збільшиться. Ті, хто страждають ігровою залежністю, знайдуть можливість, де грати, навіть в тому самому інтернеті.

З цього можна зробити висновок, що комусь дуже не хочеться платити податки до державного бюджету.

Після невдалого голосування за даний законопроєкт, Кабмін ухвалив рішення про припинення дії ліцензії розповсюджувачів лотерей. Саме під вивіскою лотерей й ховалися підпільні казино та гральні автомати.

Можна вважати, що влада дійсно підійшла до цього питання з максимальною важливістю.

Найближчим часом мають бути закриті абсолютно всі заклади, пов’язані з ігровим бізнесом. Чи призведе це до зменшення ігроманії в країні, поки невідомо, але те, що будь-яка сфера діяльності має працювати в правовому полі – це зрозуміло всім.

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