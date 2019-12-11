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Опорные школы в Украине: стало известно, будут ли массово сокращать учителей

11 декабря, 09:40

Виталий Андроник

С 2020 года школы, где меньше 40 учеников, перестанут финансировать из госбюджета

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Чтобы выровнять качество образования, в Украине создают опорные школы . Это большие школы, где учатся не менее 200 детей. Остальные заведения станут филиалами крупных школ – это, в основном, начальные школы или базовые. Некоторые придется закрыть.

Об этом заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий рассказала в комментарии сайту "Сегодня".

По ее словам, с 2020 года школы, где меньше 40 учеников, перестанут финансироваться из госбюджета (кроме начальных). Также не будет финансирования 10-11 классов, если в них меньше 20 человек. Что будет с такими школами – решение за советами ОТГ либо райсоветами. Местные органы власти могут финансировать их за свой счет или понизить до начальных (1-4 классы) либо базовых (с обучением по 9 класс).

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Остальным ученикам придется ездить в опорную школу.

Сокращать учителей школ, которые станут филиалами, не будут, заверяет замминистра.

"Если мы говорим о едином образовательном пространстве, то учителя школ-филиалов будут закреплены за опорной школой. Это единая школа, с одним педагогическим коллективом", – добавила Мандзий.

Ранее замминистра рассказала, почти 25% опорных школ в Украине не отвечают требованиям.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Часть могут закрыть: что будет со школами в селах".

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образование школа сокращение реформа образования

Источник: Сегодня

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