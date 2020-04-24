Онлайн-рекомендация врача в клинике Oxford Medical

Удаленное общение с врачом позволяет получить квалифицированную помощь специалиста, не выходя из квартиры

Карантин, хоть и доставляет множество неудобств, является одной из самых действенных мер, позволяющих остановить распространение коронавирусной инфекции. В этот период рекомендуется не покидать свое жилье без необходимости и свести к минимуму социальные контакты.

Во время действия ограничительных мер люди привыкают вести обычную деятельность в удаленном режиме. С помощью современных средств коммуникации, не покидая дома, можно общаться, учиться, а представителям ряда профессий – успешно работать.

Также в удаленном режиме, не подвергая себя опасности инфицирования, можно коммуницировать с врачами клиники "Оксфорд Медикал".

Преимущества онлайн-рекомендаций врача

Удаленное общение с врачом позволяет получить квалифицированную помощь специалиста, не выходя из квартиры и не посещая клинику без реальной необходимости. Беседа с врачом проходит в комфортной и привычной обстановке, в удобное для пациента время.

Онлайн-рекомендации – это отличный способ позаботиться о своем здоровье для людей, которые ранее откладывали общение с врачом из-за занятости или удаленности клиники. Онлайн-формат позволяет выкроить время для разговора с врачом даже среди рабочего дня, ведь для этого не нужно тратить время на дорогу в клинику.

Фото: freepik

Как воспользоваться услугой?

Для того, чтобы заказать удаленную рекомендацию специалиста клиники "Оксфорд Медикал", нужно, как и при записи на обычный прием, позвонить в колл-центр. Также можно записаться через сайт, заказав обратный звонок или написав в онлайн-чате. После этого с пациентом связываются сотрудники колл-центра, которые согласовывают удобное время и формат общения со специалистом.

После этого с пациентом связывается администратор клиники и высылает реквизиты для оплаты услуги посредством сервиса EasyPay. После проведения и подтверждения оплаты, в назначенное время врач выходит на связь с пациентом.

Общение может производиться посредством видеосвязи Skype или в телефонном режиме.

Важно понимать, что в удаленном режиме возможности врача все же ограничены – проктолог в режиме видеосвязи, например, не сможет сделать аноскопию, а гинеколог – отобрать мазки для исследования. Потому полноценная консультация онлайн зачастую невозможна.

Но удаленное общение все же позволяет получить необходимую информацию, не подвергаясь риску заражения. Если, в силу объективных причин, решить в полной мере проблему пациента удаленно не получается, то врач может порекомендовать средства, облегчающие его состояние. Проктолог, к примеру, может порекомендовать препараты, которые облегчат симптомы геморроя до момента посещения клиники.

Кроме того, с помощью онлайн-рекомендаций пациент может получить информацию о характере его проблемы и насколько срочно ему нужно попасть на полноценный прием к врачу.

Как результат, качественная медицинская помощь в удаленном режиме не является невозможной задачей.

С какими врачами можно общаться удаленно?

Получить онлайн-рекомендации в клинике "Оксфорд Медикал" можно у большинства специалистов:

гинеколога;

уролога;

дерматолога;

эндокринолога;

отоларинголога;

невролога;

гастроэнтеролога;

кардиолога;

проктолога;

хирурга и прочих специалистов.

Позаботьтесь о своем здоровье, не подвергая себя риску заражения! Запись для онлайн-рекомендаций ведется по телефону (044) 204 40 40.

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