Опубликовано фото Олега Сенцова из российской колонии

Сегодня, 18:09

Фотографию опубликовала украинский омбудсмен Людмила Денисова

Опубликовано фото Олега Сенцова из российской колонии

Украинский омбудсмен Людмила Денисова опубликовала фото Олега Сенцова из российской колонии в Лабытанги. По словам Денисовой, фото были присланы российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

"Только что от Уполномоченного РФ поступили фото Олега Сенцова. По информации, которую ей передали, Олег активный, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени. Все, цитирую, удивляются как он выдерживает, состояние его удовлетворительное.

На мой вопрос, могу ли я обнародовать фото, мне ответили, когда спрашивали о разрешении сделать фото, Олег понимает, что люди волнуются за него.

Эти три фото Олега Сенцова я только что получила", – написала Денисова на своей странице в Facebook.

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Напомним, в среду, 8 августа, двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера катастрофически ухудшилось.

Уже в четверг, 9 августа, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал освободить незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщилачто у Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление. По ее словам, Сенцов заявил, что прекращать голодовку не собирается.

Министерство иностранных дел Украины в связи с появившейся информацией об ухудшении состояния незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова призывает партнеров усилить давление на Москву
Олег Сенцов

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