Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,77
27,33

Опубликованы фото дома Гонтаревой после пожара

17 сентября, 14:56

Удалось спасти всего несколько вещей

Немного гротескная скульптура атлета и швейцарский сервиз вилок и ложек – эти и еще несколько вещей удалось спасти от пожара в доме экс-руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой. Об этом написала в своем фейсбуке журналистка Анна Миронюк.

"На видео с камер наблюдения человек в балаклаве перебрасывает через забор "зажигательную ракету"", – написала журналистка и опубликовала несколько фото последствий пожара.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", происшествие произошло в ночь с 16 на 17 сентября в селе Гореничи. На камерах видеонаблюдения удалось увидеть, как неизвестный перелез через забор на территорию участка. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 194 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества").

В тренде
Украину зацепит мощный циклон: синоптик предупредила о похолодании и дождях

В полиции отмечают, что причиной пожара могла стать свето-шумовая шашка или горючая смесь, от которой деревянное здания быстро охватило пламя.

В Украине жестко отреагировали на инцидент. Так, например, глава МВД Арсен Аваков, заявил, что тот, кто заказал и исполнил это преступление, враг, который вредит своему государству. Он пообещал быстро расследовать дело.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отреагировал на поджог дома Гонтаревой. Он считает, что бывшие чиновники должны чувствовать себя защищенными в Украине, несмотря на политические взгляды.

Все подробности в спецтеме Поджог дома Гонтаревой

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

фото дом ракета огонь последствия гонтарева пожары зажигательная смесь

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Как не попасться на крючок Путина: Елисеев дал советы Зеленскому по
Как не попасться на крючок Путина: Елисеев дал советы Зеленскому по "формуле Штайнмайера"Политика
Переговоры с МВФ о новой программе: Гончарук раскрыл детали
Переговоры с МВФ о новой программе: Гончарук раскрыл деталиЭкономика
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой: видео и фото
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой: видео и фотоПроисшествия
Украину зацепит мощный циклон: синоптик предупредила о похолодании и дождях
Украину зацепит мощный циклон: синоптик предупредила о похолодании и дождяхУкраина
В Мариуполе расстреляли боевика
В Мариуполе расстреляли боевика "ДНР": появились подробностиДонбасс
Средняя зарплата в долларах в Украине превысила уровень 2013 года: у кого оклады растут быстрее всех
Средняя зарплата в долларах в Украине превысила уровень 2013 года: у кого оклады растут быстрее всехЭкономика

Новости партнеров

Loading...