Опасные пляжи Украины: в Минздраве рассказали, где не стоит купаться

Медики проверили 88 пляжей - как морских, так и речных

Украинские врачи предупредили об опасности отдыха на некоторых пляжах страны. Были опубликованы результаты проверки качества воды в 88 местах отдыха, как на море, так и на реках.

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Как сообщили в Центре общественного здоровья, проверки прошли на 54 морских пляжа и 34 – речных.

Так, в Киеве не рекомендуют купаться на пляжах "Золотой", "Центральный", "Предместная слободка", "Детский", "Молодежный", "Венеция", "Радуга", "Галерный", "Черторый", "Троещина", "Тельбин", "Радуга", "Вербный" и "Пуща-Водица".

В Донецкой области в "черный" список попали морские пляжи на городском пляже в районе гостиницы "Турист", пляже "Левобережный", на пляже Приморского района Мариуполя.

"В пробах воды из общественных пляжей поселка Ялта, Юрьевка выделено V.parahemolyticus, село Урзуф – V.cholera, общественного пляжа села Мелекино – V.alginoliticus. Рекомендуется установить щиты о запрете купания, взять пробы воды на повторные исследования", - подчеркнули медики.

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В Запорожской области зафиксировано отклонение от нормы в пробах речной воды: пляж "Правый берег" в Запорожье, городской пляж "Солнечный" в Энергодаре.

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В Николаевской области не соответствуют критериям городской пляж "Чайка" и пляж "Прибой" в Николаеве.

Также не рекомендуют купаться на некоторых пляжах Одессы: "Выделены Е.соli на пляжах 13 и 16 станциях Большого Фонтана, и на "Отраде".

А в Херсонской области были выявлены отклонения от стандарта в пробах морской воды с пляжа Геническа.

Напомним, что столичные пляжи открыли для купания с 19 июня. В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания.

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