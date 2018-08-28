Опубликован ТОП-200 школ Украины по результатам ВНО

Сегодня, 16:56

Рейтинговый балл рассчитали на основе средних результатов тестирования учеников

Фото: Е. Бутенко
Фото: Е. Бутенко

Окончательные итоги ВНО-2018 проанализировал образовательный ресурс "Освіта.ua", который составил рейтинг школ по успешности выпускников в тестировании.

Оказалось, что в первую десятку вошли школы из Львова, Киева, Харькова и Днепра.

Школы в списке размещены по рейтинговому баллу, который рассчитан на основании среднего значения баллов участников тестирования по всем предметам ВНО.

Назва навчального закладу

Регіон

Місце

Рейт. бал

Бал ЗНО

Учнів / тестів

Склав (%)

2017

Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка

м.Львів

1

170.3

184.0

140/513

100

1

Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва

м.Київ

2

164.4

182.5

99/344

100

9

Ліцей "Інтелект"

м.Київ

3

163.2

186.3

57/177

100

2

КЗ "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міськради Харківської обл."

м.Харків

4

163.2

184.6

64/231

100

21

Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва

м.Київ

5

163

180.1

106/372

100

16

КЗ освіти "Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат "Дніпро"

м.Дніпро

6

162.1

183.8

55/218

100

5

Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка

м.Київ

7

161.7

182.4

70/247

100

4

Києво-Печерський ліцей № 171 "Лідер" Печерського р-ну м. Києва

м.Київ

8

161.2

180.6

85/290

100

15

Ліцей "Наукова зміна"

м.Київ

9

160.9

179.1

99/327

100

3

КЗ освіти "Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара" Дніпровської міськради

м.Дніпро

10

160.1

176.4

112/390

100

8

Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка

м.Київ

11

159.6

179.9

77/251

100

20

Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл.

м.Черкаси

12

159.6

182.3

51/171

100

11

Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл.

м.Івано-Франківськ

13

158.5

180.9

54/178

100

13

КЗ освіти "Українсько-Американський ліцей" Дніпровської міськради

м.Дніпро

14

158.3

179.8

64/206

100

7

Харківський приватний НВК "Вересень" Харківської обл.

м.Харків

15

157

184.2

5/17

100

222

Русанівський ліцей м. Києва

м.Київ

16

156.7

181.3

28/96

100

48

Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва

м.Київ

17

156.6

179.5

46/152

100

31

Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва

м.Київ

18

156.5

172.9

104/374

100

57

Гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва

м.Київ

19

155.8

169.5

137/469

100

12

Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка"

м.Львів

20

155.7

173.9

93/306

100

44

Ліцей №142 м.Києва

м.Київ

21

155.7

174.7

78/278

100

14

Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва

м.Київ

22

155.3

179.0

36/119

100

23

Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва

м.Київ

23

155.3

175.3

78/242

100

119

Гімназія "Києво – Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва

м.Київ

24

155

176.4

58/196

99

35

Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна Шевченківського р-ну м.Києва

м.Київ

25

155

178.9

35/112

100

47

Ліцей "Престиж" м.Києва

м.Київ

26

154.7

180.5

15/49

100

59

Херсонський фізико-технічний ліцей Херсонської міськради при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті

м.Херсон

27

154.7

161.2

210/744

100

50

Приватний загальноосвітній навчальний заклад Сумська приватна гімназія "Просперітас"

м.Суми

28

154.6

181.8

1/4

100

214

КЗ "Навчально – виховний комплекс "Спеціалізована школа І ст. – гімназія" №143 Оболонського р-ну м.Києва"

м.Київ

29

154.6

176.5

53/174

100

45

Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №112 імені Т. Шевченка міста Києва

м.Київ

30

154.4

176.5

52/167

99

67

Приватне підприємство "Приватний загальноосвітній навчальний заклад гімназія "Престиж"

м.Київ

31

154.4

181.2

4/13

100

6

Кіровоградський обласний НВК (гімназія-інтернат-школа мистецтв)

м.Кропивницький

32

154.3

170.6

116/369

100

32

Волинківська ЗОШ I-III ст. Сосницької селищної ради Чернігівської обл.

