ООН выделит более 160 млн долларов на гуманитарную помощь жителям Донбасса
План гуманитарного реагирования на 2019 год сравним с предыдущим подобным годовым планом
ООН приняла план гуманитарной помощи населению востока Украины на 2019 год в размере 162 млн долларов. Об этом сообщил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Ларке.
По его словам, в четверг, 31 января, был принят план реагирования на гуманитарную ситуацию для Украины.
Доноров призовут о выделении 162 млн долларов на гуманитарную помощь и обеспечение защиты 3,2 млн наиболее уязвимых людей на востоке Украины.
"В том числе 1,3 млн — на территориях, не контролируемых правительством страны", отметил он.
Ларке напомнил, что с 2014 года тысячи людей на востоке Украине были убиты и ранены, бои привели к разрушению и повреждению домов, школ, больниц, дорог, систем подачи воды и другой гражданской инфраструктуры.
По словам официального представителя, план гуманитарного реагирования на 2019 год сравним с предыдущим подобным годовым планом.
Напомним, в ОБСЕ предлагали вместе с ООН заняться решением конфликта на востоке Украины.
Ранее во время Всемирного экономического форума, который состоялся в швейцарском Давосе в январе, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Он подтвердил готовность организации оказывать гуманитарную помощь внутренне перемещенным лицам, а также пострадавшему населению Донбасса.
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