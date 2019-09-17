Опубликованы фото дома Гонтаревой после пожара

Немного гротескная скульптура атлета и швейцарский сервиз вилок и ложек – эти и еще несколько вещей удалось спасти от пожара в доме экс-руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой. Об этом написала в своем фейсбуке журналистка Анна Миронюк.
"На видео с камер наблюдения человек в балаклаве перебрасывает через забор "зажигательную ракету"", – написала журналистка и опубликовала несколько фото последствий пожара.
Как сообщали новости "Сегодня", происшествие произошло в ночь с 16 на 17 сентября в селе Гореничи. На камерах видеонаблюдения удалось увидеть, как неизвестный перелез через забор на территорию участка. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 194 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества").
В полиции отмечают, что причиной пожара могла стать свето-шумовая шашка или горючая смесь, от которой деревянное здания быстро охватило пламя.
В Украине жестко отреагировали на инцидент. Так, например, глава МВД Арсен Аваков, заявил, что тот, кто заказал и исполнил это преступление, враг, который вредит своему государству. Он пообещал быстро расследовать дело.
В свою очередь президент Владимир Зеленский отреагировал на поджог дома Гонтаревой. Он считает, что бывшие чиновники должны чувствовать себя защищенными в Украине, несмотря на политические взгляды.
Все подробности в спецтеме Поджог дома Гонтаревой
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