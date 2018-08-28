Опубликован ТОП-200 школ Украины по результатам ВНО

Рейтинговый балл рассчитали на основе средних результатов тестирования учеников

Окончательные итоги ВНО-2018 проанализировал образовательный ресурс "Освіта.ua", который составил рейтинг школ по успешности выпускников в тестировании.

Оказалось, что в первую десятку вошли школы из Львова, Киева, Харькова и Днепра.

Школы в списке размещены по рейтинговому баллу, который рассчитан на основании среднего значения баллов участников тестирования по всем предметам ВНО.

Назва навчального закладу Регіон Місце Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%) 2017 Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка м.Львів 1 170.3 184.0 140/513 100 1 Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва м.Київ 2 164.4 182.5 99/344 100 9 Ліцей "Інтелект" м.Київ 3 163.2 186.3 57/177 100 2 КЗ "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міськради Харківської обл." м.Харків 4 163.2 184.6 64/231 100 21 Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва м.Київ 5 163 180.1 106/372 100 16 КЗ освіти "Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат "Дніпро" м.Дніпро 6 162.1 183.8 55/218 100 5 Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка м.Київ 7 161.7 182.4 70/247 100 4 Києво-Печерський ліцей № 171 "Лідер" Печерського р-ну м. Києва м.Київ 8 161.2 180.6 85/290 100 15 Ліцей "Наукова зміна" м.Київ 9 160.9 179.1 99/327 100 3 КЗ освіти "Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара" Дніпровської міськради м.Дніпро 10 160.1 176.4 112/390 100 8 Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка м.Київ 11 159.6 179.9 77/251 100 20 Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл. м.Черкаси 12 159.6 182.3 51/171 100 11 Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. м.Івано-Франківськ 13 158.5 180.9 54/178 100 13 КЗ освіти "Українсько-Американський ліцей" Дніпровської міськради м.Дніпро 14 158.3 179.8 64/206 100 7 Харківський приватний НВК "Вересень" Харківської обл. м.Харків 15 157 184.2 5/17 100 222 Русанівський ліцей м. Києва м.Київ 16 156.7 181.3 28/96 100 48 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва м.Київ 17 156.6 179.5 46/152 100 31 Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва м.Київ 18 156.5 172.9 104/374 100 57 Гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва м.Київ 19 155.8 169.5 137/469 100 12 Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" м.Львів 20 155.7 173.9 93/306 100 44 Ліцей №142 м.Києва м.Київ 21 155.7 174.7 78/278 100 14 Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва м.Київ 22 155.3 179.0 36/119 100 23 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва м.Київ 23 155.3 175.3 78/242 100 119 Гімназія "Києво – Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва м.Київ 24 155 176.4 58/196 99 35 Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна Шевченківського р-ну м.Києва м.Київ 25 155 178.9 35/112 100 47 Ліцей "Престиж" м.Києва м.Київ 26 154.7 180.5 15/49 100 59 Херсонський фізико-технічний ліцей Херсонської міськради при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті м.Херсон 27 154.7 161.2 210/744 100 50 Приватний загальноосвітній навчальний заклад Сумська приватна гімназія "Просперітас" м.Суми 28 154.6 181.8 1/4 100 214 КЗ "Навчально – виховний комплекс "Спеціалізована школа І ст. – гімназія" №143 Оболонського р-ну м.Києва" м.Київ 29 154.6 176.5 53/174 100 45 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №112 імені Т. Шевченка міста Києва м.Київ 30 154.4 176.5 52/167 99 67 Приватне підприємство "Приватний загальноосвітній навчальний заклад гімназія "Престиж" м.Київ 31 154.4 181.2 4/13 100 6 Кіровоградський обласний НВК (гімназія-інтернат-школа мистецтв) м.