Организаторов теракта в Харькове приговорили к пожизненному и сразу освободили ради обмена

Суд признал вину обвиняемых, но их отпустят - чтобы обменять на наших

Фото:suspilne.media

Фрунзенский районный суд Харькова признал Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова виновными в теракте возле Дворца спорта в Харькове. Тогда погибли 4 человека.

Как сообщает корреспондент Суспiльного, суд избрал максимально возможное в Украине наказание – пожизненный срок с конфискацией.

"Позиция обвиняемых Дворникова, Тетюцкого, Башлыкова о непризнании своей вины является голословной, никакие надлежащие доказательствами в понимании ст. 84 подтверждения не нашли ... По мнению суда, объяснение обвиняемых в причастности к совершению преступления является попыткой избежать уголовной ответственности за совершенное. Суд признает надлежащими доказательства, исследованные в судебных заседаниях", – цитирует приговор "Медиапорт".

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Обвиняемые в теракте / UA: Харків

Однако тут же суд освободил осужденных из-под стражи под личное обязательство, как просил прокурор Владимир Лымарь в рамках договоренностей Украины по обмену пленными, достигнутыми на "нормандской встрече".

"Учитывая исключительные обстоятельства при вынесении приговора по данному делу, специфику выполнения данного приговора суда, суд приходит к возможности изменения обвиняемым меры пресечения вместо содержания под стражей на личное обязательство", – заявил судья.

Решение суда в зале встретили криками "Ганьба!"

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Напомним, 22 февраля 2015-ого возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины Революции Достоинства. Изначально погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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