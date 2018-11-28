Органы и подразделения Госпогранслужбы приведены в полную боевую готовность

Органы и подразделения Государственной пограничной службы Украины привели в полную боевую готовность. Об этом заявил начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"На данный момент органы и подразделения Государственной пограничной службы приведены в полную боевую готовность. Основные усилия сосредоточены на дополнительном усилении границы и ее режима – это и привлечение резерва, высылка увеличенных нарядов, наращивание инженерного обустройства, максимальное использование системы освещения обстановки, недопущение и предотвращение любых инцидентов и провокаций", – рассказал он.

Кроме того, в пунктах пропуска организовали усиленный контроль и дополнительную проверку транспорта в случае необходимости.

Напомним, в связи с захватом россиянами украинских кораблей в Азовском море подразделения и воинские части ООС привели в полную боевую готовность.

Также в полную боевую готовность приведены сотрудники Службы безопасности Украины. СБУ усилила контрразведывательные мероприятия по недопущению на территории Украины провокаций спецслужб РФ. Кроме того, ранее о переводе всех подразделений МВД на усиленный вариант несения службы глава МВД сообщил во время экстренного заседания СНБО Украины.

Напомним, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове, которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

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