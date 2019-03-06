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Организовал "псевдореферендум" в 2014 году: СБУ сдался один из бывших главарей "ДНР"

Сегодня, 10:48

Руководство боевиков бросило его на подвал, а после этого он сбежал в Россию и побывал в тюрьме

Роман Лягин
Роман Лягин. Фото: Facebook
Организовал "псевдореферендум" в 2014 году: СБУ сдался один из бывших главарей "ДНР" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f89/390/5c7f893907894.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f89/390/5c7f893907894.jpg Украина Руководство боевиков бросило его на подвал, а после этого он сбежал в Россию и побывал в тюрьме

Службе безопасности Украины по программе "Тебя ждут дома" сдался один из бывших главарей, экс-глава "ЦИК ДНР" Роман Лягин. Об этом сообщила в Facebook народный депутат Наталия Веселова.

Она отметила, что Лягин организовывал "псевдореферендум" 11 мая 2014 года, мечтал об отдельном "государстве ДНР", но очень быстро разочаровался.

"Наивно предполагая, что он живет в демократическом обществе, Лягин начал критиковать руководство "ДНР", за что попал на подвал. Получив свободу, он сбежал в Россию. Там его ждала тюрьма. У него остался один путь: Украина, где он прошел по программе СБУ "Тебя ждут дома", и стал ценным свидетелем. Для Украины очень важно иметь как можно больше таких свидетелей. Ими могли бы стать и Захарченко с Плотницким (экс-главари "ДНР" и "ЛНР"), если бы не были такими уверенными в своих российских кураторах", – написала Веселова.

Отметим, от СБУ пока нет официального подтверждения относительно Романа Лягина.

Напомним, на днях сообщалось, что замкомандира "танкового полка ДНР" перешла на сторону ВСУ. "Начальника штаба танкового батальона 11 ОМСП 1 АК НС ДНР" Светлана Дрюк с позывным "Ветерок" уже дала ценную информацию для СБУ и рассказала о роли российских военных в войне на Донбассе.

А в феврале на Донбассе СБУ задержала одну из организаторов фейковых "выборов". Местная жительница была одним из руководителей "территориальной избирательной комиссии" в Новоазовском районе и за денежное вознаграждение обеспечивала проведение псевдовыборов. Женщина была задержана на подконтрольной украинским властям территории, куда она приехала по личным делам.

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Тег СБУ, Донбасс, боевик, главарь

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