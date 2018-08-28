Опубликован ТОП-200 школ Украины по результатам ВНО
Рейтинговый балл рассчитали на основе средних результатов тестирования учеников
Окончательные итоги ВНО-2018 проанализировал образовательный ресурс "Освіта.ua", который составил рейтинг школ по успешности выпускников в тестировании.
Оказалось, что в первую десятку вошли школы из Львова, Киева, Харькова и Днепра.
Школы в списке размещены по рейтинговому баллу, который рассчитан на основании среднего значения баллов участников тестирования по всем предметам ВНО.
|
Назва навчального закладу
|
Регіон
|
Місце
|
Рейт. бал
|
Бал ЗНО
|
Учнів / тестів
|
Склав (%)
|
2017
|
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|
м.Львів
|
1
|
170.3
|
184.0
|
140/513
|
100
|
1
|
Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва
|
м.Київ
|
2
|
164.4
|
182.5
|
99/344
|
100
|
9
|
Ліцей "Інтелект"
|
м.Київ
|
3
|
163.2
|
186.3
|
57/177
|
100
|
2
|
КЗ "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міськради Харківської обл."
|
м.Харків
|
4
|
163.2
|
184.6
|
64/231
|
100
|
21
|
Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва
|
м.Київ
|
5
|
163
|
180.1
|
106/372
|
100
|
16
|
КЗ освіти "Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат "Дніпро"
|
м.Дніпро
|
6
|
162.1
|
183.8
|
55/218
|
100
|
5
|
Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка
|
м.Київ
|
7
|
161.7
|
182.4
|
70/247
|
100
|
4
|
Києво-Печерський ліцей № 171 "Лідер" Печерського р-ну м. Києва
|
м.Київ
|
8
|
161.2
|
180.6
|
85/290
|
100
|
15
|
Ліцей "Наукова зміна"
|
м.Київ
|
9
|
160.9
|
179.1
|
99/327
|
100
|
3
|
КЗ освіти "Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара" Дніпровської міськради
|
м.Дніпро
|
10
|
160.1
|
176.4
|
112/390
|
100
|
8
|
Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка
|
м.Київ
|
11
|
159.6
|
179.9
|
77/251
|
100
|
20
|
Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл.
|
м.Черкаси
|
12
|
159.6
|
182.3
|
51/171
|
100
|
11
|
Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл.
|
м.Івано-Франківськ
|
13
|
158.5
|
180.9
|
54/178
|
100
|
13
|
КЗ освіти "Українсько-Американський ліцей" Дніпровської міськради
|
м.Дніпро
|
14
|
158.3
|
179.8
|
64/206
|
100
|
7
|
Харківський приватний НВК "Вересень" Харківської обл.
|
м.Харків
|
15
|
157
|
184.2
|
5/17
|
100
|
222
|
Русанівський ліцей м. Києва
|
м.Київ
|
16
|
156.7
|
181.3
|
28/96
|
100
|
48
|
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва
|
м.Київ
|
17
|
156.6
|
179.5
|
46/152
|
100
|
31
|
Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва
|
м.Київ
|
18
|
156.5
|
172.9
|
104/374
|
100
|
57
|
Гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва
|
м.Київ
|
19
|
155.8
|
169.5
|
137/469
|
100
|
12
|
Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка"
|
м.Львів
|
20
|
155.7
|
173.9
|
93/306
|
100
|
44
|
Ліцей №142 м.Києва
|
м.Київ
|
21
|
155.7
|
174.7
|
78/278
|
100
|
14
|
Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва
|
м.Київ
|
22
|
155.3
|
179.0
|
36/119
|
100
|
23
|
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва
|
м.Київ
|
23
|
155.3
|
175.3
|
78/242
|
100
|
119
|
Гімназія "Києво – Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва
|
м.Київ
|
24
|
155
|
176.4
|
58/196
|
99
|
35
|
Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна Шевченківського р-ну м.Києва
|
м.Київ
|
25
|
155
|
178.9
|
35/112
|
100
|
47
|
Ліцей "Престиж" м.Києва
|
м.Київ
|
26
|
154.7
|
180.5
|
15/49
|
100
|
59
|
Херсонський фізико-технічний ліцей Херсонської міськради при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті
|
м.Херсон
|
27
|
154.7
|
161.2
|
210/744
|
100
|
50
|
Приватний загальноосвітній навчальний заклад Сумська приватна гімназія "Просперітас"
|
м.Суми
|
28
|
154.6
|
181.8
|
1/4
|
100
|
214
|
КЗ "Навчально – виховний комплекс "Спеціалізована школа І ст. – гімназія" №143 Оболонського р-ну м.Києва"
|
м.Київ
|
29
|
154.6
|
176.5
|
53/174
|
100
|
45
|
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №112 імені Т. Шевченка міста Києва
|
м.Київ
|
30
|
154.4
|
176.5
|
52/167
|
99
|
67
|
Приватне підприємство "Приватний загальноосвітній навчальний заклад гімназія "Престиж"
|
м.Київ
|
31
|
154.4
|
181.2
|
4/13
|
100
|
6
|
Кіровоградський обласний НВК (гімназія-інтернат-школа мистецтв)
|
м.Кропивницький
|
32
|
154.3
|
170.6
|
116/369
|
100
|
32
|
Волинківська ЗОШ I-III ст. Сосницької селищної ради Чернігівської обл.
