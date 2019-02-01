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ООН выделит более 160 млн долларов на гуманитарную помощь жителям Донбасса

Сегодня, 13:46

План гуманитарного реагирования на 2019 год сравним с предыдущим подобным годовым планом

Фото: Pixabay
ООН выделит более 160 млн долларов на гуманитарную помощь жителям Донбасса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/431/5ba/5c54315ba0acb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/431/5ba/5c54315ba0acb.jpg Украина План гуманитарного реагирования на 2019 год сравним с предыдущим подобным годовым планом

ООН приняла план гуманитарной помощи населению востока Украины на 2019 год в размере 162 млн долларов. Об этом сообщил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Ларке.

По его словам, в четверг, 31 января, был принят план реагирования на гуманитарную ситуацию для Украины. 

Доноров призовут о выделении 162 млн долларов на гуманитарную помощь и обеспечение защиты 3,2 млн наиболее уязвимых людей на востоке Украины.  

"В том числе 1,3 млн — на территориях, не контролируемых правительством страны", отметил он.

Ларке напомнил, что с 2014 года тысячи людей на востоке Украине были убиты и ранены, бои привели к разрушению и повреждению домов, школ, больниц, дорог, систем подачи воды и другой гражданской инфраструктуры. 

По словам официального представителя, план гуманитарного реагирования на 2019 год сравним с предыдущим подобным годовым планом.

Напомним, в ОБСЕ предлагали вместе с ООН заняться решением конфликта на востоке Украины.

Ранее во время Всемирного экономического форума, который состоялся в швейцарском Давосе в январе, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Он подтвердил готовность организации оказывать гуманитарную помощь внутренне перемещенным лицам, а также пострадавшему населению Донбасса.

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Тег Донбасс, ООН, гуманитарная помощь, война на востоке Украины

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Источник:

ТАСС

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