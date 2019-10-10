"Он хотел извиниться за причиненное горе": интервью с патрульным, пять часов спасавшим парня от суицида на Майдане

/ Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

Киевский патрульный Алексей Оленин, который неделю тому назад пять часов спасал на Майдане Независимости от необдуманного шага самоубийцу, дал интервью "Сегодня" и рассказал, как теперь опекается своим неожиданным подопечным.

Напомним, ЧП произошло 29 сентября – 23-летний парень взобрался на крышу многоэтажки на Крещатике (дом №7\11) и пытался покончить жизнь самоубийством. О том, как все происходило и как сейчас помогает этому бедолаге, подробно нам рассказал непосредственно сам полицейский, 33-летний комбат батальона Алексей Оленин.

- Алексей, какую картину Вы застали, приехав по вызову спасать самоубийцу?

- Все началось с того, что поступил вызов в полицию. Подтвердилась информация о том, что на крыше находится человек и намеревается спрыгнуть вниз. На земле мы оградили территорию специальной лентой, вызвали вспомогательные силы, включая медиков и спасателей. После этого я направился на крышу. С парнем на крыше пытались общаться мои коллеги, но он не захотел идти на контакт. Находясь от меня в метрах десяти, он то и дело выкрикивал, чтобы я к нему не подходил. Я представился ему, а он, наоборот, сначала не захотел называть своего имени. Лишь позже сказал, что его зовут Евгений.

- Чего он потребовал?

- Спустя какое-то время он начал просить микрофон и колонку. И пояснил, что якобы причинил много горя людям, поэтому хочет публично извиниться. Я ему сказал, что технически это невозможно, потому как мы находимся на крыше и электропитания здесь нет. После этого он поставил условие: дает нам семь минут на решение вопроса, иначе прыгнет с крыши. Я предложил ему альтернативу – спуститься к патрульному автомобилю и сказать в полицейский рупор все, что хотелось. Он на это не согласился. В это время приехал начальник управления Юрий Зозуля. Начал рекламировать возможности полицейского рупора. Когда рупор доставили на крышу, то Евгения и это не устроило. Парень нецензурно выругался и сказал забрать его. Позже сказал, что с начальником управления общаться не хочет и выгнал его с крыши.

/ Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

- Насколько большой была вероятность того, что он прыгнет?

- Большой. Он сидел на крыше так, что его ноги были на самом краю. Спустя несколько часов я сделал тактический ход. Сказал, мол, что все – замерз и спускаюсь вниз. Я видел, что он и сам устал, поэтому моя импровизация оказалась удачной. Хотя спасать самоубийц никто не учил.

- Что его толкнуло на такой шаг?

- Он выглядел как загнанный зверь, но, скорее, беспомощным. При этом рассказал, что хочет крышу над головой, иметь любимую женщину рядом, детей, нормальную работу, нормальных друзей. Рассказал, что есть мама, но с ней он мало общается. Также сказал, что тяжело болен.

/ Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

- После происшествия виделись с ним?

- Да, я проведывал его. И самое главное во всей этой истории то, что желание заканчивать жизнь самоубийством у него отпало. Так он мне ответил при общении. Мне он пообещал, что пройдет медосмотр, чтобы решить вопрос со здоровьем. Я же ему сказал, что если он чего-то хочет добиться, то должен идти к своей цели.

- Оказывались ли Вы до этого в подобных ситуациях?

- Да, и не один раз. Был случай, когда в Оболонском районе на конструкцию под Северный мост залезла женщина, которая намеревалась спрыгнуть оттуда в Днепр. Приехав по вызову, я увидел женщину средних лет с бутылкой пива в руках. При этом она рыдала и рассказывала, что жизнь не удалась и она прыгнет. Позже наступил момент, когда она одной рукой держалась за ступеньку лестницы, а второй держала пиво. То есть, повисла на одной руке. Мой коллега, Олег, успел ее схватить, чтобы она не упала вниз. Подбежал я и мы оттащили ее в безопасное место.

/ Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

- Как давно Вы в полиции? Можете вспомнить Ваш первый рабочий день?

- У нас династия военных. Отец, дед прадед и прапрадед – люди в погонах. Мне всегда хотелось помогать людям. Первая рабочая смена была 4 июля 2015 года, в день запуска патрульной полиции. Это был просто армагеддон! Больше тысячи звонков мне на телефон от коллег. Я тогда пришел на должность заместителя командира роты. Поэтому в любой непонятной ситуации подчиненные звонили мне. Был даже такой случай, когда граждане принесли полицейским голубя с подбитым крылом и просили спасти. Были случаи, когда люди вызывали полицейских даже ради того, чтобы просто посмотреть на новых правоохранителей, узнать, как мы выглядим. Представляете? Некоторые вызывали нас, чтобы просто поприветствовать...

Напомним, в начале сентября в Киеве произошел похожий случай. Патрульные спасли мужчину, который хотел спрыгнуть с крыши здания в районе станции метро "Житомирская".

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