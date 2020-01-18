Оригинальный подарок с Донбасса: Зеленский показал, что ему прислали дети "Нью-Йорка"

Президент отметил, что даже дети понимают, что Украина - неделимая страна

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский получил подарок от детей из прифронтовой территории Донецкой области. Об этом сообщил глава страны на своей странице в Facebook.

"Получил подарок от детей из украинского Нью-Йорка. Так до сих пор именуют прифронтовой поселок Новгородское Донецкой области. Этот пряник в форме Украины – доказательство того, что местные дети знают: наша страна целостная, неделимая и единственная", – говорится в сообщении президента.

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Также Зеленский опубликовал фото подарка. На фото видно, что в коробке находится пряник в форме Украины и разукрашенный в цвета украинского флага, а также письмо.

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Напомним, ранее мы писали, что президент Украины накануне Дня святого Николая пригласил на чаепитие двух детей, родители которых погибли на Донбассе. Артем Кирилюк и Никита Баула ранее мечтали увидеть Владимира Зеленского, и их желание сбылось. Он пригласил их в свой кабинет, чтобы показать, где и как работает. Маленькие гости расспрашивали его о съемках в кино, трудно ли управлять страной.

Кроме того, ранее украинские скауты передали главе государства Владимиру Зеленскому Вифлеемский огонь мира. Эта акция прошла в рамках почетной миссии, которую пластуны проводят каждый год.

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