Чернігівська обл.

33

154

181.0

1/4

100

4640

Приватне підприємство "Навчальний заклад "Європейський колегіум"

м.Київ

34

153.8

179.3

15/51

100

307

Полтавський приватний НВК "Паросток" Полтавської обл. (ЗНЗ-ДНЗ)

м.Полтава

35

153.4

180.3

2/7

100

109

Харківська гімназія № 47 Харківської міськради Харківської обл.

м.Харків

36

153.3

174.5

60/194

100

42

Гімназія "Академія"

м.Київ

37

153.2

174.7

55/181

99

37

Ліцей №208 м. Києва

м.Київ

38

153.2

172.8

71/246

100

24

Запорізька гімназія №28 Запорізької міськради Запорізької обл.

м.Запоріжжя

39

153.1

171.3

89/297

100

43

Технічний ліцей м. Києва

м.Київ

40

153.1

168.4

111/399

99

92

НВК "ЗОШ I-III ст.-дитячий садок" села Слов’яносербка Великомихайлівського р-ну Одеської обл.

Одеська обл.

41

153

179.8

2/8

100

6314

КЗ "Рішельєвський ліцей"

м.Одеса

42

152.9

169.9

95/339

100

33

КЗ "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради Волинської обл."

м.Луцьк

43

152.9

169.8

95/341

99

38

Комунальна установа Сумська класична гімназія Сумської міськради

м.Суми

44

152.9

167.7

113/417

100

292

КЗ "НВК "Спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей" № 157 Оболонського р-ну м. Києва"

м.Київ

45

152.8

171.3

86/285

99

150

Середній загальноосвітній заклад "Слов’янська гімназія"

м.Київ

46

152.7

170.3

94/315

99

98

КЗ "Луцька гімназія №18 Луцької міськради Волинської обл."

м.Луцьк

47

152.6

173.7

58/193

100

27

Кутузівська ЗОШ I-III ст. Харківської райради Харківської обл.

Харківська обл.

48

152.2

179.0

1/3

100

 

КЗ "Вінницький технічний ліцей"

м.Вінниця

49

152.1

169.9

87/307

99

80

Харківський НВК № 45 "Академічна гімназія" Харківської міськради Харківської обл.

м.Харків

50

152.1

171.1

79/264

99

64

Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка

м.Львів

51

151.9

173.3

54/178

99

22

Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради

м.Луцьк

52

151.8

170.4

76/277

100

79

Гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов

м.Київ

53

151.7

168.7

102/335

100

39

ТОВ "Навчальний заклад "Британська середня ЗОШ "Британська міжнародна школа-Дніпро"

м.Дніпро

54

151.6

178.3

1/3

100

1431

Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл.

Івано-Франківська обл.

55

151.6

172.4

60/200

100

10

Товариство з обмеженою відповідальністю "Учбовий комплекс "Олександрійська гімназія"

м.Київ

56

151.6

177.2

12/37

100

49

Одеська спеціалізована школа №117 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл.

м.Одеса

57

151.3

173.4

47/153

100

28

НВК "Домінанта" (ДНЗ-спеціалізована школа І ст. – суспільно-гуманітарна гімназія – СШ №204 з поглибленим вивченням фізичної культури)

м.Київ

58

151.3

172.9

52/170

100

84

Одеський приватний НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов – ДНЗ"Антарктика"

м.Одеса

59

151.2

177.2

7/23

100

2616

Гімназія №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва

м.Київ

60

151.2

171.5

67/215

100

18

Ліцей "Голосіївський" №241 міста Києва

м.Київ

61

151.2

170.0

79/266

100

82

Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Скандинавська гімназія

м.Київ

62

150.8

169.8

79/260

100

66

Товариство з обмеженою відповідальністю "Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст.: початкова школа, гімназія, ліцей "Ворзель"

Київська обл.

63

150.8

177.3

1/3

100

 

Спеціалізована школа №173 Солом’янського р-ну м.Києва

м.Київ

64

150.8

173.4

40/132

100

264

Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міськради

м.Херсон

65

150.5

171.9

54/173

100

46

Запорізький класичний ліцей Запорізької міськради Запорізької обл.

м.Запоріжжя

66

150.5

174.5

26/83

100

187

Харківський технічний ліцей №173 Харківської міськради Харківської обл.

м.Харків

67

150.4

171.6

53/181

100

207

Миколаївська гімназія №2 Миколаївської міськради Миколаївської обл.

м.Миколаїв

68

150.3

170.5

64/213

100

114

КЗ "Школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. "Рівненський обласний ліцей" Рівненської обласної ради

м.Рівне

69

150.2

164.7

119/421

100

25

Львівська гімназія "Євшан"

м.Львів

70

150.2

172.5

40/141

100

101

Харківський приватний НВК "Авторська школа Бойка" Харківської обл.

м.Харків

71

150

173.1

35/114

100

107

Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл.

м.Тернопіль

72

149.9

167.7

83/298

99

100

Приватний загальноосвітній навчальний заклад "Фінансово-правовий ліцей"

м.Київ

73

149.9

175.3

10/34

100

385

КЗ освіти "НВК №12 "загальноосвітній навчальний заклад І ст. – гімназія" Дніпровської міськради

м.Дніпро

74

149.9

171.1

53/176

99

55

Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки

м.Хмельницький

75

149.8

154.9

212/794

97

63

КЗ "Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. "Обдарованість" Харківської обласної ради"

м.Харків

76

149.8

166.3

99/344

98

102

Дрогобицький ліцей Дрогобицької міськради Львівської обл. при Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка

Львівська обл.

77

149.6

164.1

123/418

98

 

Тимченківський НВК "Дошкільний навчальний заклад – ЗОШ І-ІІІ ст." Чорнобаївської райради Черкаської обл.

Черкаська обл.

78

149.5

175.7

2/7

100

3604

Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов

м.Львів

79

149.4

165.6

104/355

98

54

Одеський навчально – виховний комплекс "Гімназія № 2 – спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням англійської мови" Одеської міськради Одеської обл.

м.Одеса

80

149.4

169.9

59/198

100

394

Рівненська українська гімназія

м.Рівне

81

149.3

170.7

50/168

100

62

Гімназія №172 "Нивки" Шевченківського р-ну м.Києва

м.Київ

82

149.2

172.6

30/97

100

56

Запорізька гімназія № 31 Запорізької міськради Запорізької обл.

м.Запоріжжя

83

149.1

170.0

53/184

99

76

Бучанська Українська гімназія

Київська обл.

84

149.1

174.2

12/39

100

126

КЗ "Харківський університетський ліцей Харківської міськради Харківської обл."

м.Харків

85

149

167.4

79/270

100

153

Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка

Полтавська обл.

86

148.9

165.4

98/341

99

163

КЗ освіти "Фінансово-економічний ліцей" Дніпровської міськради

м.Дніпро

87

148.9

169.5

55/191

100

215

Ліцей "ЕКО" №198

м.Київ

88

148.7

170.2

47/160

99

196

Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради

м.Чернівці

89

148.6

169.3

53/188

99

175

Гімназія №32 "Успіх"

м.Київ

90

148.5

172.2

24/82

99

78

Приватна школа "Ерудит" приватного підприємства "Ерудит"

м.Львів

91

148.3

173.4

11/37

100

799

Хмельницька гімназія №1 імені Володимира Красицького

м.Хмельницький

92

148.3

167.3

74/247

99

122

Товариство з обмеженою відповідальністю "Печерська міжнародна школа"

м.Київ

93

148.2

174.2

2/6

100

428

КЗ "Маріупольський технічний ліцей" Маріупольської міськради Донецької обл."

