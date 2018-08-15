Опасные насекомые атакуют украинцев: как защититься

Август – любимая пора насекомых. Именно в это время они чаще всего нападают на людей. Журналисты "Сегодня" выяснили, от кого больше всего страдают украинцы этим летом.

На первом месте в ТОПе опасных насекомых оказались шершни, то есть огромные осы. Рой шершней напал на жителей Днепра, один человек умер на месте. В один ряд с шершнями эксперты ставят обычных ос и пчел.

Их укусы представляют опасность для здоровья, говорит энтомолог Алексей Куценко. Поэтому с такими насекомыми нужно вести себя очень осторожно.

"Если на руку или на ногу сел шершень, оса или пчела, ни в коем случае не нужно его убивать. Потому что тут же у вас останется жало, и ничего хорошего из этого не будет – отек гарантирован", – говорит Куценко.

Вместо этого следует аккуратно стряхнуть или сдуть насекомое с тела и немедленно отойти подальше.

"Если у них там гнездо, лучше от этого места держаться подальше", – предупреждает специалист.

На втором месте – клопы и блохи. В этом году они атакуют даже жителей больших городов. Самостоятельно вытравить таких насекомых невозможно – приходится заказывать профессиональную обработку помещения.

"Сейчас очень много заказов по квартирам, по клопам. Люди их везут из сел.Крайне трудно их вывести. Также они вызывают аллергическую реакцию", – отмечает Куценко.

И особенно много этим летом комаров, которые долетают даже до верхних этажей многоквартирных домов.

Фармацевты предупреждают – комариные укусы тоже могут быть опасны для здоровья. В Украине нет малярийных комаров, но и обычные могут занести в организм паразитов или инфекцию, а также спровоцировать аллергию.

"Сразу нужно обращаться к врачу. Еще есть настойка календулы – ей нужно обработать места, которые были поражены укусами", – отмечает фармацевт Людмила Мирончук.

Напомним, в конце июля соседнюю Беларусь атаковали ночные бабочки-поденки. Поденка — это бабочка, которая живет всего от одного до нескольких дней. Ее личинка развиваюеся в воде, как правило, в реках или ручьях. До превращения в мотылька должно пройти 2-3 года.

А в начале июня в Киеве появилось аномальное количество бабочек. Экологи связали число насекомых с глобальным изменением климата: сильная засуха или затяжной сезон дождей – после этого количество насекомых возрастает в разы.