ООН сделала заявление по нападениям на активистов в Украине
В Представительстве анализируют и документируют все случаи
В Организации Объединенных Наций призвали Украину провести честное расследование нападений на активистов. Соответствующее заявление обнародовано на официальном сайте Представительства ООН в Украине.
"Организация Объединенных Наций в Украине также внимательно наблюдает за ситуацией вокруг других недавних нападений на общественных активистов в Украине. Все случаи были или будут задокументированы и проанализированы Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине", – говорится в заявлении.
В частности, в Представительстве осудили нападение на советника городского головы Херсона Екатерину Гандзюк.
"Мы призываем правительство и правоохранительные органы провести прозрачное, всестороннее и эффективное расследование нападения на Екатерину и других активистов. Мы подчеркиваем, что сильное гражданское общество, где гарантируется фундаментальное право на свободу слова и безопасность, необходимо для обеспечения прозрачного управления и ответственности власти", – отметили в Представительстве.
Напомним, 31 июля неизвестный мужчина плеснул серную кислоту в лицо советника городского головы Херсона Гандзюк. Инцидент произошел возле подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Полиция квалифицировала нападение на Гандзюк как покушение на убийство и задержала человека, подозреваемого в совершении преступления.
Также, 31 июля в городе Бердянске Запорожской области из охотничьего ружья застрелили активиста, бывшего участника АТО (позывной "Сармат") Виталия Олешко. Нападение произошло во дворе гостиницы по Восточному проспекту, 157, принадлежащей семье погибшего.
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