Донецька обл.

94

148.1

163.8

106/369

99

112

Славутицький ліцей Славутицької міськради Київської обл.

Київська обл.

95

148

168.7

53/186

100

110

Львівський НВК ім. В. Симоненка з поглибленим вивченням німецької мови "Спеціалізована школа І ст.-гімназія"

м.Львів

96

148

167.6

68/224

99

52

Бориславська державна гімназія Львівської обл.

Львівська обл.

97

148

171.3

28/93

100

227

НВК "Уманська міська гімназія – школа естетичного виховання" Уманської міськради Черкаської обл.

Черкаська обл.

98

148

169.3

46/162

100

162

Запорізька гімназія № 93 Запорізької міськради Запорізької обл.

м.Запоріжжя

99

147.9

170.8

34/109

100

143

Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича

Тернопільська обл.

100

147.9

172.2

19/59

100

97

КЗ "Маріупольський міський ліцей Маріупольської міськради Донецької обл."

Донецька обл.

101

147.9

165.0

88/313

99

91

КЗ "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міськради"

м.Вінниця

102

147.9

167.1

64/236

100

156

Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №98 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови

м.Київ

103

147.7

168.3

55/187

99

369

Роменська спеціалізована ЗОШ I-III ст. № 1 імені П.І.Калнишевського Роменської міськради Сумської обл.

Сумська обл.

104

147.6

166.7

64/242

100

416

НВК "Ерудит" дошкільний заклад (дитячий садок)-школа І ст. – гімназія Солом’янського р-ну м. Києва

м.Київ

105

147.5

169.8

39/128

99

41

Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл.

м.Тернопіль

106

147.5

165.5

82/279

99

131

Кловський ліцей № 77

м.Київ

107

147.5

168.7

54/164

99

185

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міськради Запорізької обл.

м.Запоріжжя

108

147.4

164.3

92/319

99

115

Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл.

м.Львів

109

147.4

163.1

109/363

99

74

Гімназія №136 м. Києва

м.Київ

110

147.3

166.8

66/226

100

106

Авіакосмічний ліцей №2 Національного авіаційного університету (м. Київ)

Полтавська обл.

111

147.3

170.2

27/106

100

26

Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради

м.Чернігів

112

147.3

163.9

88/330

99

87

Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва

м.Київ

113

147.3

169.6

36/125

100

53

КЗ "Гуманітарна гімназія №1 імені М.І.Пирогова Вінницької міськради"

м.Вінниця

114

147.3

160.3

138/466

98

136

КЗ освіти "Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю"

м.Дніпро

115

147.2

170.8

22/81

99

68

НВК № 167 з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа І ст. – гімназія) м. Києва

м.Київ

116

147.1

169.1

40/134

99

111

Гімназія біотехнологій №177 Солом’янського р-ну м.Києва

м.Київ

117

147

168.3

49/160

99

128

Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл.

м.Тернопіль

118

147

169.7

31/110

100

172

Львівська українська приватна гімназія

м.Львів

119

146.9

171.0

20/62

100

93

Чорноморська гімназія №1 Чорноморської міськради Одеської обл.

Одеська обл.

120

146.9

168.2

47/158

100

180

Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням німецької мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл.

м.Івано-Франківськ

121

146.9

165.9

69/240

100

133

Чернівецька гімназія №4 Чернівецької міськради

м.Чернівці

122

146.8

167.1

56/194

99

90

Бориспільський НВК "Гімназія "Перспектива"-ЗОШ І-ІІ ст." імені Володимира Мономаха Бориспільської міськради Київської обл.

Київська обл.