Кропивницький 32 154.3 170.6 116/369 100 32 Волинківська ЗОШ I-III ст. Сосницької селищної ради Чернігівської обл. Чернігівська обл. 33 154 181.0 1/4 100 4640 Приватне підприємство "Навчальний заклад "Європейський колегіум" м.Київ 34 153.8 179.3 15/51 100 307 Полтавський приватний НВК "Паросток" Полтавської обл. (ЗНЗ-ДНЗ) м.Полтава 35 153.4 180.3 2/7 100 109 Харківська гімназія № 47 Харківської міськради Харківської обл. м.Харків 36 153.3 174.5 60/194 100 42 Гімназія "Академія" м.Київ 37 153.2 174.7 55/181 99 37 Ліцей №208 м. Києва м.Київ 38 153.2 172.8 71/246 100 24 Запорізька гімназія №28 Запорізької міськради Запорізької обл. м.Запоріжжя 39 153.1 171.3 89/297 100 43 Технічний ліцей м. Києва м.Київ 40 153.1 168.4 111/399 99 92 НВК "ЗОШ I-III ст.-дитячий садок" села Слов’яносербка Великомихайлівського р-ну Одеської обл. Одеська обл. 41 153 179.8 2/8 100 6314 КЗ "Рішельєвський ліцей" м.Одеса 42 152.9 169.9 95/339 100 33 КЗ "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради Волинської обл." м.Луцьк 43 152.9 169.8 95/341 99 38 Комунальна установа Сумська класична гімназія Сумської міськради м.Суми 44 152.9 167.7 113/417 100 292 КЗ "НВК "Спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей" № 157 Оболонського р-ну м. Києва" м.Київ 45 152.8 171.3 86/285 99 150 Середній загальноосвітній заклад "Слов’янська гімназія" м.Київ 46 152.7 170.3 94/315 99 98 КЗ "Луцька гімназія №18 Луцької міськради Волинської обл." м.Луцьк 47 152.6 173.7 58/193 100 27 Кутузівська ЗОШ I-III ст. Харківської райради Харківської обл. Харківська обл. 48 152.2 179.0 1/3 100 КЗ "Вінницький технічний ліцей" м.Вінниця 49 152.1 169.9 87/307 99 80 Харківський НВК № 45 "Академічна гімназія" Харківської міськради Харківської обл. м.Харків 50 152.1 171.1 79/264 99 64 Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка м.Львів 51 151.9 173.3 54/178 99 22 Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради м.Луцьк 52 151.8 170.4 76/277 100 79 Гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов м.Київ 53 151.7 168.7 102/335 100 39 ТОВ "Навчальний заклад "Британська середня ЗОШ "Британська міжнародна школа-Дніпро" м.Дніпро 54 151.6 178.3 1/3 100 1431 Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. Івано-Франківська обл. 55 151.6 172.4 60/200 100 10 Товариство з обмеженою відповідальністю "Учбовий комплекс "Олександрійська гімназія" м.Київ 56 151.6 177.2 12/37 100 49 Одеська спеціалізована школа №117 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. м.Одеса 57 151.3 173.4 47/153 100 28 НВК "Домінанта" (ДНЗ-спеціалізована школа І ст. – суспільно-гуманітарна гімназія – СШ №204 з поглибленим вивченням фізичної культури) м.Київ 58 151.3 172.9 52/170 100 84 Одеський приватний НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов – ДНЗ"Антарктика" м.Одеса 59 151.2 177.2 7/23 100 2616 Гімназія №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва м.Київ 60 151.2 171.5 67/215 100 18 Ліцей "Голосіївський" №241 міста Києва м.Київ 61 151.2 170.0 79/266 100 82 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Скандинавська гімназія м.Київ 62 150.8 169.8 79/260 100 66 Товариство з обмеженою відповідальністю "Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст.: початкова школа, гімназія, ліцей "Ворзель" Київська обл. 63 150.8 177.3 1/3 100 Спеціалізована школа №173 Солом’янського р-ну м.Києва м.Київ 64 150.8 173.4 40/132 100 264 Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міськради м.Херсон 65 150.5 171.9 54/173 100 46 Запорізький класичний ліцей Запорізької міськради Запорізької обл. м.Запоріжжя 66 150.5 174.5 26/83 100 187 Харківський технічний ліцей №173 Харківської міськради Харківської обл. м.Харків 67 150.4 171.6 53/181 100 207 Миколаївська гімназія №2 Миколаївської міськради Миколаївської обл. м.Миколаїв 68 150.3 170.5 64/213 100 114 КЗ "Школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. "Рівненський обласний ліцей" Рівненської обласної ради м.Рівне 69 150.2 164.7 119/421 100 25 Львівська гімназія "Євшан" м.Львів 70 150.2 172.5 40/141 100 101 Харківський приватний НВК "Авторська школа Бойка" Харківської обл. м.Харків 71 150 173.1 35/114 100 107 Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл. м.Тернопіль 72 149.9 167.7 83/298 99 100 Приватний загальноосвітній навчальний заклад "Фінансово-правовий ліцей" м.Київ 73 149.9 175.3 10/34 100 385 КЗ освіти "НВК №12 "загальноосвітній навчальний заклад І ст. – гімназія" Дніпровської міськради м.Дніпро 74 149.9 171.1 53/176 99 55 Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки м.Хмельницький 75 149.8 154.9 212/794 97 63 КЗ "Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. "Обдарованість" Харківської обласної ради" м.Харків 76 149.8 166.3 99/344 98 102 Дрогобицький ліцей Дрогобицької міськради Львівської обл. при Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка Львівська обл. 77 149.6 164.1 123/418 98 Тимченківський НВК "Дошкільний навчальний заклад – ЗОШ І-ІІІ ст." Чорнобаївської райради Черкаської обл. Черкаська обл. 78 149.5 175.7 2/7 100 3604 Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов м.Львів 79 149.4 165.6 104/355 98 54 Одеський навчально – виховний комплекс "Гімназія № 2 – спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням англійської мови" Одеської міськради Одеської обл. м.Одеса 80 149.4 169.9 59/198 100 394 Рівненська українська гімназія м.Рівне 81 149.3 170.7 50/168 100 62 Гімназія №172 "Нивки" Шевченківського р-ну м.Києва м.Київ 82 149.2 172.6 30/97 100 56 Запорізька гімназія № 31 Запорізької міськради Запорізької обл. м.Запоріжжя 83 149.1 170.0 53/184 99 76 Бучанська Українська гімназія Київська обл. 84 149.1 174.2 12/39 100 126 КЗ "Харківський університетський ліцей Харківської міськради Харківської обл." м.Харків 85 149 167.4 79/270 100 153 Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка Полтавська обл. 86 148.9 165.4 98/341 99 163 КЗ освіти "Фінансово-економічний ліцей" Дніпровської міськради м.Дніпро 87 148.9 169.5 55/191 100 215 Ліцей "ЕКО" №198 м.Київ 88 148.7 170.2 47/160 99 196 Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради м.Чернівці 89 148.6 169.3 53/188 99 175 Гімназія №32 "Успіх" м.Київ 90 148.5 172.2 24/82 99 78 Приватна школа "Ерудит" приватного підприємства "Ерудит" м.Львів 91 148.3 173.4 11/37 100 799 Хмельницька гімназія №1 імені Володимира Красицького м.Хмельницький 92 148.3 167.3 74/247 99 122 Товариство з обмеженою відповідальністю "Печерська міжнародна школа" м.Київ 93 148.2 174.2 2/6 100 428 КЗ "Маріупольський технічний ліцей" Маріупольської міськради Донецької обл." Донецька обл. 94 148.1 163.8 106/369 99 112 Славутицький ліцей Славутицької міськради Київської обл. Київська обл. 95 148 168.7 53/186 100 110 Львівський НВК ім. В. Симоненка з поглибленим вивченням німецької мови "Спеціалізована школа І ст.-гімназія" м.Львів 96 148 167.6 68/224 99 52 Бориславська державна гімназія Львівської обл. Львівська обл. 97 148 171.3 28/93 100 227 НВК "Уманська міська гімназія – школа естетичного виховання" Уманської міськради Черкаської обл. Черкаська обл. 98 148 169.3 46/162 100 162 Запорізька гімназія № 93 Запорізької міськради Запорізької обл. м.Запоріжжя 99 147.9 170.8 34/109 100 143 Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича Тернопільська обл. 100 147.9 172.2 19/59 100 97 КЗ "Маріупольський міський ліцей Маріупольської міськради Донецької обл." Донецька обл. 101 147.9 165.0 88/313 99 91 КЗ "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міськради" м.Вінниця 102 147.9 167.1 64/236 100 156 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №98 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови м.Київ 103 147.7 168.3 55/187 99 369 Роменська спеціалізована ЗОШ I-III ст. № 1 імені П.І.Калнишевського Роменської міськради Сумської обл. Сумська обл. 104 147.6 166.7 64/242 100 416 НВК "Ерудит" дошкільний заклад (дитячий садок)-школа І ст. – гімназія Солом’янського р-ну м. Києва м.Київ 105 147.5 169.8 39/128 99 41 Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. м.