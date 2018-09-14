Операторы рассказали, какая скорость будет у 5G

1 июля 2018 г. украинские мобильные операторы наконец-то объявили о запуске 4G. Для этого потребовалось много времени, сил и тщательной подготовки. Проводились тендеры на закупку необходимого оборудования, а также аукционы по продаже лицензий на частоты.

Тем временем в мире после запуска 4G начали готовиться к внедрению следующего поколения мобильной связи – 5G. В некоторых странах уже даже успели раздать частоты под 5G, например, в Великобритании и Южной Корее, а в Испании проводят торги. В Украине так быстро ожидать появления 5G не приходится. Но в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, об этом уже идут разговоры.

Главным преимуществом нового поколения мобильной связи должна стать скорость передачи данных. Так, считается, что средняя скорость 5G будет достигать как минимум 10 Гбит/с.

"Основное преимущество 5G по сравнению 4G – это, конечно же, скорость. Она примерно в 10 раз больше, чем у предыдущей технологии. Новый стандарт необходим для таких технологий как автономный транспорт, виртуальная реальность, интернет вещей, отдаленная медицина. То есть, больше ориентирован на b2b рынок. Для масс-маркета разница все же больше заметна при переходе с 3G на 4G", – поясняет механизм перехода в компании "Киевстар".

К тому же, 5G сможет выдержать просто фантастические нагрузки без задержек и потерь скорости.

"Сеть пятого поколения связи способна выдерживать нагрузки в 2 млн устройств на квадратный метр, а ее максимальная скорость Downlink 20 Гбит/с, что позволит передавать данные практически в реальном времени", – акцентируют в lifecell.

Представители провайдеров телекомуслуг отмечают, что только в этом году внедрили 4G и до сих пор продолжают строить и совершенствовать сети 3G. Именно эти технологии в состоянии с большим запасом обеспечить растущий трафик в течение ближайших 2-3 лет без необходимости технологического апгрейда.

"Скорость 5G будет в разы, возможно, в десятки раз превышать скорость 4G, но на сегодня и в ближайшие 3-5 лет массовой потребности в такой скорости не будет, для создания спроса на подобные сервисы необходима развитая инфраструктуры, которой в Украине пока нет. Речь и о дорогах, и об общественном транспорте, и об умных городах", – говорят в пресс-службе компании "Укртелеком" и отмечают, что сейчас нужно увеличивать количество пользователей и развивать покрытие 3-4 поколений.

Напомним, что недавно мы писали о том, стоит ли украинцам ждать полноценного входа платежного сервиса PayPal в страну.

Более подробно о том, какие перспективы есть у 5G в Украине и в мире, читайте в материале сайта "Сегодня": 5G в Украине: когда начнет работать и какие преимущества