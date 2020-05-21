"Он не вернулся из боя". На Донбассе погиб полковник полиции особого назначения: что известно

После нескольких дней относительного затишья на Донбассе украинские силовики вновь начали нести безвозвратные потери. Так, в среду, 20 мая, поздно вечером в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района погиб командир батальона полиции "Луганск-1", полковник Сергей Губанов, еще трое бойцов получили тяжелые ранения.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Луганской области, устанавливаются все обстоятельства этого трагического происшествия.
Как стало известно, бойцы батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" выполняли задание командования штаба Операции объединенных сил и трое получили осколочные ранения.
За несколько часов до гибели полковник на своей странице в Facebook постил забавные картинки, однако комментарии пользователей сети были невеселыми (публикуем на языке оригинала):
- Тебе нема, а пост твій є ((((
- И лишь сухой и короткой фразой на ТВ сообщили о гибели твоей...
- Допоки наша влада буде зрадою, до того часу ми втрачатимемо тих, хто міг би змінити хід історії та звільнити Україну від всебічних ворогів. Співчуваю близьким і друзям, побратимам
- Як тяжко бачити пост і розуміти ВІН НЕ ПОВЕРНУВСЯ ІЗ БОЮ.
Напомним, это не первый случай гибели высокопоставленного украинского силовика на Донбассе.
Так, в ноябре 2019-го командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев скончался после тяжелого ранения на передовой .
Также сайт "Сегодня" сообщал о гибели двоих подполковников спецназа СБУ "Альфа" – Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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