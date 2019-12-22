У нас остались считанные годы: погодная аномалия в Украине взбудоражила ученых

/ Фото: Pixabay

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Новая природная аномалия произошла в Украине. В Одесской области и столице в разгар зимы на улицах появились комары, пчелы и осы. Например, на днях жители Одесской области сняли на видео, как 16 декабря по городу летают пчелы и осы.

В то же время в Полтавской области зацвели подснежники, а в столице появились комары. Напомним, месяц тому назад сумские синоптики сфотографировали цветущие в центре города одуванчики.

Как оказалось, происходящим всерьез обеспокоились ученые.

"По моей информации, комары кусают людей сейчас и в Киеве. Это аномальное явление, которое связано с глобальным потеплением",- сказал нам кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела энтомологии и научных фондовых коллекций Института зоологии НАН Украины Григорий Попов.

По словам ученого, сейчас в Украине, согласно климатическому циклу, должны быть холодные зимы с температурой воздуха до -20 -30 мороза.

"А вместо этого у нас в декабре 14 градусов выше ноля. Это последствия глобального потепления, которое произошло из-за деятельности человека. Оно наступает огромными темпами, – сказал нам Попов. – И то, что проснулись насекомые – это плохо. Они думают, что сейчас весна. Вскоре могут ударить морозы и участь насекомых одна – они погибнут. Это неприятная новость, но апокалипсиса пока нет. Но катастрофические последствия будут. Лет через 10-20. Изменения климата станут причиной проблем в сельском хозяйстве. Имею ввиду наводнения и засухи, пожары. Пробуждение насекомых в декабре – это лишь первое предупреждение нам всем. Эта ситуация мониторится биологами и климатологами".

По словам Попова, опасность бодрствующих в декабре комаров еще и в том, что некоторые из завезенных из-за рубежа в фурах и самолетах насекомых, могут заразить украинцев опасными тропическими болезнями.

"В морозы они погибли бы, а при нынешней температуре – выживают. Мы ничего не сможем сделать, кроме того, что будем готовы диагностировать новые болезни, – сказал нам Григорий Попов, – Такие очаги уже есть во Франции, Германии, Северной Америке. Этот процесс пока что не остановить. Это не страшилка, это реальность. До территорий, граничащим с Украиной, вместе с комарами дошел вирус Зика, но в целом у нас в стране ситуация более-менее нормальная. У нас остались считанные годы, мы должны подготавливать врачей, специализирующихся на лечении тропических болезней".

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