|
Чернігівська обл.
|
33
|
154
|
181.0
|
1/4
|
100
|
4640
|
Приватне підприємство "Навчальний заклад "Європейський колегіум"
|
м.Київ
|
34
|
153.8
|
179.3
|
15/51
|
100
|
307
|
Полтавський приватний НВК "Паросток" Полтавської обл. (ЗНЗ-ДНЗ)
|
м.Полтава
|
35
|
153.4
|
180.3
|
2/7
|
100
|
109
|
Харківська гімназія № 47 Харківської міськради Харківської обл.
|
м.Харків
|
36
|
153.3
|
174.5
|
60/194
|
100
|
42
|
Гімназія "Академія"
|
м.Київ
|
37
|
153.2
|
174.7
|
55/181
|
99
|
37
|
Ліцей №208 м. Києва
|
м.Київ
|
38
|
153.2
|
172.8
|
71/246
|
100
|
24
|
Запорізька гімназія №28 Запорізької міськради Запорізької обл.
|
м.Запоріжжя
|
39
|
153.1
|
171.3
|
89/297
|
100
|
43
|
Технічний ліцей м. Києва
|
м.Київ
|
40
|
153.1
|
168.4
|
111/399
|
99
|
92
|
НВК "ЗОШ I-III ст.-дитячий садок" села Слов’яносербка Великомихайлівського р-ну Одеської обл.
|
Одеська обл.
|
41
|
153
|
179.8
|
2/8
|
100
|
6314
|
КЗ "Рішельєвський ліцей"
|
м.Одеса
|
42
|
152.9
|
169.9
|
95/339
|
100
|
33
|
КЗ "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради Волинської обл."
|
м.Луцьк
|
43
|
152.9
|
169.8
|
95/341
|
99
|
38
|
Комунальна установа Сумська класична гімназія Сумської міськради
|
м.Суми
|
44
|
152.9
|
167.7
|
113/417
|
100
|
292
|
КЗ "НВК "Спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей" № 157 Оболонського р-ну м. Києва"
|
м.Київ
|
45
|
152.8
|
171.3
|
86/285
|
99
|
150
|
Середній загальноосвітній заклад "Слов’янська гімназія"
|
м.Київ
|
46
|
152.7
|
170.3
|
94/315
|
99
|
98
|
КЗ "Луцька гімназія №18 Луцької міськради Волинської обл."
|
м.Луцьк
|
47
|
152.6
|
173.7
|
58/193
|
100
|
27
|
Кутузівська ЗОШ I-III ст. Харківської райради Харківської обл.
|
Харківська обл.
|
48
|
152.2
|
179.0
|
1/3
|
100
|
|
КЗ "Вінницький технічний ліцей"
|
м.Вінниця
|
49
|
152.1
|
169.9
|
87/307
|
99
|
80
|
Харківський НВК № 45 "Академічна гімназія" Харківської міськради Харківської обл.
