Опубликованы фото грандиозного конфайнмента в Чернобыле

Вклад ЕБРР составил более 700 млн евро

Новый Безопасный Конфайнмент, который сегодня передали Украине, прослужит минимум сто лет. Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.

"Спустя 22 года после организации Чернобыльского Фонда Укрытие, Новый Безопасный Конфайнмент пущен в эксплуатацию и передается Украине. Международное сообщество собрало 1.5 млрд Евро на реализацию проекта. Вклад ЕБРР составил более 700 млн евро. НБК прослужит минимум 100 лет и поможет решать задачу разборки саркофага над 4 реактором", – написал на своей странице в фейсбуке Усов.









"Сегодня" ведут прямую трансляцию с мероприятия:

В мероприятии принимает участие президента Владимир Зеленский, министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, глава Госагентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук, директор по ядерной безопасности ЕБРР Балтазар Линдауэр и другие официальные лица.

Вес арки: 36200 тонн, что больше трех тысяч больших слонов;

Пролет арки: 257 м – в ширину под аркой можно разметить римский Колизей или два поезда киевского метро;

Длина: 162 м – на этой площади можно разместить четыре футбольных поля;

Высота: 106 м – это можно сравнить 35-этажным домом, а сооружение будет видно с расстояния в 45 км;

Это – самое большое в мире передвижное сооружение.

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