Потенциальная прибыль от таких вкладов превышает все доступные на данный момент инструменты инвестирования в несколько раз

Онлайн обмен криптовалют в Украине – услуга набирает популярность https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/9E49.tmp.png https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/9E49.tmp.png 2019-08-06T13:00:00+03:00 Украина Потенциальная прибыль от таких вкладов превышает все доступные на данный момент инструменты инвестирования в несколько раз

С учетом все растущей популярности рынка криптовалют, все чаще в Украине люди совершают онлайн обмен криптовалют. Сервис cashout.biz сообщает о повышении спроса на обменные операции такого рода.

Дело в том, что установка универсальных или узконаправленных (под конкретную монету) кошельков сейчас стала более доступной, плюс информации о правильном порядке действий очень много в сети. Кроме того, можно получить (при покупке биткоина) или наоборот отправить средства (при продаже) прямо с кошелька биржи, что еще больше упрощает процесс. Дальше все интуитивно понятно.

Чтобы совершить онлайн обмен криптовалют, нужно заполнить простую форму, отправить ее и в течение нескольких минут с вами свяжется оператор. Либо вы можете сразу обратиться по любому из контактов на сайте. Важно! Перед отправкой средств – обязательно перепроверьте совпадение контактов. Мошенники не дремлют – потому будьте и вы бдительны.

Если говорить о криптовалютах в целом и биткоине в частности – последние три года показали, насколько многогранным может быть этот рынок. От крутого взлета в 2017, когда первая криптовалюта торговалась на уровне 20 тыс. долларов за монету, до, на данный момент, минимальной точки в январе-феврале 2019 года. Тогда можно было приобрести биткоин по минимальной цене – около 3500 долларов за монету.

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Рынок альткоинов также менялся, и если вслед за взлетом битка в 2017 подтянулись все альткоины, то в 2019 году они сильно отстали. Более того, по результатам последних статистических данных, доминация bitcoin превысила отметку в 66%, обновив исторический максимум этого показателя.

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Теперь вопрос – почему же с каждым днем желающих купить криптовалюту онлайн становится все больше? Ответ прост – потенциальная прибыль от таких вкладов превышает все доступные на данный момент инструменты инвестирования в несколько раз. Кроме того, мировое сообщество давит на государства, заставляя их вводить этот цифровой актив в правовое поле, тем самым укрепляя его позиции.

Приведем конкретные цифры – на данный момент капитализация крупнейшего в мире институционального фонда Grayscale достигла 2.7 миллиарда долларов и продолжает расти.

Кроме того, не стоит забывать о все приближающемся халвинге биткоина. Халвинг – это уполовинивание награды за добытый блок. В сети есть несколько счетчиков с обратным отсчетом. На данный момент ориентировочная дата халвинга – 24.05 2020 года. Почему же это событие так важно? Если оглянуться назад, то после первого халвинга цена биткоина возросла в 407 раз, а после второго – в 28,5 раза. И если даже предположить, что цена в этот раз вырастет, например, в 10 раз – то от сегодняшней цены актива это составит около 100 тысяч долларов за 1 монету! Если же обратить внимание на самые богатые криптокошельки мира – можно заметить, что весь последний год цифры на них только растут. Сильные мира сего стремятся купить криптовалюту и накапливать ее.

Сейчас совершить онлайн обмен криптовалют с cashout.bizв разы проще и доступнее. Все что нужно, обратиться в проверенный временем обменник крипты, профессиональная команда которого поможет приобрести биткоины/альткоины в короткие сроки.

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