|
м.Харків
|
50
|
152.1
|
171.1
|
79/264
|
99
|
64
|
Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|
м.Львів
|
51
|
151.9
|
173.3
|
54/178
|
99
|
22
|
Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради
|
м.Луцьк
|
52
|
151.8
|
170.4
|
76/277
|
100
|
79
|
Гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов
|
м.Київ
|
53
|
151.7
|
168.7
|
102/335
|
100
|
39
|
ТОВ "Навчальний заклад "Британська середня ЗОШ "Британська міжнародна школа-Дніпро"
|
м.Дніпро
|
54
|
151.6
|
178.3
|
1/3
|
100
|
1431
|
Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл.
|
Івано-Франківська обл.
|
55
|
151.6
|
172.4
|
60/200
|
100
|
10
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Учбовий комплекс "Олександрійська гімназія"
|
м.Київ
|
56
|
151.6
|
177.2
|
12/37
|
100
|
49
|
Одеська спеціалізована школа №117 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл.
|
м.Одеса
|
57
|
151.3
|
173.4
|
47/153
|
100
|
28
|
НВК "Домінанта" (ДНЗ-спеціалізована школа І ст. – суспільно-гуманітарна гімназія – СШ №204 з поглибленим вивченням фізичної культури)
|
м.Київ
|
58
|
151.3
|
172.9
|
52/170
|
100
|
84
|
Одеський приватний НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов – ДНЗ"Антарктика"
|
м.Одеса
|
59
|
151.2
|
177.2
|
7/23
|
100
|
2616
|
Гімназія №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва
|
м.Київ
|
60
|
151.2
|
171.5
|
67/215
|
100
|
18
|
Ліцей "Голосіївський" №241 міста Києва
|
м.Київ
|
61
|
151.2
|
170.0
|
79/266
|
100
|
82
|
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Скандинавська гімназія
|
м.Київ
|
62
|
150.8
|
169.8
|
79/260
|
100
|
66
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст.: початкова школа, гімназія, ліцей "Ворзель"
|
Київська обл.
|
63
|
150.8
|
177.3
|
1/3
|
100
|
|
Спеціалізована школа №173 Солом’янського р-ну м.Києва
|
м.Київ
|
64
|
150.8
|
173.4
|
40/132
|
100
|
264
|
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міськради
|
м.Херсон
|
65
|
150.5
|
171.9
|
54/173
|
100
|
46
|
Запорізький класичний ліцей Запорізької міськради Запорізької обл.
|
м.Запоріжжя
|
66
|
150.5
|
174.5
|
26/83
|
100
|
187
|
Харківський технічний ліцей №173 Харківської міськради Харківської обл.
|
м.Харків
|
67
|
150.4
|
171.6
|
53/181
|
100
|
207
|
Миколаївська гімназія №2 Миколаївської міськради Миколаївської обл.
|
м.Миколаїв
|
68
|
150.3
|
170.5
|
64/213
|
100
|
114
|
КЗ "Школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. "Рівненський обласний ліцей" Рівненської обласної ради
|
м.Рівне
|
69
|
150.2
|
164.7
|
119/421
|
100
|
25
|
Львівська гімназія "Євшан"
|
м.Львів
|
70
|
150.2
|
172.5
|
40/141
|
100
|
101
|
Харківський приватний НВК "Авторська школа Бойка" Харківської обл.
|
м.Харків
|
71
|
150
|
173.1
|
35/114
|
100
|
107
|
Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|
м.Тернопіль
|
72
|
149.9
|
167.7
|
83/298
|
99
|
100
|
Приватний загальноосвітній навчальний заклад "Фінансово-правовий ліцей"
|
м.Київ
|
73
|
149.9
|
175.3
|
10/34
|
100
|
385
|
КЗ освіти "НВК №12 "загальноосвітній навчальний заклад І ст. – гімназія" Дніпровської міськради
|
м.Дніпро
|
74
|
149.9
|
171.1
|
53/176
|
99
|
55
|
Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки
|
м.Хмельницький
|
75
|
149.8
|
154.9
|
212/794
|
97
|
63
|
КЗ "Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. "Обдарованість" Харківської обласної ради"
|
м.Харків
|
76
|
149.8
|
166.3
|
99/344
|
98
|
102
|
Дрогобицький ліцей Дрогобицької міськради Львівської обл. при Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка
|
Львівська обл.
|
77
|
149.6
|
164.1
|
123/418
|
98
|
|
Тимченківський НВК "Дошкільний навчальний заклад – ЗОШ І-ІІІ ст." Чорнобаївської райради Черкаської обл.
|
Черкаська обл.
|
78
|
149.5
|
175.7
|
2/7
|
100
|
3604
|
Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов
|
м.Львів
|
79
|
149.4
|
165.6
|
104/355
|
98
|
54
|
Одеський навчально – виховний комплекс "Гімназія № 2 – спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням англійської мови" Одеської міськради Одеської обл.
|
м.Одеса
|
80
|
149.4
|
169.9
|
59/198
|
100
|
394
|
Рівненська українська гімназія
|
м.Рівне
|
81
|
149.3
|
170.7
|
50/168
|
100
|
62
|
Гімназія №172 "Нивки" Шевченківського р-ну м.Києва
|
м.Київ
|
82
|
149.2
|
172.6
|
30/97
|
100
|
56
|
Запорізька гімназія № 31 Запорізької міськради Запорізької обл.
|
м.Запоріжжя
|
83
|
149.1
|
170.0
|
53/184
|
99
|
76
|
Бучанська Українська гімназія
|
Київська обл.
|
84
|
149.1
|
174.2
|
12/39
|
100
|
126
|
КЗ "Харківський університетський ліцей Харківської міськради Харківської обл."
|
м.Харків
|
85
|
149
|
167.4
|
79/270
|
100
|
153
|
Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка
|
Полтавська обл.
|
86
|
148.9
|
165.4
|
98/341
|
99
|
163
|
КЗ освіти "Фінансово-економічний ліцей" Дніпровської міськради
|
м.Дніпро
|
87
|
148.9
|
169.5
|
55/191
|
100
|
215
|
Ліцей "ЕКО" №198
|
м.Київ
|
88
|
148.7
|
170.2
|
47/160
|
99
|
196
|
Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради
|
м.Чернівці
|
89
|
148.6
|
169.3
|
53/188
|
99
|
175
|
Гімназія №32 "Успіх"
|
м.Київ
|
90
|
148.5
|
172.2
|
24/82
|
99
|
78
|
Приватна школа "Ерудит" приватного підприємства "Ерудит"
|
м.Львів
|
91
|
148.3
|
173.4
|
11/37
|
100
|
799
|
Хмельницька гімназія №1 імені Володимира Красицького
|
м.Хмельницький
|
92
|
148.3
|
167.3
|
74/247
|
99
|
122
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Печерська міжнародна школа"
|
м.Київ
|
93
|
148.2
|
174.2
|
2/6
|
100
|
428
|
КЗ "Маріупольський технічний ліцей" Маріупольської міськради Донецької обл."
|
Донецька обл.
|
94
|
148.1
|
163.8
|
106/369
|
99
|
112
|
Славутицький ліцей Славутицької міськради Київської обл.
|
Київська обл.
|
95
|
148
|
168.7
|
53/186
|
100
|
110
|
Львівський НВК ім. В. Симоненка з поглибленим вивченням німецької мови "Спеціалізована школа І ст.-гімназія"
|
м.Львів
|
96
|
148
|
167.6
|
68/224
|
99
|
52
|
Бориславська державна гімназія Львівської обл.
|
Львівська обл.
|
97
|
148
|
171.3
|
28/93
|
100
|
227
|
НВК "Уманська міська гімназія – школа естетичного виховання" Уманської міськради Черкаської обл.
|
Черкаська обл.
|
98
|
148
|
169.3
|
46/162
|
100
|
162
|
Запорізька гімназія № 93 Запорізької міськради Запорізької обл.
|
м.Запоріжжя
|
99
|
147.9
|
170.8
|
34/109
|
100
|
143
|
Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича
|
Тернопільська обл.
|
100
|
147.9
|
172.2
|
19/59
|
100
|
97
|
КЗ "Маріупольський міський ліцей Маріупольської міськради Донецької обл."
|
Донецька обл.
|
101
|
147.9
|
165.0
|
88/313
|
99
|
91
|
КЗ "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міськради"
|
м.Вінниця
|
102
|
147.9
|
167.1
|
64/236
|
100
|
156
|
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №98 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови
|
м.Київ
|
103
|
147.7
|
168.3
|
55/187
|
99
|
369
|
Роменська спеціалізована ЗОШ I-III ст. № 1 імені П.І.Калнишевського Роменської міськради Сумської обл.
|
Сумська обл.
