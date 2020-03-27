Операторы систем распределения ДТЭК Сети за первую неделю карантина вернули свет в дома 200 тыс. украинцев

Компании вернули свет в дома более 200 тысяч украинцев. Аварийные бригады и диспетчеры круглосуточно проводят ремонты и продолжают делать все возможное для стабильной и бесперебойной работы системы электроснабжения страны.

Операторы системы распределения ДТЭК Сети – ДТЭК Киевские электросети, ДТЭК Днепровские электросети, ДТЭК Донецкие электросети, а также Одессаоблэнерго и Киевоблэнерго в период карантина продолжают обеспечивать надежное электроснабжение как бытовых, так и юридических клиентов, уделяя особое внимание стабильной работе медицинских учреждений.

"ДТЭК действует в интересах Украины. Работа наших сотрудников – это залог нормальной жизни всей области, так было всегда и особенно важно сейчас. Мы заботимся о наших клиентах и делаем все для того, чтобы в их домах был свет. Несмотря на режим карантина, ДТЭК продолжает проводить ремонты и возвращать свет в дома наших клиентов в режиме 24/7. За первую неделю карантина наши специалисты провели 2360 ремонтов, вернув свет в дома 213 тысяч жителей", – отметил генеральный директор ДТЭК Сети Иван Гелюх

Благодаря усилиям аварийных бригад энергетиков было восстановлено электроснабжение в более чем 300 населенных пунктах. С 16 по 23 марта Киевоблэнерго провел 1057 ремонтов электросетей в Киевской области, ДТЭК Киевские электросети – 163 ремонта в Киеве. ДТЭК Днепровские электросети выполнил 609 ремонтных работ в Днепре и области, ДТЭК Донецкие электросети – 503 в Донецкой области. Ремонтники Одессаоблэнерго ликвидировали 24 крупные аварии на сетях, которые питают 54 населенных пункта.

Фото: В. Лазебник.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 27 марта

Сотрудники аварийных бригад ДТЭК выполняют все работы, соблюдая все требования безопасности и гигиены, минимизируя непосредственный контакт с клиентами.

Как сообщалось ранее, с 17 марта Операторы систем распределения электроэнергии (ОСР) ДТЭК Киевские электросети, ДТЭК Днепровские электросети, ДТЭК Донецкие электросети, Одессаоблэнерго и Киевоблэнергоперешли на дистанционное обслуживание клиентов. Воспользоваться дистанционными сервисами можно на сайтах компаний, по телефонам их колл-центров, а также по электронной почте и на официальных страницах в Facebook. Это более удобный формат обслуживания, который экономит время клиента и не требует его личного присутствия.

ДТЭК Сети призывает своих клиентов оставаться дома. Компания работает и делает все возможное, чтобы в домах украинцев был свет и комфорт.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама