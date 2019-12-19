Онлайн-рынок парфюмерии и косметики собираются вывести из "серой зоны"

Рассчитывать на оригинальность и качество продукции, приобретенной, завезенной и реализованной с использованием «серых» схем, потребителю не приходится

Как показало расследование, проведенное журналистами "Апострофа", магазины, работающие исключительно в сегменте онлайн, используют различные схемы ухода от налогов, скрывают от покупателя реального продавца товара и не несут ответственности перед потребителем в случае продажи некачественной продукции. Убедиться в оригинальности предлагаемой в интернете продукции покупатель также не может, особенно если речь идет о люксовых брендах.

"Без наличия собственной розничной офлайн-сети (физических магазинов, работающих по определенным стандартам) никто не имеет возможности официально покупать (соответственно, и продавать потребителю) парфюмерию и косметику люксовых брендов типа Chanel, Dior, Lancôme, – объясняет управляющий партнер юридической компании V.I.P. Consulting Богдан Яблонский. – А без авторизации от официального производителя такие продукты можно купить только на "сером" или "черном" рынке. Стоит ли потребителю доверять торговцу, использующему для своего бизнеса такую схему? В случае если перепроданный с "черного рынка" товар навредил потребителю, отстоять в суде претензии к реальному собственнику интернета-магазина нереально".

Журналистам не удалось получить ответы на запросы от фигурантов первой части расследования – www.makeup.com.ua, www.parfums.ua, www.notino.ua. Осталось непонятным, являются ли указанные магазины официальными дистрибьюторами мировых брендов? Почему фактическими продавцами являются ФОПы? Почему покупателю не выдают товарные чеки? Как происходит возврат некачественных парфюмов и косметики?

Очевидно, что рассчитывать на оригинальность и качество продукции, приобретенной, завезенной и реализованной с использованием "серых" схем, потребителю не приходится.

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Получить данные по налогам и таможенным сборам, которые платят онлайн-магазины косметики, в Госналоговой и Гостаможне также не удалось. Онлайн-рынок косметики и парфюмерии оказался закрытым для СМИ. Похоже, официальных цифр просто не существует, поскольку большая часть рынка в тени и не контролируется государством.

Результаты расследования, проведенного журналистами в секторе традиционных продаж, оказались более позитивными. Контрольные закупки, сделанные в магазинах сетей "Бомонд", Brocard, Watsons и Eva, а также через интернет-представительства указанных сетей, показали, что оффлайн-операторы работают более прозрачно с точки зрения законодательства и соблюдают требования защиты прав потребителя.

Обнадеживает, что законодатели намерены исправить ошибки, которые позволяли зарубежным операторам работать в Украине без уплаты налогов (как в случае с Nоtino). Соответствующие изменения, по словам Богдана Яблонского, предусмотрены масштабным законопроектом №1210, принятым Верховной Радой в первом чтении.

После вступления в силу закона интернет-магазин, который завозит товары в Украине на единый склад, из которого потом эти товары раздаются/доставляются/пересылаются покупателю, будет считаться постоянным представительством и платить такие же налоги, как и тот, что легально завозит продукт в Украину и легально его продает.

"Целью является создание условий для деятельности нерезидента на территории Украины согласно правилам, которые являются приемлемыми в большинстве налоговых юрисдикций и являются устоявшейся международной практикой. Установление равных и цивилизованных правил игры для всех", – комментирует глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетьманцев.

Это только первая часть глобальных изменений на рынке косметики и парфюмерии. Любителей схем ухода от налогов и контрабанды ждут большие сюрпризы – государство намерено быстро и эффективно вывести рынок из "серой зоны". Государственный бюджет получит больше поступлений, а покупатель получит гарантию безопасности и защищенности.

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