|
104
|
147.6
|
166.7
|
64/242
|
100
|
416
|
НВК "Ерудит" дошкільний заклад (дитячий садок)-школа І ст. – гімназія Солом’янського р-ну м. Києва
|
м.Київ
|
105
|
147.5
|
169.8
|
39/128
|
99
|
41
|
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|
м.Тернопіль
|
106
|
147.5
|
165.5
|
82/279
|
99
|
131
|
Кловський ліцей № 77
|
м.Київ
|
107
|
147.5
|
168.7
|
54/164
|
99
|
185
|
Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міськради Запорізької обл.
|
м.Запоріжжя
|
108
|
147.4
|
164.3
|
92/319
|
99
|
115
|
Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл.
|
м.Львів
|
109
|
147.4
|
163.1
|
109/363
|
99
|
74
|
Гімназія №136 м. Києва
|
м.Київ
|
110
|
147.3
|
166.8
|
66/226
|
100
|
106
|
Авіакосмічний ліцей №2 Національного авіаційного університету (м. Київ)
|
Полтавська обл.
|
111
|
147.3
|
170.2
|
27/106
|
100
|
26
|
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради
|
м.Чернігів
|
112
|
147.3
|
163.9
|
88/330
|
99
|
87
|
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва
|
м.Київ
|
113
|
147.3
|
169.6
|
36/125
|
100
|
53
|
КЗ "Гуманітарна гімназія №1 імені М.І.Пирогова Вінницької міськради"
|
м.Вінниця
|
114
|
147.3
|
160.3
|
138/466
|
98
|
136
|
КЗ освіти "Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю"
|
м.Дніпро
|
115
|
147.2
|
170.8
|
22/81
|
99
|
68
|
НВК № 167 з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа І ст. – гімназія) м. Києва
|
м.Київ
|
116
|
147.1
|
169.1
|
40/134
|
99
|
111
|
Гімназія біотехнологій №177 Солом’янського р-ну м.Києва
|
м.Київ
|
117
|
147
|
168.3
|
49/160
|
99
|
128
|
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|
м.Тернопіль
|
118
|
147
|
169.7
|
31/110
|
100
|
172
|
Львівська українська приватна гімназія
|
м.Львів
|
119
|
146.9
|
171.0
|
20/62
|
100
|
93
|
Чорноморська гімназія №1 Чорноморської міськради Одеської обл.
|
Одеська обл.
|
120
|
146.9
|
168.2
|
47/158
|
100
|
180
|
Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням німецької мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл.
|
м.Івано-Франківськ
|
121
|
146.9
|
165.9
|
69/240
|
100
|
133
|
Чернівецька гімназія №4 Чернівецької міськради
|
м.Чернівці
|
122
|
146.8
|
167.1
|
56/194
|
99
|
90
|
Бориспільський НВК "Гімназія "Перспектива"-ЗОШ І-ІІ ст." імені Володимира Мономаха Бориспільської міськради Київської обл.
|
Київська обл.
|
123
|
146.7
|
166.5
|
62/209
|
99
|
374
|
НВК "Школа І ст. – гімназія "Гроно" м. Львова
|
м.Львів
|
124
|
146.6
|
167.7
|
50/165
|
99
|
424
|
Рівненська гуманітарна гімназія Рівненської міськради
|
м.Рівне
|
125
|
146.6
|
166.1
|
65/222
|
99
|
192
|
Спеціалізована школа №89
|
м.Київ
|
126
|
146.6
|
164.0
|
93/298
|
98
|
40
|
Приватний загальноосвітній навчальний заклад "Гімназія "Апогей"
|
м.Київ
|
127
|
146.6
|
170.7
|
17/58
|
100
|
515
|
КЗ "Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького Луцької міськради Волинської обл."
|
м.Луцьк
|
128
|
146.5
|
164.7
|
79/267
|
100
|
233
|
КЗ "Харківська гімназія № 169 Харківської міськради Харківської обл."
|
м.Харків
|
129
|
146.4
|
166.9
|
53/186
|
100
|
94
|
КЗ "Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міськради Полтавської обл."
|
м.Полтава
|
130
|
146.3
|
163.7
|
88/298
|
99
|
71
|
Спеціалізована школа № 216 Оболонського р-ну м. Києва
|
м.Київ
|
131
|
146.2
|
168.2
|
40/132
|
100
|
520
|
Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Бережанської міськради Тернопільської обл.