Тернопіль 106 147.5 165.5 82/279 99 131 Кловський ліцей № 77 м.Київ 107 147.5 168.7 54/164 99 185 Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міськради Запорізької обл. м.Запоріжжя 108 147.4 164.3 92/319 99 115 Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл. м.Львів 109 147.4 163.1 109/363 99 74 Гімназія №136 м. Києва м.Київ 110 147.3 166.8 66/226 100 106 Авіакосмічний ліцей №2 Національного авіаційного університету (м. Київ) Полтавська обл. 111 147.3 170.2 27/106 100 26 Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради м.Чернігів 112 147.3 163.9 88/330 99 87 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва м.Київ 113 147.3 169.6 36/125 100 53 КЗ "Гуманітарна гімназія №1 імені М.І.Пирогова Вінницької міськради" м.Вінниця 114 147.3 160.3 138/466 98 136 КЗ освіти "Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю" м.Дніпро 115 147.2 170.8 22/81 99 68 НВК № 167 з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа І ст. – гімназія) м. Києва м.Київ 116 147.1 169.1 40/134 99 111 Гімназія біотехнологій №177 Солом’янського р-ну м.Києва м.Київ 117 147 168.3 49/160 99 128 Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. м.Тернопіль 118 147 169.7 31/110 100 172 Львівська українська приватна гімназія м.Львів 119 146.9 171.0 20/62 100 93 Чорноморська гімназія №1 Чорноморської міськради Одеської обл. Одеська обл. 120 146.9 168.2 47/158 100 180 Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням німецької мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. м.Івано-Франківськ 121 146.9 165.9 69/240 100 133 Чернівецька гімназія №4 Чернівецької міськради м.Чернівці 122 146.8 167.1 56/194 99 90 Бориспільський НВК "Гімназія "Перспектива"-ЗОШ І-ІІ ст." імені Володимира Мономаха Бориспільської міськради Київської обл. Київська обл. 123 146.7 166.5 62/209 99 374 НВК "Школа І ст. – гімназія "Гроно" м. Львова м.Львів 124 146.6 167.7 50/165 99 424 Рівненська гуманітарна гімназія Рівненської міськради м.Рівне 125 146.6 166.1 65/222 99 192 Спеціалізована школа №89 м.Київ 126 146.6 164.0 93/298 98 40 Приватний загальноосвітній навчальний заклад "Гімназія "Апогей" м.Київ 127 146.6 170.7 17/58 100 515 КЗ "Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького Луцької міськради Волинської обл." м.Луцьк 128 146.5 164.7 79/267 100 233 КЗ "Харківська гімназія № 169 Харківської міськради Харківської обл." м.Харків 129 146.4 166.9 53/186 100 94 КЗ "Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міськради Полтавської обл." м.Полтава 130 146.3 163.7 88/298 99 71 Спеціалізована школа № 216 Оболонського р-ну м. Києва м.Київ 131 146.2 168.2 40/132 100 520 Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Бережанської міськради Тернопільської обл. Тернопільська обл. 132 146.2 171.0 10/34 100 578 Львівська спеціалізована середня ЗОШ №37 з поглибленим вивченням французької мови м.Львів 133 146.1 169.0 30/99 98 542 Криворізький НВК № 129 "Гімназія – ліцей академічного спрямування" Криворізької міськради Дніпропетровської обл. Дніпропетровська обл. 134 146.1 165.3 68/230 100 195 Гімназія Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Шевченківського р-ну м.Києва м.Київ 135 146.1 168.1 39/128 99 108 Долинський природничо-математичний ліцей Долинської райради Івано-Франківської обл. Івано-Франківська обл. 136 146 164.4 68/260 99 113 Ніжинський ліцей Ніжинської міськради Чернігівської обл. при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя Чернігівська обл. 137 146 160.5 111/406 98 51 КЗ "Харківська гімназія № 6 "Маріїнська гімназія"" Харківської міськради Харківської обл. м.Харків 138 146 165.3 69/224 99 103 Білоцерківське навчально-виховне об’єднання "Ліцей-Мала академія наук" Білоцерківської міськради Київської обл. Київська обл. 139 146 168.7 28/103 100 36 Ліцей "Універсум" Шевченківського р-ну м. Києва м.Київ 140 145.9 162.3 91/333 100 191 Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міськради Черкаської обл. м.