123

146.7

166.5

62/209

99

374

НВК "Школа І ст. – гімназія "Гроно" м. Львова

м.Львів

124

146.6

167.7

50/165

99

424

Рівненська гуманітарна гімназія Рівненської міськради

м.Рівне

125

146.6

166.1

65/222

99

192

Спеціалізована школа №89

м.Київ

126

146.6

164.0

93/298

98

40

Приватний загальноосвітній навчальний заклад "Гімназія "Апогей"

м.Київ

127

146.6

170.7

17/58

100

515

КЗ "Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького Луцької міськради Волинської обл."

м.Луцьк

128

146.5

164.7

79/267

100

233

КЗ "Харківська гімназія № 169 Харківської міськради Харківської обл."

м.Харків

129

146.4

166.9

53/186

100

94

КЗ "Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міськради Полтавської обл."

м.Полтава

130

146.3

163.7

88/298

99

71

Спеціалізована школа № 216 Оболонського р-ну м. Києва

м.Київ

131

146.2

168.2

40/132

100

520

Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Бережанської міськради Тернопільської обл.

Тернопільська обл.

132

146.2

171.0

10/34

100

578

Львівська спеціалізована середня ЗОШ №37 з поглибленим вивченням французької мови

м.Львів

133

146.1

169.0

30/99

98

542

Криворізький НВК № 129 "Гімназія – ліцей академічного спрямування" Криворізької міськради Дніпропетровської обл.

Дніпропетровська обл.

134

146.1

165.3

68/230

100

195

Гімназія Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Шевченківського р-ну м.Києва

м.Київ

135

146.1

168.1

39/128

99

108

Долинський природничо-математичний ліцей Долинської райради Івано-Франківської обл.

Івано-Франківська обл.

136

146

164.4

68/260

99

113

Ніжинський ліцей Ніжинської міськради Чернігівської обл. при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя

Чернігівська обл.

137

146

160.5

111/406

98

51

КЗ "Харківська гімназія № 6 "Маріїнська гімназія"" Харківської міськради Харківської обл.

м.Харків

138

146

165.3

69/224

99

103

Білоцерківське навчально-виховне об’єднання "Ліцей-Мала академія наук" Білоцерківської міськради Київської обл.

Київська обл.

139

146

168.7

28/103

100

36

Ліцей "Універсум" Шевченківського р-ну м. Києва

м.Київ

140

145.9

162.3

91/333

100

191

Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міськради Черкаської обл.

м.Черкаси

141

145.9

166.8

51/168

99

69

Спеціалізована ЗОСШ №1 з поглибленим вивченням іноземних мов

м.Чернігів

142

145.9

164.9

67/235

100

118

КЗ КОР "Фастівський ліцей-інтернат"

Київська обл.

143

145.8

167.3

40/145

100

325

Гімназія №48 Шевченківського р-ну м.Києва

м.Київ

144

145.8

167.0

47/155

98

120

Львівський НВК "Школа І ст.-гімназія"

м.Львів

145

145.7

167.8

39/126

98

197

Житомирський міський ліцей при Житомирському державному технологічному університеті

м.Житомир

146

145.7

163.4

84/283

99

130

Спеціалізована школа №197 імені Дмитра Луценка Святошинського р-ну м.Києва

м.Київ

147

145.6

165.6

59/200

100

237

Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м.Києва

м.Київ

148

145.6

159.8

119/416

100

146

Бердичівська міська гуманітарна гімназія №2

Житомирська обл.

149

145.5

169.4

19/60

100

350

Житомирський екологічний ліцей №24

м.Житомир

150

145.5

163.4

77/273

100

371

Львівська спеціалізована середня ЗОШ І-ІІІ ст. №81 ім. Петра Сагайдачного з поглибленим вивченням англійської мови

м.Львів

151

145.4

165.7

56/187

99

77

Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №53 з поглибленим вивченням німецької мови Шевченківського р-ну м.Києва

м.Київ

152

145.3

168.7

23/78

100

282

Сарненський НВК "Школа-колегіум" ім. Т. Г. Шевченка Сарненської райради Рівненської обл.

Рівненська обл.