|
Тернопільська обл.
|
132
|
146.2
|
171.0
|
10/34
|
100
|
578
|
Львівська спеціалізована середня ЗОШ №37 з поглибленим вивченням французької мови
|
м.Львів
|
133
|
146.1
|
169.0
|
30/99
|
98
|
542
|
Криворізький НВК № 129 "Гімназія – ліцей академічного спрямування" Криворізької міськради Дніпропетровської обл.
|
Дніпропетровська обл.
|
134
|
146.1
|
165.3
|
68/230
|
100
|
195
|
Гімназія Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Шевченківського р-ну м.Києва
|
м.Київ
|
135
|
146.1
|
168.1
|
39/128
|
99
|
108
|
Долинський природничо-математичний ліцей Долинської райради Івано-Франківської обл.
|
Івано-Франківська обл.
|
136
|
146
|
164.4
|
68/260
|
99
|
113
|
Ніжинський ліцей Ніжинської міськради Чернігівської обл. при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя
|
Чернігівська обл.
|
137
|
146
|
160.5
|
111/406
|
98
|
51
|
КЗ "Харківська гімназія № 6 "Маріїнська гімназія"" Харківської міськради Харківської обл.
|
м.Харків
|
138
|
146
|
165.3
|
69/224
|
99
|
103
|
Білоцерківське навчально-виховне об’єднання "Ліцей-Мала академія наук" Білоцерківської міськради Київської обл.
|
Київська обл.
|
139
|
146
|
168.7
|
28/103
|
100
|
36
|
Ліцей "Універсум" Шевченківського р-ну м. Києва
|
м.Київ
|
140
|
145.9
|
162.3
|
91/333
|
100
|
191
|
Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міськради Черкаської обл.
|
м.Черкаси
|
141
|
145.9
|
166.8
|
51/168
|
99
|
69
|
Спеціалізована ЗОСШ №1 з поглибленим вивченням іноземних мов
|
м.Чернігів
|
142
|
145.9
|
164.9
|
67/235
|
100
|
118
|
КЗ КОР "Фастівський ліцей-інтернат"
|
Київська обл.
|
143
|
145.8
|
167.3
|
40/145
|
100
|
325
|
Гімназія №48 Шевченківського р-ну м.Києва
|
м.Київ
|
144
|
145.8
|
167.0
|
47/155
|
98
|
120
|
Львівський НВК "Школа І ст.-гімназія"
|
м.Львів
|
145
|
145.7
|
167.8
|
39/126
|
98
|
197
|
Житомирський міський ліцей при Житомирському державному технологічному університеті
|
м.Житомир
|
146
|
145.7
|
163.4
|
84/283
|
99
|
130
|
Спеціалізована школа №197 імені Дмитра Луценка Святошинського р-ну м.Києва
|
м.Київ
|
147
|
145.6
|
165.6
|
59/200
|
100
|
237
|
Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м.Києва
|
м.Київ
|
148
|
145.6
|
159.8
|
119/416
|
100
|
146
|
Бердичівська міська гуманітарна гімназія №2
|
Житомирська обл.
|
149
|
145.5
|
169.4
|
19/60
|
100
|
350
|
Житомирський екологічний ліцей №24
|
м.Житомир
|
150
|
145.5
|
163.4
|
77/273
|
100
|
371
|
Львівська спеціалізована середня ЗОШ І-ІІІ ст. №81 ім. Петра Сагайдачного з поглибленим вивченням англійської мови
|
м.Львів
|
151
|
145.4
|
165.7
|
56/187
|
99
|
77
|
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №53 з поглибленим вивченням німецької мови Шевченківського р-ну м.Києва
|
м.Київ
|
152
|
145.3
|
168.7
|
23/78
|
100
|
282
|
Сарненський НВК "Школа-колегіум" ім. Т. Г. Шевченка Сарненської райради Рівненської обл.
|
Рівненська обл.
|
153
|
145.3
|
166.2
|
47/165
|
100
|
732
|
Фастівський НВК "Ліцей інформаційних технологій – Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №9" Фастівської міськради Київської обл.
|
Київська обл.