Черкаси 141 145.9 166.8 51/168 99 69 Спеціалізована ЗОСШ №1 з поглибленим вивченням іноземних мов м.Чернігів 142 145.9 164.9 67/235 100 118 КЗ КОР "Фастівський ліцей-інтернат" Київська обл. 143 145.8 167.3 40/145 100 325 Гімназія №48 Шевченківського р-ну м.Києва м.Київ 144 145.8 167.0 47/155 98 120 Львівський НВК "Школа І ст.-гімназія" м.Львів 145 145.7 167.8 39/126 98 197 Житомирський міський ліцей при Житомирському державному технологічному університеті м.Житомир 146 145.7 163.4 84/283 99 130 Спеціалізована школа №197 імені Дмитра Луценка Святошинського р-ну м.Києва м.Київ 147 145.6 165.6 59/200 100 237 Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м.Києва м.Київ 148 145.6 159.8 119/416 100 146 Бердичівська міська гуманітарна гімназія №2 Житомирська обл. 149 145.5 169.4 19/60 100 350 Житомирський екологічний ліцей №24 м.Житомир 150 145.5 163.4 77/273 100 371 Львівська спеціалізована середня ЗОШ І-ІІІ ст. №81 ім. Петра Сагайдачного з поглибленим вивченням англійської мови м.Львів 151 145.4 165.7 56/187 99 77 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №53 з поглибленим вивченням німецької мови Шевченківського р-ну м.Києва м.Київ 152 145.3 168.7 23/78 100 282 Сарненський НВК "Школа-колегіум" ім. Т. Г. Шевченка Сарненської райради Рівненської обл. Рівненська обл. 153 145.3 166.2 47/165 100 732 Фастівський НВК "Ліцей інформаційних технологій – Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №9" Фастівської міськради Київської обл. Київська обл. 154 145.3 165.7 53/182 100 472 Товариство з обмеженою відповідальністю "Французький ліцей імені Анни Київської" м.Києва м.Київ 155 145.3 170.5 5/13 100 650 Львівська спеціалізована середня ЗОШ №2 І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови м.Львів 156 145.2 165.9 53/172 98 230 Недержавне навчально-виховне об’єднання "Дошкільний заклад-спеціалізована школа I-III ст. "ХАБАД" з поглибленим вивченням івриту та англійської мови" м.Херсон 157 145.2 170.6 2/7 100 2726 Львівська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №8 з поглибленим вивченням німецької мови м.Львів 158 145.2 166.3 45/156 98 319 Приватна організація (установа, заклад) Загальноосвітній навчальний заклад "Міжнародна школа Глобус" м.Київ 159 145.1 170.2 5/17 100 Спеціалізована школа №239 Оболонського р-ну м.Києва м.Київ 160 145.1 166.8 38/134 100 366 Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Бурштинської міськради Івано-Франківської обл. Івано-Франківська обл. 161 145 168.9 17/57 100 248 Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ст. "Центр надії" ім. Надії Маринович Рівненської міськради м.Рівне 162 145 168.8 19/60 100 1040 Галицька гімназія Галицької райради Івано-Франківської обл. Івано-Франківська обл. 163 144.8 169.0 15/48 100 664 Запорізька гімназія №6 Запорізької міськради Запорізької обл. м.Запоріжжя 164 144.8 164.9 57/190 99 226 Одеська гімназія № 1 імені А.П.Бистріної Одеської міськради Одеської обл. м.Одеса 165 144.8 162.2 84/288 99 138 Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва м.Київ 166 144.7 161.2 98/325 100 239 Перша міська гімназія Черкаської міськради Черкаської обл. м.Черкаси 167 144.7 165.7 51/159 100 72 ТОВ "НВК "НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА" м.Київ 168 144.7 168.4 20/63 97 141 Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні м.Луцьк 169 144.7 150.0 217/777 98 121 Чернівецька гімназія № 1 імені Тараса Григоровича Шевченка Чернівецької міськради м.Чернівці 170 144.5 164.8 53/182 100 154 Приватне підприємство "Спеціалізована школа "Тріумф" м.Київ 171 144.5 169.0 10/34 100 448 Григорівська ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. Хмельницька обл. 172 144.5 169.8 2/6 100 8049 Кротошинська ЗОШ І-ІІІ ст. Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Пустомитівського р-ну Львівської обл. Львівська обл. 173 144.5 169.3 6/23 100 1365 Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради м.