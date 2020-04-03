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Операторы системы распределения ДТЭК Сети проверили надежность электроснабжения 1180 больниц в четырех областях Украины и городе Киеве. Бесперебойное электроснабжение медицинских учреждений в условиях противодействия распространению COVID-19 – одна из главных задач компаний.

В период карантина сотрудники операторов системы распределения проверили работу резервных линий и энергооборудования. Такую проверку прошли: в Киеве – 71 больница, в Днепропетровской области – 273, в Донецкой – 189, в Одесской – 493 и Киевской – 154.

"ДТЭК Сети делает все для того, чтобы в медицинских учреждениях сегодня было надежное электроснабжение. В каждой больнице, для каждого медицинского работника, каждого пациента. За последние две недели мы протестировали работу инфраструктуру в 1180 больницах. Особое внимание уделялось больницам с инфекционными отделениями, таких – 118. Там где требовалось, увеличивали мощность, обеспечивали резервные источники питания", – сообщил генеральный директор ДТЭК Сети Иван Гелюх. В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 3 апреля и все подробности из регионов

Для работников больниц, которые отвечают за электросети, энергетики разработали специальные инструкции. Они помогут правильно среагировать в случае аварийной ситуации, ожидая пока приедет аварийная бригада.

Как сообщалось ранее, с 17 марта Операторы системы распределения ДТЭК Киевские электросети, ДТЭК Днепровские электросети, ДТЭК Донецкие электросети, Одессаоблэнерго и Киевоблэнерго перешли на дистанционное обслуживание клиентов. Воспользоваться дистанционными сервисами можно на сайтах компаний, по телефонам их колл-центров, а также с помощью электронной почты и официальных страниц в Facebook. Это более удобный формат обслуживания, который экономит время клиента и не требует его личного присутствия.

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