|
154
|
145.3
|
165.7
|
53/182
|
100
|
472
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Французький ліцей імені Анни Київської" м.Києва
|
м.Київ
|
155
|
145.3
|
170.5
|
5/13
|
100
|
650
|
Львівська спеціалізована середня ЗОШ №2 І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови
|
м.Львів
|
156
|
145.2
|
165.9
|
53/172
|
98
|
230
|
Недержавне навчально-виховне об’єднання "Дошкільний заклад-спеціалізована школа I-III ст. "ХАБАД" з поглибленим вивченням івриту та англійської мови"
|
м.Херсон
|
157
|
145.2
|
170.6
|
2/7
|
100
|
2726
|
Львівська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №8 з поглибленим вивченням німецької мови
|
м.Львів
|
158
|
145.2
|
166.3
|
45/156
|
98
|
319
|
Приватна організація (установа, заклад) Загальноосвітній навчальний заклад "Міжнародна школа Глобус"
|
м.Київ
|
159
|
145.1
|
170.2
|
5/17
|
100
|
|
Спеціалізована школа №239 Оболонського р-ну м.Києва
|
м.Київ
|
160
|
145.1
|
166.8
|
38/134
|
100
|
366
|
Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Бурштинської міськради Івано-Франківської обл.
|
Івано-Франківська обл.
|
161
|
145
|
168.9
|
17/57
|
100
|
248
|
Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ст. "Центр надії" ім. Надії Маринович Рівненської міськради
|
м.Рівне
|
162
|
145
|
168.8
|
19/60
|
100
|
1040
|
Галицька гімназія Галицької райради Івано-Франківської обл.
|
Івано-Франківська обл.
|
163
|
144.8
|
169.0
|
15/48
|
100
|
664
|
Запорізька гімназія №6 Запорізької міськради Запорізької обл.
|
м.Запоріжжя
|
164
|
144.8
|
164.9
|
57/190
|
99
|
226
|
Одеська гімназія № 1 імені А.П.Бистріної Одеської міськради Одеської обл.
|
м.Одеса
|
165
|
144.8
|
162.2
|
84/288
|
99
|
138
|
Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва
|
м.Київ
|
166
|
144.7
|
161.2
|
98/325
|
100
|
239
|
Перша міська гімназія Черкаської міськради Черкаської обл.
|
м.Черкаси
|
167
|
144.7
|
165.7
|
51/159
|
100
|
72
|
ТОВ "НВК "НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА"
|
м.Київ
|
168
|
144.7
|
168.4
|
20/63
|
97
|
141
|
Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні
|
м.Луцьк
|
169
|
144.7
|
150.0
|
217/777
|
98
|
121
|
Чернівецька гімназія № 1 імені Тараса Григоровича Шевченка Чернівецької міськради
|
м.Чернівці
|
170
|
144.5
|
164.8
|
53/182
|
100
|
154
|
Приватне підприємство "Спеціалізована школа "Тріумф"
|
м.Київ
|
171
|
144.5
|
169.0
|
10/34
|
100
|
448
|
Григорівська ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської райради Хмельницької обл.
|
Хмельницька обл.
|
172
|
144.5
|
169.8
|
2/6
|
100
|
8049
|
Кротошинська ЗОШ І-ІІІ ст. Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Пустомитівського р-ну Львівської обл.
|
Львівська обл.
|
173
|
144.5
|
169.3
|
6/23
|
100
|
1365
|
Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради
|
м.Івано-Франківськ
|
174
|
144.5
|
160.9
|
88/325
|
99
|
157
|
Сичанська ЗОШ I-III ст. Марківської районної державної адміністрації Луганської обл.
|
Луганська обл.
|
175
|
144.4
|
169.8
|
1/4
|
100
|
9976
|
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Гімназія №257 "Синьоозерна" Подільського р-ну м.Києва
|
м.Київ
|
176
|
144.3
|
161.6
|
84/293
|
99
|
139
|
Яворівська гімназія ім. Осипа Маковея Яворівської райради Львівської обл.
|
Львівська обл.
|
177
|
144.3
|
163.6
|
59/217
|
99
|
193
|
Спеціалізована школа №317 Святошинського р-ну м.Києва
|
м.Київ
|
178
|
144.3
|
167.4
|
26/81
|
100
|
171
|
Запорізький багатопрофільний ліцей "Перспектива" Запорізької міськради Запорізької обл.
