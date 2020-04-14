Опасен ли для украинцев дым пожаров в Чернобыльской зоне – эксперт дал ответ

Самые большие дозы получают участники пожаротушения, которые близко к огню, говорит Валерий Кашпаров

Фото: REUTERS/Yaroslav Yemelianenko

Пожары в окрестностях Чернобыльской АЭС, пылавшие 10 суток в т.наз. "Рыжем" лесу, могут представлять опасность для пожарных и лесников, работающих в Зоне обязательного отчуждения.

Об этом директор Украинского научно-исследовательского института сельскохозяйственной радиологии Валерий Кашпаров рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"С точки зрения радиоактивности, пожар в Чернобыльской зоне не влияет на людей. Концентрации радионуклидов очень маленькие: за счет разбавления в атмосфере они не превышают тысячной доли беккереля в кубическом метре. Например, в молоке, которое вы покупаете в магазине, десятая доля беккереля. Если вы выпиваете литр молока, то в организм поступит больше цезия, чем чернобыльского цезия, который летел во время пожара. Поэтому для жителей Киева никакой опасности нет. А вот с точки зрения воздействия на здоровья самого дыма – ничего хорошего в этом нет, но это не связано с радиоактивностью", – поясняет радиобиолог.

Самые большие дозы получают участники пожаротушения, которые близко к огню. Тем не менее, там больше опасности представляет сам дым, а не радиоактивные аэрозоли в воздухе. "Рыжий" лес уже горел в 2015 и в 2016 году. Тогда провели исследование, которое показало, что в Чернобыльской зоне человек получает одинаковое количество радионуклидов как до пожара, так и во время пожара, отмечает Кашпаров.

"Влияние радионуклидов, которые поднимаются в воздух, ничтожно мизерно по сравнению с облучением от того, что лежит на земле. Внешняя доза всегда будет больше того, что вы можете вдохнуть даже у фронта огня. Главную опасность представляет сам дым и условия во время пожаротушения. К сожалению, техническое обеспечение пожарных и лесников в Зоне отчуждения очень слабое и об этом мы не раз говорили правительству", – говорит Кашпаров. В тренде На телеканале "Украина 24" – премьера новой программы "Украина с Тиграном Мартиросяном"

Напомним, замглавы МВДАнтон Геращенко показал выжженные леса Чернобыля с высоты птичьего полета.

Также сообщалось, пожары в больших масштабах в Чернобыльской зоне отчуждения начались 4 апреля. На момент, когда об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, горело уже 20 гектаров леса.

Огромные выгоревшие территории Зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС сняли с беспилотника аэроразведки. Он прошел маршрут более чем в 60 км и зафиксировал очаги задымлений и пожаров, а также последствия пожаров на территориях, где прошел огонь.

Новости "Сегодня" собрали все подробности масштабного ЧП, а также фото и видео из Чернобыля.

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