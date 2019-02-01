"Оппоблок" обратился к дипломатам ЕС и США из-за попыток неизвестных сорвать встречу Вилкула с избирателями

Все случаи нападений на оппозиционного кандидата будут зафиксированы, говорят в партии

Встреча Александра Вилкула с избиратялями / Фото: opposition.com.ua.

"Оппоблок" обратился к дипломатам ЕС и США из-за попыток неизвестных сорвать встречу Вилкула с избирателями //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/47e/b06/5c547eb06dbeb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/47e/b06/5c547eb06dbeb.jpg 2019-02-01T19:21:00+02:00 Украина Все случаи нападений на оппозиционного кандидата будут зафиксированы, говорят в партии

Президентская предвыборная кампания в Украине проходит в условиях полного разгула радикализма и правого экстремизма.



В пятницу, 1 февраля, группа радикально настроенных молодых людей в камуфляже и балаклавах захватила здание Дворца культуры и пыталась сорвать встречу кандидата в Президенты от "ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА – Партии мира и развития" Александра Вилкула с жителями поселка Мангуш Донецкой области. На встречу с кандидатом пришли до полтысячи человек.



Радикалы ворвались в фойе здания и стали выталкивать оттуда людей. Затем они заблокировали все входы в помещение, после чего уничтожили всю агитационную продукцию. Присутствующие во время захвата стражи порядка бездействовали, не сделав абсолютно ничего для защиты людей от произвола бандитов.



Уже через несколько часов в Бердянске радикалы проникли в ДК "Софит", где планировалась встреча Вилкула с жителями города. Боевики начали устраивать беспорядки, блокировали двери, поломав одну из них. Пренебрегая предупреждениями полиции, боевики продолжили бесчинства. Они полностью заблокировали входы в ДК, где собрался полный зал горожан. По словам очевидцев, среди нападавших – большая часть подростки и молодежь 18-20 лет.



Партия "ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК – Партия мира и развития" обращается к международному сообществу с тем, чтобы повлиять на действующую власть и предотвратить сползание Украины в экстремизм и радикализм. Мы считаем, что власть причастна к нападению радикалов на политического оппонента действующей власти.



Партия "ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК – Партия мира и развития" требует немедленной реакции власти и просит дипломатические представительства иностранных государств оказать необходимое давление.



Все случаи нападений на оппозиционного кандидата будут зафиксированы и переданы международным миссиям наблюдателей на президентских выборах-2019. Обеспечение безопасности участников выборов – это показатель, насколько незащищенными чувствуют себя в Украине рядовые граждане. Нападения, запугивания, угрозы и политические убийства – вот багаж, с которым власть уходит после пяти лет "правления".



"ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК – Партии мира и развития" настаивает на том, что для прекращения разгула радикализма необходима только политическая воля, которой у действующей власти никогда не было. Но мы верим в скорую смену на выборах этого беспомощного курса и в то, что мир и безопасность снова вернутся в Украину.

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