|
м.Запоріжжя
|
179
|
144.2
|
163.9
|
63/204
|
98
|
300
|
Сєвєродонецький багатопрофільний ліцей Сєвєродонецької міськради Луганської обл.
|
Луганська обл.
|
180
|
144.2
|
161.3
|
83/299
|
98
|
216
|
Жидачівський НВК "початкова школа-гімназія ім.О.Партицького" Жидачівської райради Львівської обл.
|
Львівська обл.
|
181
|
144.2
|
167.2
|
24/85
|
100
|
1328
|
Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 імені Д. Турбіна, м. Суми, Сумської обл.
|
м.Суми
|
182
|
144.2
|
167.1
|
26/87
|
100
|
575
|
Селидівська загальноосвітня гімназія ІI-III ст. Селидівської міськради Донецької обл.
|
Донецька обл.
|
183
|
144.1
|
168.0
|
15/54
|
100
|
256
|
Приватний заклад "НВК "Ор Менахем Вінниця"
|
м.Вінниця
|
184
|
144.1
|
169.2
|
3/10
|
100
|
313
|
Одеський ліцей "Приморський" Одеської міськради Одеської обл.
|
м.Одеса
|
185
|
144
|
159.8
|
99/348
|
99
|
81
|
КЗ "Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 11 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міськради Харківської обл."
|
м.Харків
|
186
|
144
|
165.4
|
41/138
|
100
|
607
|
КЗ "НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №11 – ліцей" міста Ковеля" Ковельської міськради Волинської обл.
|
Волинська обл.
|
187
|
143.9
|
168.1
|
12/42
|
100
|
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "НВК "Європейська гімназія""
|
м.Дніпро
|
188
|
143.9
|
168.4
|
9/29
|
100
|
276
|
Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 11 з поглибленим вивченням англійської мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл.
|
м.Івано-Франківськ
|
189
|
143.7
|
162.4
|
68/237
|
98
|
182
|
КЗ "Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів № 16 Харківської міськради Харківської обл. імені В.Г.Сергєєва"
|
м.Харків
|
190
|
143.7
|
166.7
|
25/82
|
100
|
323
|
НВК "Спеціалізована школа І-ІІІ ст. – ліцей" №20
|
м.Київ
|
191
|
143.6
|
164.3
|
48/164
|
99
|
469
|
Рівненська класична гімназія "Престиж" Рівненської міськради
|
м.Рівне
|
192
|
143.5
|
166.9
|
21/68
|
97
|
225
|
Городенківська гімназія імені Антона Крушельницького
|
Івано-Франківська обл.
|
193
|
143.5
|
167.4
|
14/50
|
100
|
229
|
Хмельницький ліцей №17
|
м.Хмельницький
|
194
|
143.5
|
158.4
|
109/380
|
98
|
158
|
Рівненський НВК №12 Рівненської міськради
|
м.Рівне
|
195
|
143.5
|
161.1
|
84/276
|
99
|
213
|
"НВК "Школа І-ІІ ст.-ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського р-ну м.Києва"
|
м.Київ
|
196
|
143.5
|
163.9
|
52/172
|
99
|
96
|
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 156 Харківської міськради Харківської обл.
|
м.Харків
|
197
|
143.5
|
163.2
|
58/197
|
98
|
189
|
Спеціалізована школа №16 Оболонського р-ну м.Києва
|
м.Київ
|
198
|
143.4
|
163.2
|
60/196
|
99
|
287
|
Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ст. "Фінансовий ліцей" Подільського р-ну м. Києва
|
м.Київ
|
199
|
143.4
|
165.5
|
34/113
|
98
|
75
|
Гімназія №117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов
|
м.Київ
|
200
|
143.4
|
164.1
|
50/163
|
99
|
29
Рейтинг составлен с использованием официального отчета по результатам ВНО-2018 Украинского центра оценивания качества образования.
Напомним, итоги ВНО по математике возмутили главу украинского МИД Павла Климкина. Теперь министр уверен, что в Украине необходимо внедрять фундаментальные изменения образовательной системы.
К слову, в Минобразования уже отметили: ВНО по математике может стать обязательным.
Как известно, в 2018 году ВНО сдавали по трем из 11 предметов: украинский язык и литература, история Украины, математика, география, биология, химия, физика, английский, испанский, немецкий и французский языки. Максимальные 200 баллов по результатам ВНО получили 210 выпускников:
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