153

145.3

166.2

47/165

100

732

Фастівський НВК "Ліцей інформаційних технологій – Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №9" Фастівської міськради Київської обл.

Київська обл.

154

145.3

165.7

53/182

100

472

Товариство з обмеженою відповідальністю "Французький ліцей імені Анни Київської" м.Києва

м.Київ

155

145.3

170.5

5/13

100

650

Львівська спеціалізована середня ЗОШ №2 І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови

м.Львів

156

145.2

165.9

53/172

98

230

Недержавне навчально-виховне об’єднання "Дошкільний заклад-спеціалізована школа I-III ст. "ХАБАД" з поглибленим вивченням івриту та англійської мови"

м.Херсон

157

145.2

170.6

2/7

100

2726

Львівська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №8 з поглибленим вивченням німецької мови

м.Львів

158

145.2

166.3

45/156

98

319

Приватна організація (установа, заклад) Загальноосвітній навчальний заклад "Міжнародна школа Глобус"

м.Київ

159

145.1

170.2

5/17

100

 

Спеціалізована школа №239 Оболонського р-ну м.Києва

м.Київ

160

145.1

166.8

38/134

100

366

Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Бурштинської міськради Івано-Франківської обл.

Івано-Франківська обл.

161

145

168.9

17/57

100

248

Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ст. "Центр надії" ім. Надії Маринович Рівненської міськради

м.Рівне

162

145

168.8

19/60

100

1040

Галицька гімназія Галицької райради Івано-Франківської обл.

Івано-Франківська обл.

163

144.8

169.0

15/48

100

664

Запорізька гімназія №6 Запорізької міськради Запорізької обл.

м.Запоріжжя

164

144.8

164.9

57/190

99

226

Одеська гімназія № 1 імені А.П.Бистріної Одеської міськради Одеської обл.

м.Одеса

165

144.8

162.2

84/288

99

138

Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва

м.Київ

166

144.7

161.2

98/325

100

239

Перша міська гімназія Черкаської міськради Черкаської обл.

м.Черкаси

167

144.7

165.7

51/159

100

72

ТОВ "НВК "НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА"

м.Київ

168

144.7

168.4

20/63

97

141

Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні

м.Луцьк

169

144.7

150.0

217/777

98

121

Чернівецька гімназія № 1 імені Тараса Григоровича Шевченка Чернівецької міськради

м.Чернівці

170

144.5

164.8

53/182

100

154

Приватне підприємство "Спеціалізована школа "Тріумф"

м.Київ

171

144.5

169.0

10/34

100

448

Григорівська ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської райради Хмельницької обл.

Хмельницька обл.

172

144.5

169.8

2/6

100

8049

Кротошинська ЗОШ І-ІІІ ст. Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Пустомитівського р-ну Львівської обл.

Львівська обл.

173

144.5

169.3

6/23

100

1365

Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради

м.Івано-Франківськ

174

144.5

160.9

88/325

99

157

Сичанська ЗОШ I-III ст. Марківської районної державної адміністрації Луганської обл.

Луганська обл.

175

144.4

169.8

1/4

100

9976

Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Гімназія №257 "Синьоозерна" Подільського р-ну м.Києва

м.Київ

176

144.3

161.6

84/293

99

139

Яворівська гімназія ім. Осипа Маковея Яворівської райради Львівської обл.

Львівська обл.

177

144.3

163.6

59/217

99

193

Спеціалізована школа №317 Святошинського р-ну м.Києва

м.Київ

178

144.3

167.4

26/81

100

171

Запорізький багатопрофільний ліцей "Перспектива" Запорізької міськради Запорізької обл.

м.Запоріжжя

179

144.2

163.9

63/204

98

300

Сєвєродонецький багатопрофільний ліцей Сєвєродонецької міськради Луганської обл.

Луганська обл.

180

144.2

161.3

83/299

98

216

Жидачівський НВК "початкова школа-гімназія ім.О.Партицького" Жидачівської райради Львівської обл.

