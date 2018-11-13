Операция "Самоликвидация": офицер ВСУ рассказал о смерти "замкомбрига" ЛНР

Сегодня, 04:50

Бывший подельник Беднова и Мозгового пережил своих начальников на четыре года

Сергей Лучшев / Фото: myrotvorets.center
Сергей Лучшев / Фото: myrotvorets.center

На днях стало известно о смерти Сергея Лучшева, некогда высокопоставленного главаря боевиков, занимавшего далеко не последнее место в иерархии сепаратистов на Донбассе.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook

По данным центра "Миротворец", уроженец Кемеровской области РФ, Лучшев проживал в Должанске (Свердловске) Луганской области, воевал на стороне незаконных вооруженных формирований т.наз "ЛНР" и даже дослужился до чина "замкомбрига" под началом Алексея Мозгового, командовавшего бандой "Призрак".

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Сергей Лучшев (слева) и Алексей Мозговой / Фото: myrotvorets.center

А судя по обнаруженным в сети фото, он также был близок к другому главарю банды "ЛНР" "Бэтмен" – Александру Беднову.

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Сергей Лучшев (слева) и Александр Беднов / Фото: myrotvorets.center

Как сообщает "Штирлиц", 54-летний Лучшев скончался 9 ноября от пневмонии.

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Напомним, 1 января 2015 года в районе Лутугино в Луганской области был расстрелян кортеж Александра Беднова ("Бэтмен"). Беднов был авторитетным полевым командиром в самопровозглашенной "ЛНР". Он возглавлял созданную им же диверсионную группу быстрого реагирования (ГБР) "Бэтмен". Шансов выжить у него не было — кортеж разбили из БМП, гранатометов, стрелкового оружия и реактивных пехотных огнеметов "Шмель", стреляющих термобарическими боеприпасами. На дороге остались лишь искореженные автомобили и обгоревшие трупы.

А 23 мая 2015 года в районе села Михайловка Перевальского района Луганщины был уничтожен один из самых известных главарей боевиков на Донбассе Алексей Мозговой ("Призрак"). Автомобиль Мозгового двигался из Алчевска в Луганск, когда рядом с ним взорвалось отвлекающее взрывное устройство ("хлопушка"), затем машина была обстреляна из пулеметов и другого оружия. В результате покушения Мозговой был убит, вместе с ним погибли его пресс-секретарь, двое охранников и водитель. Также погибло двое мирных жителей, чья машина оказалась в этот момент рядом с машиной Мозгового. 
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"Сегодня"

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