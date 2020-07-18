Опубликован рейтинг преступности среди стран Европы: Украина на первом месте

Несмотря на то, что криминогенная ситуация в Украине за время карантина существенно снизилась, страна возглавила рейтинг преступности в Европе с показателем 48,8. Такие данные опубликовал сервис Numbeo.

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Украина возглавила список с показателем 48,8, а индекс безопасности составил 51,1. Второе место после Украины занимает Швеция с индексом преступности 47,4 и Франция – 47,3. Последнее место заняла Словения с индексом 20,95.

Всего в списке 41 страна, данные приведены на середину 2020 года.

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На сайте указано, что данные раздела Индекс преступности основанные на опросах посетителей сайта.

"Мы считаем уровень преступности ниже 20 очень низким, уровень преступности между 20 и 40 – низким, уровень преступности между 40 и 60 – умеренным, уровень преступности между 60 и 80 – высоким, и, наконец, уровень преступности выше 80 – очень высоким", – указали в Numbeo.

Напомним, в Нацполиции заявляли, что в 2019 году было меньше всего убийств в истории Украины. Правоохранители говорят, что меньше стало и грабежей, и разбоев.

В то же время за последние пять лет в Украине возросло минимум в 2,5 раза количество информационных преступлений, а в даркнете становится все больше предложений для хакеров.

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