Івано-Франківськ 174 144.5 160.9 88/325 99 157 Сичанська ЗОШ I-III ст. Марківської районної державної адміністрації Луганської обл. Луганська обл. 175 144.4 169.8 1/4 100 9976 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Гімназія №257 "Синьоозерна" Подільського р-ну м.Києва м.Київ 176 144.3 161.6 84/293 99 139 Яворівська гімназія ім. Осипа Маковея Яворівської райради Львівської обл. Львівська обл. 177 144.3 163.6 59/217 99 193 Спеціалізована школа №317 Святошинського р-ну м.Києва м.Київ 178 144.3 167.4 26/81 100 171 Запорізький багатопрофільний ліцей "Перспектива" Запорізької міськради Запорізької обл. м.Запоріжжя 179 144.2 163.9 63/204 98 300 Сєвєродонецький багатопрофільний ліцей Сєвєродонецької міськради Луганської обл. Луганська обл. 180 144.2 161.3 83/299 98 216 Жидачівський НВК "початкова школа-гімназія ім.О.Партицького" Жидачівської райради Львівської обл. Львівська обл. 181 144.2 167.2 24/85 100 1328 Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 імені Д. Турбіна, м. Суми, Сумської обл. м.Суми 182 144.2 167.1 26/87 100 575 Селидівська загальноосвітня гімназія ІI-III ст. Селидівської міськради Донецької обл. Донецька обл. 183 144.1 168.0 15/54 100 256 Приватний заклад "НВК "Ор Менахем Вінниця" м.Вінниця 184 144.1 169.2 3/10 100 313 Одеський ліцей "Приморський" Одеської міськради Одеської обл. м.Одеса 185 144 159.8 99/348 99 81 КЗ "Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 11 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міськради Харківської обл." м.Харків 186 144 165.4 41/138 100 607 КЗ "НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №11 – ліцей" міста Ковеля" Ковельської міськради Волинської обл. Волинська обл. 187 143.9 168.1 12/42 100 Товариство з обмеженою відповідальністю "НВК "Європейська гімназія"" м.Дніпро 188 143.9 168.4 9/29 100 276 Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 11 з поглибленим вивченням англійської мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. м.Івано-Франківськ 189 143.7 162.4 68/237 98 182 КЗ "Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів № 16 Харківської міськради Харківської обл. імені В.Г.Сергєєва" м.Харків 190 143.7 166.7 25/82 100 323 НВК "Спеціалізована школа І-ІІІ ст. – ліцей" №20 м.Київ 191 143.6 164.3 48/164 99 469 Рівненська класична гімназія "Престиж" Рівненської міськради м.Рівне 192 143.5 166.9 21/68 97 225 Городенківська гімназія імені Антона Крушельницького Івано-Франківська обл. 193 143.5 167.4 14/50 100 229 Хмельницький ліцей №17 м.Хмельницький 194 143.5 158.4 109/380 98 158 Рівненський НВК №12 Рівненської міськради м.Рівне 195 143.5 161.1 84/276 99 213 "НВК "Школа І-ІІ ст.-ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського р-ну м.Києва" м.Київ 196 143.5 163.9 52/172 99 96 Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 156 Харківської міськради Харківської обл. м.Харків 197 143.5 163.2 58/197 98 189 Спеціалізована школа №16 Оболонського р-ну м.Києва м.Київ 198 143.4 163.2 60/196 99 287 Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ст. "Фінансовий ліцей" Подільського р-ну м. Києва м.Київ 199 143.4 165.5 34/113 98 75 Гімназія №117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов м.Київ 200 143.4 164.1 50/163 99 29

Рейтинг составлен с использованием официального отчета по результатам ВНО-2018 Украинского центра оценивания качества образования.

Напомним, итоги ВНО по математике возмутили главу украинского МИД Павла Климкина. Теперь министр уверен, что в Украине необходимо внедрять фундаментальные изменения образовательной системы.

К слову, в Минобразования уже отметили: ВНО по математике может стать обязательным.

Как известно, в 2018 году ВНО сдавали по трем из 11 предметов: украинский язык и литература, история Украины, математика, география, биология, химия, физика, английский, испанский, немецкий и французский языки. Максимальные 200 баллов по результатам ВНО получили 210 выпускников: