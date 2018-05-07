Опрос показал, как украинцы относятся к перспективе вступления страны в НАТО и ЕС

45,9% украинцев считают, что Украина должна идти в интеграционном направлении вступления в Европейский Союз, а вступление в Североатлантический альянс поддерживают 41,4% населения. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно опросу, 8,9% респондентов считают, что Украина должна идти в направлении вступления в Таможенный союз, еще 31,6% уверены, что Украине не следует ориентироваться на вступление ни в ЕС, ни в Таможенный союз.

В то же время 12,9% опрошенных не определились со своим мнением относительно интеграционного направления Украины, а 0,7% отказались отвечать.

Вступление в НАТО поддерживают 41,4% респондентов, тогда как 37,8% не поддерживают такую инициативу. Еще 20% не определились со своим мнением, а 0,9% отказались ответить на вопрос.

Согласно исследованию, 75,3% украинцев считают, что руководство государства ведет страну в неправильном направлении, 10,4% – в правильном направлении. Не определились со своим мнением 14%, отказались ответить на вопрос – 0,3%.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, проевропейский вектор и вступление в НАТО больше поддерживают на западе Украины.

По мнению украинцев, из предложенного перечня проблем первоочередными для Украины являются прекращение войны на Востоке – 61,7%, создание рабочих мест – 33,5%, повышение зарплат и пенсий – 31,9%, преодоление коррупции – 29% и снижение тарифов на коммунальные услуги – 19,1%.

Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос общественного мнения с 5 по 19 апреля 2018 года. Методом личного интервью опрошено 2004 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме Крыма и оккупированного Донбасса).

Отметим, результаты социологического исследования, проведенного компанией KANTAR PUBLIC по заказу Ялтинской Европейской Стратегии (YES) свидетельствуют о том, что в сентябре-2017 58% европейцев поддерживали вступление Украины в НАТО, а 48% – вступление Украины в Европейский Союз.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко анонсировал скорое проведение референдумов о членстве Украины в НАТО и Евросоюзе.

Кроме того, глава государства в заявлении относительно курса Украины в НАТО отметил, что благодаря совместным с украинскими военными учениям, военнослужащие НАТО смогут перенять опыт Украины в противостоянии российской агрессии.