Львівська обл.

181

144.2

167.2

24/85

100

1328

Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 імені Д. Турбіна, м. Суми, Сумської обл.

м.Суми

182

144.2

167.1

26/87

100

575

Селидівська загальноосвітня гімназія ІI-III ст. Селидівської міськради Донецької обл.

Донецька обл.

183

144.1

168.0

15/54

100

256

Приватний заклад "НВК "Ор Менахем Вінниця"

м.Вінниця

184

144.1

169.2

3/10

100

313

Одеський ліцей "Приморський" Одеської міськради Одеської обл.

м.Одеса

185

144

159.8

99/348

99

81

КЗ "Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 11 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міськради Харківської обл."

м.Харків

186

144

165.4

41/138

100

607

КЗ "НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №11 – ліцей" міста Ковеля" Ковельської міськради Волинської обл.

Волинська обл.

187

143.9

168.1

12/42

100

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "НВК "Європейська гімназія""

м.Дніпро

188

143.9

168.4

9/29

100

276

Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 11 з поглибленим вивченням англійської мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл.

м.Івано-Франківськ

189

143.7

162.4

68/237

98

182

КЗ "Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів № 16 Харківської міськради Харківської обл. імені В.Г.Сергєєва"

м.Харків

190

143.7

166.7

25/82

100

323

НВК "Спеціалізована школа І-ІІІ ст. – ліцей" №20

м.Київ

191

143.6

164.3

48/164

99

469

Рівненська класична гімназія "Престиж" Рівненської міськради

м.Рівне

192

143.5

166.9

21/68

97

225

Городенківська гімназія імені Антона Крушельницького

Івано-Франківська обл.

193

143.5

167.4

14/50

100

229

Хмельницький ліцей №17

м.Хмельницький

194

143.5

158.4

109/380

98

158

Рівненський НВК №12 Рівненської міськради

м.Рівне

195

143.5

161.1

84/276

99

213

"НВК "Школа І-ІІ ст.-ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського р-ну м.Києва"

м.Київ

196

143.5

163.9

52/172

99

96

Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 156 Харківської міськради Харківської обл.

м.Харків

197

143.5

163.2

58/197

98

189

Спеціалізована школа №16 Оболонського р-ну м.Києва

м.Київ

198

143.4

163.2

60/196

99

287

Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ст. "Фінансовий ліцей" Подільського р-ну м. Києва

м.Київ

199

143.4

165.5

34/113

98

75

Гімназія №117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов

м.Київ

200

143.4

164.1

50/163

99

29

Рейтинг составлен с использованием официального отчета по результатам ВНО-2018 Украинского центра оценивания качества образования.

Напомним, итоги ВНО по математике возмутили главу украинского МИД Павла Климкина. Теперь министр уверен, что в Украине необходимо внедрять фундаментальные изменения образовательной системы. 

К слову, в Минобразования уже отметили: ВНО по математике может стать обязательным.

Как известно, в 2018 году ВНО сдавали по трем из 11 предметов: украинский язык и литература, история Украины, математика, география, биология, химия, физика, английский, испанский, немецкий и французский языки. Максимальные 200 баллов по результатам ВНО получили 210 выпускников:
школы, школа, рейтинг, тестирование, ВНО, ТОП-200

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Украина

Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

ВНО-2018: стало известно, с какими трудностями столкнулись выпускники

16 Августа, 17:38

Почти половина выпускников не справилась с задачей сократить дробь на ВНО по математике
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Украина

Абитуриенты рванули в вузы: как поступить без проблем

16 Июля, 07:00

Будущим студентам советуют считать баллы, помнить пароль и следить за загрузкой нужных файлов

Украина

Результаты тестирования. В этом году, сдавших предметы на 200 баллов, меньше почти на сотню — 222 человека

Итоги ВНО 2018 года: массовые прогулы и провал теста по физике

27 Июня, 07:05

Участников стало больше на 100 тысяч, но отличников оказалось меньше
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