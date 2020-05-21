"Он не вернулся из боя". На Донбассе погиб полковник полиции особого назначения: что известно

После нескольких дней относительного затишья на Донбассе украинские силовики вновь начали нести безвозвратные потери. Так, в среду, 20 мая, поздно вечером в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района погиб командир батальона полиции "Луганск-1", полковник Сергей Губанов, еще трое бойцов получили тяжелые ранения.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Луганской области, устанавливаются все обстоятельства этого трагического происшествия.

Как стало известно, бойцы батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" выполняли задание командования штаба Операции объединенных сил и трое получили осколочные ранения.

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За несколько часов до гибели полковник на своей странице в Facebook постил забавные картинки, однако комментарии пользователей сети были невеселыми (публикуем на языке оригинала):

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Тебе нема, а пост твій є ((((

И лишь сухой и короткой фразой на ТВ сообщили о гибели твоей...

Допоки наша влада буде зрадою, до того часу ми втрачатимемо тих, хто міг би змінити хід історії та звільнити Україну від всебічних ворогів. Співчуваю близьким і друзям, побратимам

Як тяжко бачити пост і розуміти ВІН НЕ ПОВЕРНУВСЯ ІЗ БОЮ.

Напомним, это не первый случай гибели высокопоставленного украинского силовика на Донбассе.

Так, в ноябре 2019-го командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев скончался после тяжелого ранения на передовой .

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Также сайт "Сегодня" сообщал о гибели двоих подполковников спецназа СБУ "Альфа" – Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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