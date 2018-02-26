Опасно ли быть сладкоежкой и чем заменить сладкий яд

Он приводит к старению и ожирению, но без него никуда. Сахар окружает нас в том или ином виде, соблазняет красивыми обертками или сладким кремом. Его, как и соль, называют белая смерть. Но так ли опасно быть сладкоежкой и чем заменить этот сладкий яд.

Еще его называют "витамином радости", хотя в природе такого не существует. Сахарозу, или в обиходе, сахар, – человек научился извлекать из тростника задолго до нашей эры, наградив потомков "болезнями цивилизации".

По словам Ларисы Бойченко, гастроэнтеролога и диетолога, сахарный диабет второго типа, старческое заболевание, сегодня может развиваться и развивается у детей 10-12 лет.

Когда-то кариес от избытка сладкого считался признаком достатка у знати. Сегодня, наоборот, модно отказываться от сахара.

Но избавиться от сахарной зависимости удается не всем. Пищевые концерны подсаживают на сладкое все больше людей, удешевляя производство химическими заменителями сахара.

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Журналисты проанализировали состав популярных продуктов и выяснили, как распознать тайного врага. Почему производители вынуждены отбеливать сахар, применяя все больше химии? Чем может быть опасен коричневый сахар? И каков на вкус природный заменитель – растение со сладкими листьями, которое в Советском Союзе выращивали в секретных лабораториях?

Каждый год человек съедает примерно мешок сахара: 50 килограмм, а то и больше. Поедание сладкого превышает все мыслимые нормы. Для детей и пожилых людей – это не больше 40 граммов в день, то есть, пара конфет и чашка чая с ложечкой сахара. В два раза больше – 80 граммов – могут себе позволить только здоровые и физически активные люди.

Соблюдать меру не просто еще и потому, что сахар коварно прячется в самых популярных продуктах.

"Все цельнозерновые продукты – это сахар. Все кисломолочные продукты – это сахар. Все, безусловно, фрукты и овощи – это тоже сахар", – говорит диетолог.

Как же распознать тайного врага? С овощами просто. Корнеплоды – картофель, морковь, свекла – все они содержат много сахара. А вот растущие над землей огурцы, капуста, кабачки, зелень – минимум. Во фруктах и ягодах его выдаст вкус. В одном банане или красном яблоке три чайных ложки сахара. В хурме – пять. А вот в лимоне не будет и чайной ложки.

Фитнес-блогер Татьяна Фисенко уже больше пяти лет не ест сладостей из магазина: лишь изредка позволяет себе черный шоколад.

Самым сложным был первый год. Прежде всего, Татьяна отказалась от магазинной выпечки, перестала пить сладкий чай, а потом и кофе.

Кардинальных перемен в здоровье и фигуре девушка поначалу не замечала. И только на четвертый год эксперимента получила долгожданный бонус.

"Я как аллергик в прошлом году довольно легко перенесла сезон цветения трав, цветов и всего остального", – рассказывает она.

Доказано, что избыток сладкого может вызывать аллергию у взрослых и детей. А еще – нарушать кровообращение, приводить к гипертонии, ожирению и диабету. Но обвинять в этих бедах один лишь сахар неправильно. Его уверенно вытесняют с рынка искусственные заменители, которые в сотни раз слаще.

Ежегодно в Украину ввозят 300 тысяч тонн сахарозаменителей. Чтобы произвести столько обычного сахара, понадобилось бы восемьдесят заводов. Но химические аналоги – выгоднее.

Заменители, которые под запретом в Европе и США, можно встретить в украинских сладостях: это цикламат натрия (Е952) и ацесульфам калия (Е950). Популярный у нас аспартам (Е951) при нагревании до температуры 30 градусов выделяет канцерогенные вещества. А сколько химии в обычном сахаре? Чтобы узнать это, журналисты отправились в уникальную лабораторию Института продовольственных ресурсов.

Так, сахар первой категории используют для производства напитков: он не дает мутности. Белизна достигается более сложной очисткой.

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Для домашних нужд не стоит покупать отбеленный сахар. Чем желтее, тем меньше химии. Однако к заморскому тростниковому эксперт относится с недоверием.

Любителям полезного отечественные производители предлагают коричневый сахар из свеклы. Он еще и дешевле в несколько раз. А вот экспериментальные лакомства – разноцветный рафинад с растительными добавками кусочек которого можно использовать как быстро-растворимый травяной чай, пока одобрили только на выставках: новинка ждет инвесторов.

В лаборатории Института биоэнергетических культур и сахарной свеклы гостей угощают своим чаем.

Это сухой лист стевии. Естественный сахарозаменитель. Если такой чай заваривать, то сахар уже не нужно добавлять, он все равно будет сладкий.

В Советском Союзе такой напиток был доступен избранным. Вывезенные тайком из Японии несколько листочков стевии – вырастили и размножили в строжайшей секретности.

В листьях растения обнаружили сложное вещество – стевиозид, который в 300-400 раз слаще сахарозы. Но в отличие от сахара, природный заменитель содержит мало калорий, не повышает уровень глюкозы в крови и обладает легким антибактериальным действием.

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Получается, что отказываться от сладкого не нужно. Только вот заменители – оставить тем, кому они предназначены – больным диабетом. Сладости и напитки с "ешками" – свести к минимуму. Мед – можно здоровому человеку, но не больше трех ложек в день. Альтернатива сахару есть. Важно выбрать правильную.

Напомним, ранее диетологи развенчали самые популярные мифы о сахаре.

Также американские диетологи делятся рецептами вкусностей, которые удовлетворяют потребность в сладком и, вместе с тем, не вредят фигуре.