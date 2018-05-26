Омбудсмен просит Красный Крест проверить состояние узников Крмеля

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова обратилась к вице-президенту Международного комитета Красного Креста с просьбой поспособствовать визиту представителя организации к украинским политзаключенным Олегу Сенцову и Александру Кольченко для проверки их состояния. Об этом сообщили в пресс-службе украинского омбудсмена.

"Людмила Денисова просит Жиля Карбонье способствовать визиту представителя МККК в исправительное учреждение в Челябинской области РФ, где находится Александр Кольченко, и в исправительную колонию в г.. Лабытнанги РФ, где сейчас находится Олег Сенцов, чтобы проверить условия их содержания и возможность оказания медицинской помощи осужденным украинцам", – отмечено в сообщении.

С такой же просьбой омбудсмен обратилась и относительно задержанных граждан Украины Романа Сущенко и Ресуля Велиляева, которые находятся в исправительной колонии в Москве.

Омбудсмен также просит проверить условия содержания и оказание медицинской помощи Владимиру Балуху, Узеиру Абдуллаеву, Энверу Мамутову, Ремзи Меметову, Зеври Абсеитову, Рустему Абильтарову, Энверу Сейтосманову, Бекиру Дегерменджи, Асану Чапуху, Кязиму Аметову, Руслану Трубачу и Исмаилу Рамазанову, которые находятся в тюрьмах аннексированного Крыма.

Денисова рассчитывает, что МККК сможет осуществить мониторинговые визиты и предоставить достоверную информацию относительно состояния незаконно удерживаемых украинцев.

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Как сообщалось, 24 мая у стен консульства России в Одессе прошла акция в поддержку осужденного в РФ на 20 лет режиссера Сенцова.

Напомним, вице-спикер парламента Ирина Геращенко придумала, как заставить Путина освободить украинских политзаключенных. Освободить украинских политзаключенных Украина попробует с помощью украинской диаспоры в разных странах мира.