Олимпик Парк ЖК: преимущества покупки квартиры

Квартиры в рассрочку на 5 лет в ЖК Олимпик Парк на пр. Бажана в 200 метрах от ст.м. "Бориспольская" – это реальный способ приобрести жилье вашей мечты

Олимпик Парк ЖК: преимущества покупки квартиры //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1d2/aa4/5ca1d2aa48d8a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1d2/aa4/5ca1d2aa48d8a.jpg 2019-04-01T12:55:00+03:00 Украина Квартиры в рассрочку на 5 лет в ЖК Олимпик Парк на пр. Бажана в 200 метрах от ст.м. «Бориспольская» – это реальный способ приобрести жилье вашей мечты

ЖК "Олимпик Парк" в Киеве расположен всего в 5 минутах пешком от метро "Бориспольская" и 15 минутах езды от международного аэропорта "Борисполь". Это место считается одним из лучших в Дарницком районе Киева с отличной инфраструктурой и транспортной развязкой. Как купить квартиру в рассрочку от застройщика на 5 лет или коммерческую недвижимость в ЖК "Олимпик Парк", можно прочесть на официальном сайте застройщика Статус Групп или узнать по телефону 068 822 822 0.

ЖК "Олимпик Парк" в Дарницком районе Киева

Одним из самых правильных и выгодных вложений считаются инвестиции в недвижимость. Почему же предложение купить квартиру в "Олимпик Парк" наиболее выгодный вариант на сегодняшний день?

Месторасположение: всего в 200 метрах от жилого комплекса находится метро. Для покупателей, предпочитающих передвижение на авто, представлены условия удобной транспортной развязки. Благодаря этому к центру столицы или к международному аэропорту "Борисполь" можно добраться всего за 15 минут.

Собственная инфраструктура комплекса: на территории ЖК предусмотрен детский сад, школа, футбольный стадион, торговый центр, кафе, рестораны, аптеки, клиника и прочие важные объекты инфраструктуры, что обеспечат вас всем необходимым для современной городской жизни.

Технические характеристики ЖК "Олимпик Парк": 24-этажный комплекс "Олимпик Парк" возводится из кирпича и газоблока. Фасад будет защищен минераловатным утеплителем и дополнительно покрыт декоративной штукатуркой. ЖК обеспечат теплом за счет автономной накрышной котельной. В квартирах уже устанавливаются металлопластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом с двумя энергосберегающими стеклами. Также в ЖК строится 3-уровневый наземный паркинг и гостевой, вокруг – ухоженная придомовая территория, чистые парадные, высокий уровень охраны и безопасность.

ЖК "Олимпик Парк" планировки

Три дома жилого комплекса строятся по передовым технологиям, с учетом современных требований к жилищному строительству. Квартиры с энергоемкими планировками, которые даже в небольшом по площади помещении дают возможность создать уютное и комфортное жилье. С "умными квартирами" в "Олимпик Парк" можно ознакомиться на официальном сайте ЖК.

Преимущества ЖК Олимпик Парк

Жилой комплекс "город в городе", помимо выгодного месторасположения, полезных планировок квартир, собственной полноценной инфраструктуры, может предложить покупателям еще и очень выгодную цену за квадратный метр – это "Олимпик Парк" рассрочка!

Квартиры в рассрочку от застройщика на 5 лет – это экономичный способ поселиться в развитом районе Киева. В наш офис продаж с каждым днем обращаются все больше покупателей, которые хотят купить квартиру в рассрочку от надежного девелопера Статус Групп.

Мы хотим, чтобы как можно больше семей стали счастливыми обладателями собственного жилья, поэтому предлагаем купить квартиру в нашем жилом комплексе в рассрочку, об условиях которой можно узнать подробнее в отделе продаж ЖК "Олимпик Парк", который расположен на пр. Бажана в 200 метрах от метро "Бориспольская", или по тел. 068 822 822 0, 044 338 70 70.

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